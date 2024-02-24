トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2698 1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 15:36 #26971 Maxim Kuznetsov #:価格（およびインジケータのシグナルのトリガー）がラインを超える確率は、時間帯と曜日によって異なります。NNとDLに周期的な時間を加える必要があります。最も単純な方法は正弦波です。依存関係は非線形なので、符号を考慮して単純に2乗する。時間参照には2つの追加入力がある。午前0時/正午はどこでも異なるので、事前に計算して位相を与えた方がよい。これが、現実世界とその時間とのモデルの接続である。もしそれらが明示的に与えられていない場合、IMHOはカボチャを得るか、全体が自分でそれらを得て出力しようとします。 正弦と余弦は2つの数値として与えられるべきである。そうしないと、0,5などが1回転に2回発生することになり、2つの同じ時間が発生するようなものです... あるいは、単に日数と時間番号を指定することもできます。違いはない。どちらも同じように記憶できる。 削除済み 2022.08.22 16:00 #26972 Maxim Kuznetsov #:さもないと、みんなと同じことになるよ。）a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; 1日と1週間の頻度で ; 位相のずれは事前に計算した方が良い。なぜなら、指標とラインクロスの確率はそれらに依存 するからである。ところで、フーリエは有害で、ここでは嫌われている。） この符号がいくつかのうちの1つである場合は、あまり意味がありません。 この符号が複数のうちの1つである場合は、あまり意味がない。 少なくとも私の場合はそうだった。 そして、これは、振動する符号は、異分散性（ボラティリティ）のために異なる時間に異なるように変動するためであり、それがすでに考慮されている理由です。 https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/ Three Approaches to Encoding Time Information as Features for ML Models | NVIDIA Technical Blog Eryk Lewinsondeveloper.nvidia.com Imagine you have just started a new data science project. The goal is to build a model predicting Y, the target variable. You have already received some data from the stakeholders/data engineers, did a thorough EDA, and selected some variables you believe are relevant for the problem at hand. Then you finally built your first model. The score... Maxim Kuznetsov 2022.08.22 16:42 #26973 elibrarius #: 正弦と余弦は、2つの数値で指定する必要があります。そうでないと、0,5とdrが1回転に2回発生することになり、まるで同じ回数が2回発生するようなことになります... あるいは、日数と時間番号だけでもかまいません。違いはない。どちらも同じように記憶できる。 日数／時数もよくありません。定期的に23-0という大きな「ずれ」が生じます。 その場合、繰り返しを避けるために、「正午前／正午後」（正弦波の微分の符号）のように別の符号を追加し、sin^2は時間を計るために残しておく（同時に信号をスケーリングする）。 あるいは、名前の由来がアドバイスするように。私の意見では、過剰です。 (サイクルは、大規模なTFでfakapyですが、小さな日/週では、彼らはちょうどそこにある、彼らは捨てられ、考慮されないことができない、彼らは "キャリア "です)。 Uladzimir Izerski 2022.08.22 17:05 #26974 mytarmailS #: 0) はい、そうです...) 1) まだ全部をデプロイしていない、 1) 次元性の呪いと組み合わせ論的爆発の問題があるが、これは理論的には解決可能である 。2.探索アルゴリズムが遅いという問題があり、多くのことをCかC++で書く必要がある。 3.最適化されたアルゴリズムでも、大きな日付のパターンを検索することはできない。 しかし、一般的に、うまくいかないものは、何もうまくいかない......。 2）はい。 ちなみに、"event "という単語を "rule "という単語に置き換えてもいい。 市場には正確さはない。 あるのは誤差を伴う確率だけである）。 Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 17:18 #26975 Maxim Kuznetsov #:日数／時間の数字も良くない。定期的に大きな "ギャップ "が生じる。そこで、繰り返しを避けるために、「正午前／正午後」（正弦波の微分の符号）のように別の符号を追加し、sin^2のまま時間を計る（同時に信号をスケーリングする）。あるいは、名前の由来がアドバイスするように。私の意見では過剰だ。 (サイクルは、大規模なTFでfakapyですが、小さな日/週では、彼らはちょうどそこにある、彼らは捨てられ、考慮されないことができない、彼らは "キャリア "です)。 正弦の2乗を使えば、1ターンに4回0.5となる。 Maxim Kuznetsov 2022.08.22 17:34 #26976 elibrarius #: 正弦の2乗で、1回転あたり0.5の4倍になる。 上記(すべて)を参照、私は「符号を考慮して」- sin(x)*abs(sin(x))と言った。 Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 17:40 #26977 Maxim Kuznetsov #:上記（すべて）参照、私は「符号を考慮に入れて」と言った - sin(x)*abs(sin(x))"素晴らしい機能だ") あなたの発明のグラフを描いてください。 mytarmailS 2022.08.22 17:47 #26978 Uladzimir Izerski #:市場には正確さがない。あるのは誤差を含んだ確率だけである)。 あなたは私の言っていることを理解していない。 1. 次元性の呪いと組合せ爆発の問題があるが、これは理論的には解決可能である。 次元の呪いと組み合わせ論的爆発とは何か、ウィキを読んでほしい。 精度を 優先させれば解ける。 - つまり、上記の問題には対処できるが、精度が落ちる、つまり解ではなく、解の近似になるということだ。 さらに単純化すると、例えば10,000個の特徴量を調べるとすると、すべての特徴量のパターンを見つけるには時間がかかり、組み合わせも多くなる（次元の呪い）。 この10, 000の特徴量の次元を2～5の特徴量に減らすことはできますが、 精度は 落ちます。 さて、どのような精度について話しているのか、おわかりいただけたでしょうか？ Maxim Kuznetsov 2022.08.22 17:56 #26979 elibrarius #:「素晴らしい」機能） あなたの発明のグラフを描いてください。 NN、DLを使わなければ、そういう取引になる。 何か見覚えはありませんか？ Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 18:17 #26980 Maxim Kuznetsov #:NN、DLに入らなければ、それはそれで取引される。何か見覚えはありませんか？ 私はあなたの投稿の中ですでに3-4回、見慣れた何かを参照してください。 1ターン0.5で2回)))))) 1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格（およびインジケータのシグナルのトリガー）がラインを超える確率は、時間帯と曜日によって異なります。
NNとDLに周期的な時間を加える必要があります。最も単純な方法は正弦波です。依存関係は非線形なので、符号を考慮して単純に2乗する。時間参照には2つの追加入力がある。午前0時/正午はどこでも異なるので、事前に計算して位相を与えた方がよい。これが、現実世界とその時間とのモデルの接続である。
もしそれらが明示的に与えられていない場合、IMHOはカボチャを得るか、全体が自分でそれらを得て出力しようとします。
あるいは、単に日数と時間番号を指定することもできます。違いはない。どちらも同じように記憶できる。
さもないと、みんなと同じことになるよ。）
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; 1日と1週間の頻度で ; 位相のずれは事前に計算した方が良い。
なぜなら、指標とラインクロスの確率はそれらに依存 するからである。
ところで、フーリエは有害で、ここでは嫌われている。）
少なくとも私の場合はそうだった。
そして、これは、振動する符号は、異分散性（ボラティリティ）のために異なる時間に異なるように変動するためであり、それがすでに考慮されている理由です。
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
0) はい、そうです...)
あなたは私の言っていることを理解していない。
1. 次元性の呪いと組合せ爆発の問題があるが、これは理論的には解決可能である。
次元の呪いと組み合わせ論的爆発とは何か、ウィキを読んでほしい。
精度を 優先させれば解ける。 - つまり、上記の問題には対処できるが、精度が落ちる、つまり解ではなく、解の近似になるということだ。
さらに単純化すると、例えば10,000個の特徴量を調べるとすると、すべての特徴量のパターンを見つけるには時間がかかり、組み合わせも多くなる（次元の呪い）。
この10, 000の特徴量の次元を2～5の特徴量に減らすことはできますが、 精度は 落ちます。
さて、どのような精度について話しているのか、おわかりいただけたでしょうか？
