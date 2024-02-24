トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 276 1...269270271272273274275276277278279280281282283...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2017.02.13 18:28 #2751 ゼンヤ。 つまり、私は、あらゆる種類の「マジック」トリックや、100500種類もあるさまざまなフレームワーク、さまざまな秘密のキーの組み合わせ、1万以上もある「ユニバーサル関数」のパラメータの意味など、知りたくもないのです。脳が違うんです。私自身、何百、何千という関数を書き、そのうちのいくつかは既に書いたことを忘れて何度も書き直しました。半年前に自分で書いてほとんど使わなかった関数の名前とシグネチャを覚えていない、左のフレームワークからどうやって1万個の関数を覚えるのでしょう。でも、アルゴリズムの本質を思い出したり、考え直したりするのは得意で、例えばこういうFit01では忘れても すぐに用意できるし、OSやNDA、フレームワーク、パッケージにも依存しないんです。Rには12万または15万の関数があり、1万個のパッケージにまとめられている。しかし、Rを使う人は、MKLにないRの関数を探そうとはせず、怠慢や知識不足から、それを使ってしまうのです。それはまったく問題ではありません。質問の仕方が違う。例えば、こんな感じです。金融系列の非定常性という取引上の問題が指摘されている。そこで、この問題を解決するためのツールをRで探します。このスレッドでは、TRADINGに関する様々な問題が指摘され、これらの問題に対するコードレベルの解決策が提案されています。そして、スケーリング機能についての疑問が生じ、ただの作業ポイントに...。 Andrey Dik 2017.02.13 21:07 #2752 サンサニッチ・フォメンコRには12万または15万の関数があり、1万個のパッケージに分類されています。しかし、Rを使う人は、MKLにないRの関数を探して、怠慢、あるいは知識不足から取り出して使おうとはしないものです。それはまったく問題ではありません。質問の仕方が違う。例えば、こんな感じです。金融系列の非定常性という取引上の問題が指摘されている。そこで、この問題を解決するためのツールをRで探します。このスレッドでは、TRADINGに関する様々な問題が指摘され、これらの問題に対するコードレベルの解決策が提案されています。そして、スケーリング機能についての疑問が生じ、ちょうど働く瞬間なのですが...。 このような小さな "ワーキングポイント "の問題であれば、容易に想像がつくのですが......。 Женя 2017.02.13 22:28 #2753 私としては、何も探す必要はなく、自分でできるようになることが大切です。道具を探したり、パラメータを引いたりするのは、男のすることではなく、恥ずべきことです。若者の言葉ではなく、夫の言葉...。特にR言語では、同じ動作を何通りにも行うことができるため、この方法はもちろん生きる権利を有しています。経験や技術レベル、そしてもちろん「脳」の特殊性にもよる。虫垂炎のように、何かはわかっていても、何のためにあるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。追記：開発者の 方には、フォーラムにタイマーで記録を自滅させる機能を導入することを提案 したいです。個人的な通信のように。 つまり、ここでは「2時間で自滅する」と表現します。そして、それはハスキーの枝を散らさないだろう。グッドラック mytarmailS 2017.02.14 10:33 #2755 テクニカル分析、レベル、ローソク足、スペクトル分析などだけでなく、共積分資産アービトラージからニューラルネットワーク、隠れマルコフモデル、あらゆる種類のフォレストまで、欲しいものはすべてチェックしました。青いファイルがスクリプトで、1つのフォルダに5個から25個の青いファイルがあります（アイデア）。各スクリプトは、1〜6個の既成のライブラリ（パッケージ）を使用します。各パッケージは数千から数百万行のコードで構成され、高速化のために低レベル言語で記述されることが多いでは、ゼンヤ、私がやったことを、しかし男性的にまとめてみよう :)自分で やるなら..:1）微積分の多くの分野の専門家であること。統計学、理論数学、統計学、理論力学、信号処理、組合せ論、機械学習など、多くの分野の専門家である必要があるのです。などなど。2）各パッケージのライティングとカスタマイズに数週間から数ヶ月を費やす。3) 古い言語や低レベルの言語を含む多くの言語で書けるようになること。4) このすべてを学び、実行するのに30年かかり、最も悲しいのは、それがうまくいかないことです :))))まだ半年しか経っていないのですが......。）常識で考えるのと、男らしく するのと、どっちがいいんだ？ちなみに私は見つけたので、時間をかけた甲斐がありました。 269ページで私のアルゴリズムを説明しました。 mytarmailS 2017.02.14 11:29 #2756 コンビナート です。 面白いのは、ラウンドレベルはほとんどリミットを置き、ストップはチャートの価格水準を基準に置いていることです。 暗号でもそれは同じです（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。 一般的に、深いマーケットがあるところでは、どこでも見ることができます。5年前、"oanda "で取引していた時の日記に、偶然にもある取引を発見しました。希望とある種の市場ロマンにあふれたいい時代だった。:)あなたは貯蓄/配分が何であるかを理解している場合は、正常に入力するだけでなく、全体の動きを待つために、最も重要な規律と忍耐からお金を取る人を理解し、最後の項目で、私は慢性的な問題を持って、そしてそれは私がアルゴリズムに参加した理由です：）。P.S.トレーディングシステムの全貌を1つの記事にまとめました FREE :)) TheXpert 2017.02.14 11:38 #2757 いい写真ですね、気に入りました ) mytarmailS 2017.02.14 11:49 #2758 コンビナート です。 いい写真ですね、気に入りました ):) Женя 2017.02.14 17:34 #2759 mytarmailS: 私としては、何も探す必要はなく、自分でできるようになることが大切です。道具を探したり、パラメータを引いたりするのは、男のすることではなく、恥ずべきことです。
