イゴール・マカヌ

優れた記事がありますhttps://www.mql5.com/ru/articles/1530

TCの結果の統計的調査について

NSで同様の計算をしたいのですが

トレーニング用サンプルとして、どのようなものが良いでしょうか。

1. 取引の結果PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP

2. または、複数のテスト期間におけるテスターの統計値（MO、シャープレシオ、最大系列損益......）。

良い記事ですね。
トレーニングのために結果を取ることは可能なので、どちらが良いとは一概に言えません。追加フィルターとして良いかもしれません。
 
Valeriy Yastremskiy:
いい記事ですね。
その結果をトレーニングに生かすことも可能であり、どちらが良いとは一概に言えません。追加フィルターとしてなら問題ない。

私もそう思います。とてもよくまとまっていますね。

また、そのような選択肢をネットワークはどのように見ているのでしょうか？結局、NSは狭い範囲でしか見ていない。

ひとつだけ理解してください。

私は機械学習の理論を破壊するためにここにいるのではなく、それを理解し、可能な限り改善するためにいるのです。

 
Uladzimir Izerski：

私は機械学習については全くの素人ですし、専門家であると言ったこともありません。私はあなたから、そしてあなたから学んでいるのです。

法律は神聖なものです。表現が難しいので、誰もが理解できるわけではないかもしれません。

まず私は手口について何も言っていません。我々は、もっぱら市場、そして上に書いた価格に従う法則について話をしましたが、あなたは知識に自信と自己満足がありすぎて、それを読んで理解しようとすることすらできません。議論は終わりです。グッドラック !!!!
 
Mihail Marchukajtes:
まず、私は手口について何も言っていません。あなたにはもっぱら市場の話をし、価格が従う法則を上に記述しましたが、あなたは知識が独立しすぎていて、それを読んで理解しようとすることすらできません。議論は終わりです。頑張ってください!!!!

それだけです。黙ってようね。熱湯をかける必要もない。

 
Uladzimir Izerski：

それだけです。何も言いませんよ。そして、熱湯をかけるのはやめてください。

悪い意味ではないのですが...。
 
そんなバカな...読んでいて気持ちのいいものではありません...。
 
Uladzimir Izerski：

ひとつだけ理解してください。

私は機械学習の理論を破壊するために来たのではなく、その能力を理解し、向上させるために来たのです。

NSの歴史から理解するのが簡単です
神経細胞がどのように発見されたか、その仕組みを解明したのは誰か、数学的モデルを提案したのは誰か、学習はどのようにして生まれたか。あと、計量経済学の歴史も参考に。経済指標が 少々ランダムであることを誰が証明したのだろうか)
 
Valeriy Yastremskiy:
NSの歴史から理解するのが簡単です。
神経細胞がどのように発見されたか、その仕組みを解明したのは誰か、数学的モデルを提案したのは誰か、学習はどのようにして生まれたか。あと、計量経済学の歴史も参考に。経済指標は 少しランダムであることを証明したとき、誰が)

以上、失礼しました。読んでいるだけです。

 
Uladzimir Izerski：

以上、失礼しました。読むだけでいい。

誰もあなたを締め出してないと思うなよ、ここにはデマゴギーに耐えられない特定のヤツがいるだけだ。AIシステムには自明でない答えを出す能力がありますが、それでも1+1=2という厳密な科学であり、およそ疑惑のあるものではありません。それと同じように、マーケットというのは、実際のニュースもあれば、擬似的な教えもある、非常に具体的な活動です。例えばユセフのような。

ウィキペディアに目を向けてみよう、あなたは信用できるか？

市場 - 特定の商品やサービスの 買い手（消費者）と売り手（供給者）の間の交換を 保証する一連のプロセスや手順。

ということは、波動やストキャスティクス、ボリンジャーなどよりも、買い手と売り手の関係性の情報が重要なのかも？いかがでしょうか？トップを狙った疑似実験が多いよね...。またビデオを作ろうと思うのですが、今回はテキストなんです。あと、音をどうにかしないといけないと思うんです。くそー、なぜgoproはノイズで音を書くのか、誰も知らないのか？

