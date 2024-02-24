トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 273 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.02.09 17:14 #2721 (どこで手に入るかわからない。 3-5%はランダム性(53-55%)に対して優位性がある - 50%、何十万ものサンプル(チャンクではない)の場合。 追記：Dimitriさん、ふざけたいようですが、残念ながら私はそういうのには向いていないようです。ホワイトノイズと無限分散で頑張ってください。ディミトリではありませんが、「間違っている」と言わせていただきます。ホワイトノイズは本当に仕事がしやすいものです。医学的な事実です、すみません。ただ、問題は、このホワイトノイズ、どこで手に入れられるのか？)) mytarmailS 2017.02.09 17:30 #2722 ただ、その感覚をつかむために 1)もちろん自作ソフトで)))書き方や 注意点など、ヒントを与えることができます。 2）チップスレベルについて、マッシュポテトでは噛まない、もう言い過ぎました。全然言ってないような気がするけど))。本物のアルゴトレーダーなら。私は違う））、プログラミングの勉強をしているだけと言われるかもしれません。あなたはそれを自分でプログラムするためにたまらなく動機づけられている必要があり、それが抽象化のシステムで実装することができる方法のアイデアの全体の束を持って、フリーズ、ピボットポイントなどで始まる、あなたはどのアルゴリズムによって、停止場所を知っている、これらのポイントは、価格が上と下から、跳ね返る「アトラクタ」、むしろ反アトラクタです。どのような抽象化システムなのでしょうか？アトラクターとは？カオス理論からでしょうか？停車駅はどこだ？高値やロイの後にストップを置くことは、5～6年ぐらいしていない。 3) 有意性の確認はベーグルのように簡単で、モデルがあり、（オーバー/アンダー）この特性を使って訓練し、その差を計算する、これがモデルへの特性の寄与と なる。なるほど...。シンプルでいいもしよろしければ、あなたのモデルがどのように機能するのか、グラフとシグナルをお見せください。 Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2723 ユーリイ・アサウレンコディミトリではありませんが、あなたは間違っていると言っておきます。ホワイトノイズは、本当に簡単に使えるものです。医学的な事実です、すみません。問題は、このホワイトノイズ、どこで手に入れるか？)) どうやって？ Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2724 毒性 ...これらの点は「アトラクター」というか、「アンチアトラクター」ですね...。 燃えて... TheXpert 2017.02.09 17:46 #2725 mytarmailS: アトラクターとは、価格を引き寄せる魅力的なポイントのことです。 Lowi haiは、Limitstopsの比率によって、引き合うことも反発することもできます。ラウンドレベルは、やはり気をつけたいところです。などなど。 Дмитрий 2017.02.09 17:50 #2726 コンビナート です。 アトラクターとは、価格を引き寄せるポイントのこと。 Lowi haiは、Limitstopsの比率によって、引き合うことも反発することもできます。ラウンドレベルは、やはり気をつけたいところです。などなど。ラウンドレベル」の存在を正当化する統計は？ずっと探しているんだけど、見つからない......。 TheXpert 2017.02.09 17:57 #2727 ディミトリラウンドレベル」の存在を正当化する統計はあるのでしょうか？ 面白いのは、ラウンドレベルはリミットで設定されることがほとんどで、ストップはチャートの価格水準に基づいて設定されることです。 暗号についても同様です（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。 一般的に、深いマーケットがあるところでは、どこでも見ることができます。 Дмитрий 2017.02.09 18:33 #2728 コンビナート です。 面白いのは、ラウンドレベルではほとんどリミットを置いていて、チャートの価格水準に基づいてストップを置いていることです。 暗号でもそれは同じです（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。 一般的に、深いマーケットがあるところでは、どこでも見ることができます。もしや。これは、マーケットにベットしていないプレイヤーのポジションを示す図です。 TheXpert 2017.02.09 18:42 #2729 ディミトリこれは、ベットがマーケットに出されていないプレイヤーのポジションを示す図である。)OKです。 toxic 2017.02.09 19:15 #2730 mytarmailS:1）書き方のコツや見る べきポイントを教えられるありがとうございます。私はもうこの段階を過ぎていますが、もしかしたら他の誰かがあなたのアドバイスで助かるかもしれません。