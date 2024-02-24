トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2458

アンドレイ・ハチムリアンスキー#:

自分の指の上に言葉を広げ、一般的に結果を示したので、目標は達成されます。

全体としては、クールな印象です。確かに、訓練されたモデルのリンクを突いたら、車は駐車できなかった、シューマッハのように駐車する地獄のような箱があるだろうと思った

 
いいえ、まだ学習していません。勉強のためにタブを残しておいたのですが、すでに迫っていることがあります )

しかし、アルゴリズムは非常に原油、シューマッハがあり、月になることはありません。

 
Dmytryi Nazarchuk#:
どんなこと？

利益を上げることを目的とした一連の活動。例えば、市場が閉じたときに市場参加者が何をするか、クオンツがわかるようになりました。金曜日の群衆は、任意の価格でカバーし、月曜日に秋が続くが、参加者がいないことを知って故意に購入。 地元の統計プログラマは非常によく知っている通常のもの。

 
まあ、悪くはない、全然悪くない。 ブレーキが悪いのがわかるね～、すごいだろうね。

毎日、もっとひどい駐車をしている人を見ています))))

 
BillionerClub#:

クオンツやあなたが「知っている」のであれば、なぜまだ億万長者ではないのでしょうか？

 
アハハ、目に焼き付いたね。
 
アンドレイ・ディク#:

悪くない、全然悪くない。ブレーキが悪いというのがわかるんですね、それはすごいことです。

もっとひどい駐車をしている人を毎日見ています)))))

2.5日前から持ってました。

GEN9以降、なぜかエラーが激増している。

1st Best Car Genome 上図の最小ポイントが0.67であるにもかかわらず、なぜか1.52の誤差が表示される。


別のタブに切り替えて第10世代を起動しなおすと、グラフが修正され、すぐに新しいリーダーが出てきました。


でも、全体的に生はもちろん。

好奇心を満たしたので、それで十分です。

 
もちろん、楽しいけど、ただのおもちゃです。

 

Stefan Jansen著「Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets」からの例への リンクを置いておきます。

追伸：もちろん、RMでの有用性は認めますが、TCでは機械学習の限界があると、今でも思っています。

リスクマネジメントにおける機械学習は、Matlab、Python、Rを使用することができます。

まだコーディングしていないのですが...。(TrendとFlatを区別して適切なTSを使うには、もちろん、このようなフィードバックに頼ればよいのですが、何らかのアルゴリズムと確率論によって還元されたとしても、市場のムードと自分の忙しさを損失で払いたくないので.........。やはり相場の状況やトレーダーの意識で良いトレードと悪いトレードをはっきりさせたい気持ちがあり、それをロボットに知らせる方法はないのか...。そのためには、ロボットに損切り（需給状況が変化し、トレーダーが端末にいない、あるいはまだ気づいていない場合）をしないように教えるしかありません。

GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition.
JeeyCi#：

Stefan Jansen著『Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets』から、例の リンクを貼っておきます。

追伸：もちろん、RMでの有用性は認めますが、TSでの機械学習の限界はまだあると思っています。

まだコーディングしていないにもかかわらず...。(適切なTSをアクティブにするには、フラットからトレンドを区別するために、もちろんこの種のフィードバックに頼ることができる[分析し、MMをアルゴリズム的に変化させる]が、それでもいくつかのアルゴリズムと確率論によって減少に減少しても、市場の気分とあなたの忙しさ、損失のために支払うしたくない）...です。やはり相場の状況やトレーダーの意識で良いトレードと悪いトレードをはっきりさせたい気持ちがあり、それをロボットに知らせる方法はないのか...。負けトレード（市場の需要-供給条件が変化し、トレーダーが端末にいない、または気づいていない場合）をたくさんしないように教えなければなりません。

取引という接頭辞のついた、通常のMO手法の概要です。

ソスティニーネット以外は全部試しましたが、そんなことはどうでもよくて、大事なのは奇跡が起きなかったということです...。

トレーディングとはそういうものではないのです。

