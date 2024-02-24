トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 281

新しいコメント
 
ミハイル・マルキュカイツ
正直言って、あなたの言いたいことがよくわからないのですが。というか、全く理解できない :-)一般に、ZigZagは出力変数として使用できますが、非常に狭い範囲での使用となります。唯一、正解だったのは、分析する瞬間を選ばなければいけないということです。どの時点でZZの反転を分析するのでしょうか？もし、すべてのバーがそうなら、ここはユートピアだとすぐに言えるでしょう。相場は反転する瞬間に分析する必要があります。すでに屈折が起きているときは、必ず引き戻す場所があるので、そこから入っていくことになります。ないですか？

その通りであり、私たちは同じことを話しているのだと理解しています。

反転しているところをショート（売り）に持っていくこと。売りの先生は、反転後ではなく、オレンジの線で切り取られた反転前と反転後です。ロングの場合も同様です。

長～い紫色のラインを取る。将来の反転を予測する価格ライン以下はすべてカットされ、一定の固定値、つまり潜在的な利益となるのです。つまり、トレンドを予測するのではなく、利益を予測するのです。

 
mytarmailS:

教えてください、oandaに何か記事を書いているのでしょうか？

oandaで持っているもの全てに、ボックスからダウンロードできるストーリーがあります。20分の間に1年近く、1時間と1日の間にまた1年近く経っているのでしょう
 
サンサニッチ・フォメンコ

後段を何故か無視してるよね。

トレンドトレードでは、トレンドの継続を予測すべきであり、反転を予測してはならない。

それは巨匠や技巧派に多いのですが、ここではほとんどいないのです。
 
コンビナート です。
私がoandaで持っているもの全てに、ボックスからダウンロードできるストーリーがあります。20分の間に1年近く、1時間と1日の間にまた1年近く経っているのでしょう

どこで、どのようにダウンロードできますか？

 
mytarmailS:

どこで、どのようにダウンロードできますか？

私のプロフィールを見れば、必要なものはすべてわかるはずです。アウトオブボックスとは、製品をダウンロードすると、すぐに利用可能なすべてのヒストリカルデータにアクセスできることを意味します。
 
コンビナート です。
トレンドトレードでは、トレンドの継続を予測する必要があり、反転を予測する必要はありません。

ここにはほとんどいない、ナイフの刃のような名人たちを捕まえなければならないのです。

トレンドの継続は、トレンドを引き裂く予測誤差があるため、明確なものではありません。

上記の私の投稿をご覧ください。トレンドではなく、将来の利益を予測する。

 
Combinator:
トレンドトレードでは、トレンドの継続を予測する必要があり、反転を予測する必要はない。

それは、ここに存在する指折りの名人、名人芸の達人たち次第である。

もちろん、反転はtargetetsと同様に教えるのがより困難であり、ZZ ZZは メジャーが価格を押し始めた、または終了した場所ではなく、全く極端をキャッチするためではありませんもちろんです。ZZ,点のキンク（膝）は、通常、特徴空間での 区別がつかない。

 
SanSanych Fomenko：

トレンドの継続は、トレンドを引き裂く予測誤差があるため、明確なものではありません。

上記の私の投稿をご覧ください。トレンドではなく、将来の利益を予測する。予測し、待つ。

エラーはいたるところにあるでしょう。「リバーサル」は、通常、特徴空間 での表現が乏しく、予測も乏しく、補助的なメタ特徴としてしかありません。リバーサルはトレンド予測の反転です。トレンド予測が反転しているからリバーサルです。リバーサルを学習すると、通常プルバックと区別がつかなくなります。
 
そんなことはない

価格を予測するのか、それとも動きで判断するのか？MOは将来の価格を予測するのか、それともトレンドに従うアルゴリズムなのか？

 
コンビナート です。
私のプロフィールを見れば、必要なものはすべてわかります。製品をダウンロードすると、すぐに利用可能なすべての履歴データにアクセスできることを意味します。
ありがとうございます、でもMTには全く詳しくないので、もしかしたら履歴だけを何かのファイルで取得するオプションがあるのかもしれません。
1...274275276277278279280281282283284285286287288...3399
新しいコメント