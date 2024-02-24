トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1842 1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.06.24 12:21 #18411 イゴール・マカヌ： 優れた記事がありますhttps://www.mql5.com/ru/articles/1530TCの結果の統計的調査についてNSで同様の計算をしたいのですがトレーニング用サンプルとして、どのようなものが良いでしょうか。1. 取引の結果PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP2. または、複数のテスト期間におけるテスターの統計値（MO、シャープレシオ、最大系列損益......）。? 良い記事ですね。トレーニングのために結果を取ることは可能なので、どちらが良いとは一概に言えません。追加フィルターとして良いかもしれません。 Uladzimir Izerski 2020.06.24 12:57 #18412 Valeriy Yastremskiy: いい記事ですね。 その結果をトレーニングに生かすことも可能であり、どちらが良いとは一概に言えません。追加フィルターとしてなら問題ない。 私もそう思います。とてもよくまとまっていますね。 また、そのような選択肢をネットワークはどのように見ているのでしょうか？結局、NSは狭い範囲でしか見ていない。 Uladzimir Izerski 2020.06.24 13:06 #18413 ひとつだけ理解してください。 私は機械学習の理論を破壊するためにここにいるのではなく、それを理解し、可能な限り改善するためにいるのです。 Mihail Marchukajtes 2020.06.24 14:04 #18414 Uladzimir Izerski： 私は機械学習については全くの素人ですし、専門家であると言ったこともありません。私はあなたから、そしてあなたから学んでいるのです。法律は神聖なものです。表現が難しいので、誰もが理解できるわけではないかもしれません。 まず私は手口について何も言っていません。我々は、もっぱら市場、そして上に書いた価格に従う法則について話をしましたが、あなたは知識に自信と自己満足がありすぎて、それを読んで理解しようとすることすらできません。議論は終わりです。グッドラック !!!! Uladzimir Izerski 2020.06.24 14:27 #18415 Mihail Marchukajtes: まず、私は手口について何も言っていません。あなたにはもっぱら市場の話をし、価格が従う法則を上に記述しましたが、あなたは知識が独立しすぎていて、それを読んで理解しようとすることすらできません。議論は終わりです。頑張ってください!!!! それだけです。黙ってようね。熱湯をかける必要もない。 Mihail Marchukajtes 2020.06.24 14:29 #18416 Uladzimir Izerski： それだけです。何も言いませんよ。そして、熱湯をかけるのはやめてください。 悪い意味ではないのですが...。 mytarmailS 2020.06.24 15:35 #18417 そんなバカな...読んでいて気持ちのいいものではありません...。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.24 15:45 #18418 Uladzimir Izerski： ひとつだけ理解してください。私は機械学習の理論を破壊するために来たのではなく、その能力を理解し、向上させるために来たのです。 NSの歴史から理解するのが簡単です神経細胞がどのように発見されたか、その仕組みを解明したのは誰か、数学的モデルを提案したのは誰か、学習はどのようにして生まれたか。あと、計量経済学の歴史も参考に。経済指標が 少々ランダムであることを誰が証明したのだろうか) Uladzimir Izerski 2020.06.24 17:03 #18419 Valeriy Yastremskiy: NSの歴史から理解するのが簡単です。 神経細胞がどのように発見されたか、その仕組みを解明したのは誰か、数学的モデルを提案したのは誰か、学習はどのようにして生まれたか。あと、計量経済学の歴史も参考に。経済指標は 少しランダムであることを証明したとき、誰が) 以上、失礼しました。読んでいるだけです。 Mihail Marchukajtes 2020.06.24 17:39 #18420 Uladzimir Izerski： 以上、失礼しました。読むだけでいい。 誰もあなたを締め出してないと思うなよ、ここにはデマゴギーに耐えられない特定のヤツがいるだけだ。AIシステムには自明でない答えを出す能力がありますが、それでも1+1=2という厳密な科学であり、およそ疑惑のあるものではありません。それと同じように、マーケットというのは、実際のニュースもあれば、擬似的な教えもある、非常に具体的な活動です。例えばユセフのような。 ウィキペディアに目を向けてみよう、あなたは信用できるか？ 市場 - 特定の商品やサービスの 買い手（消費者）と売り手（供給者）の間の交換を 保証する一連のプロセスや手順。 ということは、波動やストキャスティクス、ボリンジャーなどよりも、買い手と売り手の関係性の情報が重要なのかも？いかがでしょうか？トップを狙った疑似実験が多いよね...。またビデオを作ろうと思うのですが、今回はテキストなんです。あと、音をどうにかしないといけないと思うんです。くそー、なぜgoproはノイズで音を書くのか、誰も知らないのか？ 1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
優れた記事がありますhttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
TCの結果の統計的調査について
NSで同様の計算をしたいのですが
トレーニング用サンプルとして、どのようなものが良いでしょうか。
1. 取引の結果PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP
2. または、複数のテスト期間におけるテスターの統計値（MO、シャープレシオ、最大系列損益......）。
?
いい記事ですね。
私もそう思います。とてもよくまとまっていますね。
また、そのような選択肢をネットワークはどのように見ているのでしょうか？結局、NSは狭い範囲でしか見ていない。
ひとつだけ理解してください。
私は機械学習の理論を破壊するためにここにいるのではなく、それを理解し、可能な限り改善するためにいるのです。
私は機械学習については全くの素人ですし、専門家であると言ったこともありません。私はあなたから、そしてあなたから学んでいるのです。
法律は神聖なものです。表現が難しいので、誰もが理解できるわけではないかもしれません。
まず、私は手口について何も言っていません。あなたにはもっぱら市場の話をし、価格が従う法則を上に記述しましたが、あなたは知識が独立しすぎていて、それを読んで理解しようとすることすらできません。議論は終わりです。頑張ってください!!!!
それだけです。黙ってようね。熱湯をかける必要もない。
それだけです。何も言いませんよ。そして、熱湯をかけるのはやめてください。
ひとつだけ理解してください。
私は機械学習の理論を破壊するために来たのではなく、その能力を理解し、向上させるために来たのです。
NSの歴史から理解するのが簡単です。
以上、失礼しました。読んでいるだけです。
以上、失礼しました。読むだけでいい。
誰もあなたを締め出してないと思うなよ、ここにはデマゴギーに耐えられない特定のヤツがいるだけだ。AIシステムには自明でない答えを出す能力がありますが、それでも1+1=2という厳密な科学であり、およそ疑惑のあるものではありません。それと同じように、マーケットというのは、実際のニュースもあれば、擬似的な教えもある、非常に具体的な活動です。例えばユセフのような。
ウィキペディアに目を向けてみよう、あなたは信用できるか？
市場 - 特定の商品やサービスの 買い手（消費者）と売り手（供給者）の間の交換を 保証する一連のプロセスや手順。
ということは、波動やストキャスティクス、ボリンジャーなどよりも、買い手と売り手の関係性の情報が重要なのかも？いかがでしょうか？トップを狙った疑似実験が多いよね...。またビデオを作ろうと思うのですが、今回はテキストなんです。あと、音をどうにかしないといけないと思うんです。くそー、なぜgoproはノイズで音を書くのか、誰も知らないのか？