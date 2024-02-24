トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2459 1...245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466...3399 新しいコメント Andrei Trukhanovich 2021.10.16 19:20 #24581 Andrey Khatimlianskii#: 2.5日前から持ってました。 で、結局駐車の仕方を教えてくれたのは？ Mihail Marchukajtes 2021.10.17 03:21 #24582 Greetings Brothers!!! 何度も言ったと記憶していますが、もう一度言います。確かに学習方法やNSアーキテクチャは重要ですが、それ以上に重要なのは使用するデータです。多くの点で、よく準備されたデータであれば、幅広いネットワークアーキテクチャがうまく機能するでしょう。NSの種類によって前処理が必要なのは当然ですが、入力データ、つまりネットワークに入るための情報がターゲットにとって意味のあるものであれば、結果は一発でわかります。NSを構成するさまざまな方法を掘っても、独自の構成で出力するだけでは意味がないのです。 若い人が読んでいるかもしれないので、一応言っておきますが :-) JeeyCi 2021.10.17 08:26 #24583 JeeyCi#: TrendとFlatを区別し、適切なTSを含めること。 時系列解析で非対称分布のファットテールを 探すという選択肢は、やはり時間要因という一つの要因に基づく予測モデルへの道である...。そして、多因子モデル（先物オプションの価格決定に組み込まれているものでさえ）は、依然として一般的な方法でしか 数学的に表現できず、もちろん、予測（統計的回帰モデルからのデータによって決定）とその信頼度（モデルの妥当性の推定による-例えばフィッシャーのF基準など）、さらに、モデルが信頼できる範囲内の限界も必要である。と、この予測が最も確からしいと思われる限界 値から、モデル誤差と 予測誤差を 考慮する必要が出てくる...。 - そして、これらのものをすべてニューロンに入れ、さらなるイベントの要因値やその誤差へのアルゴリズム的な依存性を計算する......」。-- それは、ちゃんとやればいいんでしょうけど......。しかし、そのようなBC（コンピューティング・システム）を構築して、とにかく確率のほんの 一部しか出力されないようにするには、私は忙しすぎます、しかし......。 NSを試された方からのフィードバックに感謝します。しかし、正しいインプットデータがなければ、アウトプットは「神が与えてくれるもの」（とにかく需要と供給がなければ存在しない）に過ぎないのです。 ...というのも、とにかく要因が多ければ多いほど累積誤差が大きくなるような気がするからです...。もちろん、分析する際には、原動力となる要素だけを割り当てるべきですが......。しかし、それは少なくとも金利とマネーサプライ（私たち小売業者が最後に登場するデータ）です...私たちは、誰も教えてくれないD＆S分析に純輸出と純外国投資も加えるべきです。 追伸 ということで、金利の自動調整と金融・財政のインパルスに直感的に頼って、為替レートを調整すればよいのです......。そして、ニュースのゴシップではなく、本当のドライビング・イベントを待つこと...。ロボットは後者の2つを全く区別できない（特に統計的に有効な分析のために十分な量のヒストリカルデータを取得していない場合）...。ニュースやゴシップ、リアクションのために、経済危機や経済回復がいつどこで起こるかを推定することは、おそらく歴史を駆け巡る価値がある - そして統計的妥当性を示すケースはほとんどないだろう だから、長期金利はアナリストの強い味方なのだ。 短期金利はトレーダーの最良の友...imhoは（その挙動を研究すれば）...。なぜなら、オープンマーケットからお金を取れば（D＆S）、それは利子付きだからです 削除済み 2021.10.17 08:38 #24584 ここでは、機械学習について説明します。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 自分の子供や孫にブーメランが返ってくる、国民を騙す前に考えよう JeeyCi 2021.10.17 09:20 #24585 SanAlex#: ブーメランのようなものだから 肥料のようなもので、すべての肥料が土壌に適しているわけではありません。- は、その由来を知らなければならない！...。イムホ (適度な量と良質なものは有益である）...。もちろん、そうでなければブーメランになる可能性もありますが...。 削除済み 2021.10.17 09:28 #24586 SanAlex#: ここでは、機械学習について説明します。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\あなたの子供や孫にブーメランのように返ってきますよ。私たちを馬鹿にする前に、よく考えてください。 尊敬の念 Igor Makanu 2021.10.17 09:41 #24587 SanAlex#: ここでは、機械学習について説明します。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\自分の子供や孫にブーメランのように返ってくる。人を馬鹿にする前に考えるんだ。 MoDと何の関係があるんだ？ その理屈なら、出産した助産師さんまで( ))))) 削除済み 2021.10.17 09:43 #24588 イゴール・マカヌ#: MoDと何の関係があるんだ？その理屈だと、出産した助産師さんまで行ってしまいそうです )))) 新規参入のためのきれいなラッパーに過ぎず、中身は0 JeeyCi 2021.10.17 09:47 #24589 Vladimir Baskakov#: 初心者のためのきれいなラッパーに過ぎず、中身は0 の内部は、NSの入力に供給するものになります -。 (人間の脳神経細胞と同じように) 削除済み 2021.10.17 09:49 #24590 JeeyCi#： の内部は、NSの入力に供給するものになります -。 (人間の脳神経細胞と同じように) EAも目的は同じで、お金を稼ぐことです。ないんですよ、全然。これまでの変動指標は、預金の引き出し率のみ 1...245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2.5日前から持ってました。
で、結局駐車の仕方を教えてくれたのは？
Greetings Brothers!!!