若者の言葉ではなく、夫の言葉...。
特にR言語では、同じ動作を何通りにも行うことができるため、この方法はもちろん生きる権利を有しています。経験や技術レベル、そしてもちろん「脳」の特殊性にもよる。虫垂炎のように、何かはわかっていても、何のためにあるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
追記：開発者の 方には、フォーラムにタイマーで記録を自滅させる機能を導入することを提案 したいです。個人的な通信のように。
つまり、ここでは「2時間で自滅する」と表現します。そして、それはハスキーの枝を散らさないだろう。
グッドラック
自分でやり方を知っているはずです。
しかし、 アイデアをプログラムする前に、どこからか手に入れなければなりません。つまり、ワーキングアイデアという ことです。
市場には何百万というアイディアがありますが、実用的なアイディアは ほんの数個です。
働くアイデアを見つける ためには、それを探す 必要がある。それが論理的ではないでしょうか。
検索する必要はないと思います。
だから、あなたは間違っている。
道具を探したり、パラメータを引いたりするのは、男のすることではなく、恥ずべき ことです。
もちろん、ここでは地獄のようなものです :)
アイデアの探し方が違うんですね。
1) すべて自分でプログラミングできる （男として恥ずかしくないか :) )
2）既に他の人が実施したアイデアを利用してもよい。
私は学者でも数学者でもプログラマーでもないので、仕方なく2番目の選択肢を選びました。
テクニカル分析、レベル、ローソク足、スペクトル分析などだけでなく、共積分資産アービトラージからニューラルネットワーク、隠れマルコフモデル、あらゆる種類のフォレストまで、欲しいものはすべてチェックしました。
青いファイルがスクリプトで、1つのフォルダに5個から25個の青いファイルがあります（アイデア）。
各スクリプトは、1〜6個の既成のライブラリ（パッケージ）を使用します。
各パッケージは数千から数百万行のコードで構成され、高速化のために低レベル言語で記述されることが多い
では、ゼンヤ、私がやったことを、しかし男性的にまとめてみよう :)自分で やるなら..:
1）微積分の多くの分野の専門家であること。統計学、理論数学、統計学、理論力学、信号処理、組合せ論、機械学習など、多くの分野の専門家である必要があるのです。などなど。
2）各パッケージのライティングとカスタマイズに数週間から数ヶ月を費やす。
3) 古い言語や低レベルの言語を含む多くの言語で書けるようになること。
4) このすべてを学び、実行するのに30年かかり、最も悲しいのは、それがうまくいかないことです :))))
まだ半年しか経っていないのですが......。）常識で考えるのと、男らしく するのと、どっちがいいんだ？
ちなみに私は見つけたので、時間をかけた甲斐がありました。 269ページで私のアルゴリズムを説明しました。
面白いのは、ラウンドレベルはほとんどリミットを置き、ストップはチャートの価格水準を基準に置いていることです。
暗号でもそれは同じです（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。
一般的に、深いマーケットがあるところでは、どこでも見ることができます。
5年前、"oanda "で取引していた時の日記に、偶然にもある取引を発見しました。希望とある種の市場ロマンにあふれたいい時代だった。:)
あなたは貯蓄/配分が何であるかを理解している場合は、正常に入力するだけでなく、全体の動きを待つために、最も重要な規律と忍耐からお金を取る人を理解し、最後の項目で、私は慢性的な問題を持って、そしてそれは私がアルゴリズムに参加した理由です：）。
P.S.トレーディングシステムの全貌を1つの記事にまとめました FREE :))
いい写真ですね、気に入りました )
残念ながら、12万もの関数をいじくり回す「ハイレベル」な作業は、役に立つというより害にしかなりません。主な問題は、あるアルゴリズムが低レベルでどのように設定されているかを知らず、何のヒントもなしに少なくとも一度は自分で書かなければならない場合、それを巧みに利用したり、修正、改善、それを基に新しいものを作ったりといったことはできないでしょう。そしてパブリックドメインのものは、特に市場において優位には立てないものなのです。だから、表面的な高レベルの記述に基づいて100500のパッケージで遊ぶと、みんながハッピーになれますよ))
しかし、このように12万もの機能を "高度に "いじくり回すことは、残念ながら百害あって一利なしなのです。
何か動くものを探して いるときに、既成のパッケージの方が良い場合もありますし、もう見つけてしまったときに、自分で考えてコードを書き直さなければならないこともあります。
でしょう
というのは、あるアルゴリズムが低レベルでどのように動くのかがわからず、ヒントもなしに少なくとも一度は自分で書く必要があるのに、それを使って修正、改良、新しいものを作るなどできないことが一番の問題なのです。
まるくおさまる
特に市場では、公開されているものはすべて優位には立ちません。
それはそれとして
だから、表面的なハイレベルの説明をもとに、100500パックで遊んでみてください、みんな喜んでくれますよ)))
おっしゃるとおり です。）