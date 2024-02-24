トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2696

Roman #:

おそらく、mql5 プログラムとPyインタプリタの 間で、配列の交換が禁止されているためであろう。
Rについても同じ宗教であろう。

正直なところ、MQが言うクリティカルセキュリティの意味がわからない。

もしかしたらセキュリティの問題ではなく、配列のための複雑なPy apiの問題かもしれない。
そして彼らはそれを気にしなかった。

Rの場合は、詳細は省くが、どうにかdllを経由している。

 
Aleksey Nikolayev #:

だからRのためにやったんだ。詳しくは言わなかったけど、どういうわけかDLを通してね。


そして、そう、dllを介してどこでもノックできる。

 
Maxim Dmitrievsky #:
pythonのapiの類似品はRのために作られましたが、pypiのようなローカルマーケットにアップロードするにはうまくいきませんでした。インタプリタ言語のコードは動作が遅く、おそらく大きな意味はない。）

意味は相対的な概念です）私の意見では、何かが利用可能で、それを使用するかどうかを選択することができる場合、それは良いことです）高速テストは動作しませんが、少なくとも、さらにいじくり回すことの意味を評価するために何らかのテストが必要です。

 
Aleksey Nikolayev #:

それでも、なぜ python 用の mt-R アナログがないのか、その理由を理解したい。私が言っているのは、mql5プログラムからインタプリタを起動し、そこにコマンドを送ったり、双方向でデータを交換したりできる可能性についてです。これは例えば、学習したモデルをmql5コードに分解することなく素早くテストするのに便利であり、一般的に非常に柔軟なツールである。そして、まさに「チャタリングとチャタリング」のファンが望むものであるようだ。

これは私的な開発で（MQLからのものではない）、San Sanychが仕事を発注したか、他の誰かだと思う。

とても必要なら、自分でやるか、フリーランスに注文すればいい。Python用の機能のコピー（1つのエンジンから別のエンジンへの移植性のために、関数名のコピーも可能）を作るだけです。

 
Renat Fatkhullin #:



最小化のための目標関数を どのように使うのですか？


Matlabでは、関数fminsearch()はNelder-Meadアルゴリズムを使用します。
このアルゴリズムはENUM_LOSS_FUNCTIONには 存在しません。
このアルゴリズムを追加することはできますか？

Aleksey Nikolayev #:

私の意見では、何かが利用可能で、それを使うかどうかを選択できる場合は、より良い）高速テストはうまくいかないだろうが、少なくとも、さらにいじくり回すことの意味を評価するための何らかのテストは必要である。

私たちは相対論的なテストは考えていない。この目的のために、大騒ぎを評価するために1サイクルからテスターを作ることができます。さらに、それは間接的に学習プロセスに参加することができます。
 
Roman #:

セキュリティの問題ではなく、配列のための複雑なPy apiの問題なのかもしれない。
そして、彼らはそれを気にしなかった。
そこには本当に苦しいnumpy apiがある。

退屈ではない。慣れてくると、うざったくなってくる。MQLのようなC言語ライクな配列のapiに一票。

 
sibirqk #:

痛くはない、ただ珍しいだけだ。慣れてくるとスリル満点になる。私は、MQLのようなC言語ライクな配列のAPIに一票を投じたい。

いや、Cライクな言語にはなくていい）
バイト単位で転送、これ以上のものはない。
あとは全部ラッパーで、ラッパー開発者のイマジネーション次第。

 

神秘的な予言者／特徴／兆候を求めて未知の道を行く、興味深くエキサイティングな旅の仲間を探している。

私はそれらを見つけるための地図を持っており、罠を仕掛けたり、これらの驚くべき現象の癖や後光について考えたりするための手を必要としている。

道のりは簡単ではなく、長いが魅力的で、トロフィーなしには帰れないと確信している！

疑問があれば質問してみよう！

 

また？

)