何度も言ったと記憶していますが、もう一度言います。確かに学習方法やNSアーキテクチャは重要ですが、それ以上に重要なのは使用するデータです。多くの点で、よく準備されたデータであれば、幅広いネットワークアーキテクチャがうまく機能するでしょう。NSの種類によって前処理が必要なのは当然ですが、入力データ、つまりネットワークに入るための情報がターゲットにとって意味のあるものであれば、結果は一発でわかります。NSを構成するさまざまな方法を掘っても、独自の構成で出力するだけでは意味がないのです。
若い人が読んでいるかもしれないので、一応言っておきますが :-)
TrendとFlatを区別し、適切なTSを含めること。
時系列解析で非対称分布のファットテールを 探すという選択肢は、やはり時間要因という一つの要因に基づく予測モデルへの道である...。そして、多因子モデル（先物オプションの価格決定に組み込まれているものでさえ）は、依然として一般的な方法でしか 数学的に表現できず、もちろん、予測（統計的回帰モデルからのデータによって決定）とその信頼度（モデルの妥当性の推定による-例えばフィッシャーのF基準など）、さらに、モデルが信頼できる範囲内の限界も必要である。と、この予測が最も確からしいと思われる限界 値から、モデル誤差と 予測誤差を 考慮する必要が出てくる...。
- そして、これらのものをすべてニューロンに入れ、さらなるイベントの要因値やその誤差へのアルゴリズム的な依存性を計算する......」。-- それは、ちゃんとやればいいんでしょうけど......。しかし、そのようなBC（コンピューティング・システム）を構築して、とにかく確率のほんの 一部しか出力されないようにするには、私は忙しすぎます、しかし......。
NSを試された方からのフィードバックに感謝します。しかし、正しいインプットデータがなければ、アウトプットは「神が与えてくれるもの」（とにかく需要と供給がなければ存在しない）に過ぎないのです。
...というのも、とにかく要因が多ければ多いほど累積誤差が大きくなるような気がするからです...。もちろん、分析する際には、原動力となる要素だけを割り当てるべきですが......。しかし、それは少なくとも金利とマネーサプライ（私たち小売業者が最後に登場するデータ）です...私たちは、誰も教えてくれないD＆S分析に純輸出と純外国投資も加えるべきです。
追伸
ということで、金利の自動調整と金融・財政のインパルスに直感的に頼って、為替レートを調整すればよいのです......。そして、ニュースのゴシップではなく、本当のドライビング・イベントを待つこと...。ロボットは後者の2つを全く区別できない（特に統計的に有効な分析のために十分な量のヒストリカルデータを取得していない場合）...。ニュースやゴシップ、リアクションのために、経済危機や経済回復がいつどこで起こるかを推定することは、おそらく歴史を駆け巡る価値がある - そして統計的妥当性を示すケースはほとんどないだろう
だから、長期金利はアナリストの強い味方なのだ。
短期金利はトレーダーの最良の友...imhoは（その挙動を研究すれば）...。なぜなら、オープンマーケットからお金を取れば（D＆S）、それは利子付きだからです
肥料のようなもので、すべての肥料が土壌に適しているわけではありません。- は、その由来を知らなければならない！...。イムホ
(適度な量と良質なものは有益である）...。もちろん、そうでなければブーメランになる可能性もありますが...。