2) プログラムを勉強しているところです。これなしではやっていけません。3）どのような抽象化システムなのでしょうか？どのようなアトラクターですか？カオス理論からでしょうか？特に個人や小さな会社で仕事をしている場合は、トレーダーと同様、時間をかけて各プログラマーが自分のプログラミングスタイルを確立していきます。そのため、他人のコードの予備部品をかき集めるよりも、自分でアイデアを理解してコードに反映させる方がずっと簡単です。特に、相手のコーダーの考え方が異なる場合は、そうなることがよくあります。抽象化されたシステムは、簡単に言えば、独自の取引APIです。Combinatorはアトラクターについて説明しましたが、最も近いライオンズや過去の反転への近さの尺度を計算する方法を見つけ出すことができるはずですこれは符号になります。4) もし難しいことでなければ、あなたのモデルがどのように動くのか、チャートとシグナルだけでいいので、方向性を 示すことができます。マーケットオブザーバーはいい絵を見せたがるので、私はマーケットオブザーバーとは付き合いません。儲かるトレードの仕方を学べば、人気は役に立たない、芸能人じゃないんだからということがわかるはずです。 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
3-5%はランダム性(53-55%)に対して優位性がある - 50%、何十万ものサンプル(チャンクではない)の場合。
追記：Dimitriさん、ふざけたいようですが、残念ながら私はそういうのには向いていないようです。ホワイトノイズと無限分散で頑張ってください。
ディミトリではありませんが、「間違っている」と言わせていただきます。ホワイトノイズは本当に仕事がしやすいものです。医学的な事実です、すみません。ただ、問題は、このホワイトノイズ、どこで手に入れられるのか？))
1)もちろん自作ソフトで)))
書き方や 注意点など、ヒントを与えることができます。
2）チップスレベルについて、マッシュポテトでは噛まない、もう言い過ぎました。
全然言ってないような気がするけど))。
本物のアルゴトレーダーなら。
私は違う））、プログラミングの勉強をしているだけと言われるかもしれません。
あなたはそれを自分でプログラムするためにたまらなく動機づけられている必要があり、それが抽象化のシステムで実装することができる方法のアイデアの全体の束を持って、フリーズ、ピボットポイントなどで始まる、あなたはどのアルゴリズムによって、停止場所を知っている、これらのポイントは、価格が上と下から、跳ね返る「アトラクタ」、むしろ反アトラクタです。
どのような抽象化システムなのでしょうか？アトラクターとは？カオス理論からでしょうか？
停車駅はどこだ？
高値やロイの後にストップを置くことは、5～6年ぐらいしていない。
3) 有意性の確認はベーグルのように簡単で、モデルがあり、（オーバー/アンダー）この特性を使って訓練し、その差を計算する、これがモデルへの特性の寄与と なる。
なるほど...。シンプルでいい
もしよろしければ、あなたのモデルがどのように機能するのか、グラフとシグナルをお見せください。
...これらの点は「アトラクター」というか、「アンチアトラクター」ですね...。
Lowi haiは、Limitstopsの比率によって、引き合うことも反発することもできます。ラウンドレベルは、やはり気をつけたいところです。などなど。
アトラクターとは、価格を引き寄せるポイントのこと。
ラウンドレベル」の存在を正当化する統計は？
ずっと探しているんだけど、見つからない......。
面白いのは、ラウンドレベルはリミットで設定されることがほとんどで、ストップはチャートの価格水準に基づいて設定されることです。
暗号についても同様です（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。
一般的に、深いマーケットがあるところでは、どこでも見ることができます。
もしや。
これは、マーケットにベットしていないプレイヤーのポジションを示す図です。
mytarmailS:
1）書き方のコツや見る べきポイントを教えられる
ありがとうございます。私はもうこの段階を過ぎていますが、もしかしたら他の誰かがあなたのアドバイスで助かるかもしれません。
2) プログラムを勉強しているところです。
これなしではやっていけません。
3）どのような抽象化システムなのでしょうか？どのようなアトラクターですか？カオス理論からでしょうか？
特に個人や小さな会社で仕事をしている場合は、トレーダーと同様、時間をかけて各プログラマーが自分のプログラミングスタイルを確立していきます。そのため、他人のコードの予備部品をかき集めるよりも、自分でアイデアを理解してコードに反映させる方がずっと簡単です。特に、相手のコーダーの考え方が異なる場合は、そうなることがよくあります。抽象化されたシステムは、簡単に言えば、独自の取引APIです。
Combinatorはアトラクターについて説明しましたが、最も近いライオンズや過去の反転への近さの尺度を計算する方法を見つけ出すことができるはずですこれは符号になります。
4) もし難しいことでなければ、あなたのモデルがどのように動くのか、チャートとシグナルだけでいいので、方向性を 示すことができます。
マーケットオブザーバーはいい絵を見せたがるので、私はマーケットオブザーバーとは付き合いません。儲かるトレードの仕方を学べば、人気は役に立たない、芸能人じゃないんだからということがわかるはずです。