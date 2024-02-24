トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2458 1...245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465...3399 新しいコメント Andrei Trukhanovich 2021.10.01 21:33 #24571 アンドレイ・ハチムリアンスキー#:自分の指の上に言葉を広げ、一般的に結果を示したので、目標は達成されます。 全体としては、クールな印象です。確かに、訓練されたモデルのリンクを突いたら、車は駐車できなかった、シューマッハのように駐車する地獄のような箱があるだろうと思った Andrey Khatimlianskii 2021.10.01 21:35 #24572 Andrei Trukhanovich（アンドレイ・トルハノビッチ） #: 全体的に楽しいです。しかし、訓練されたモデルのリンクをクリックすると、車は駐車できない、シューマッハのように駐車する地獄のような箱になるのかと思った。 いいえ、まだ学習していません。勉強のためにタブを残しておいたのですが、すでに迫っていることがあります ) しかし、アルゴリズムは非常に原油、シューマッハがあり、月になることはありません。 BillionerClub 2021.10.01 22:03 #24573 Dmytryi Nazarchuk#: どんなこと？ 利益を上げることを目的とした一連の活動。例えば、市場が閉じたときに市場参加者が何をするか、クオンツがわかるようになりました。金曜日の群衆は、任意の価格でカバーし、月曜日に秋が続くが、参加者がいないことを知って故意に購入。 地元の統計プログラマは非常によく知っている通常のもの。 Andrey Dik 2021.10.01 22:34 #24574 Andrei Trukhanovich（アンドレイ・トルハノビッチ） #: 全体的に楽しいです。しかし、訓練されたモデルのリンクをクリックすると、車は駐車できない、シューマッハのように駐車する地獄のような箱だと思ったのです。 まあ、悪くはない、全然悪くない。 ブレーキが悪いのがわかるね～、すごいだろうね。 毎日、もっとひどい駐車をしている人を見ています)))) Dmytro Nazarchuk 2021.10.02 07:27 #24575 BillionerClub#: 利益を生み出すことを目的とした一連の活動。例えば、市場が閉じたときに市場参加者が何をするか、クオンツがわかるようになりました。金曜日に群衆が、任意の価格でカバーし、月曜日に秋が続くが、参加者なしで、意図的に知って買う。 地元の統計プログラマは、非常によく知っている通常のものです。 クオンツやあなたが「知っている」のであれば、なぜまだ億万長者ではないのでしょうか？ mytarmailS 2021.10.03 09:56 #24576 Dmytryi Nazarchuk#: クオンツやあなたが「知っている」のなら、なぜまだ億万長者になっていないのですか？ アハハ、目に焼き付いたね。 Andrey Khatimlianskii 2021.10.04 01:14 #24577 アンドレイ・ディク#: 悪くない、全然悪くない。ブレーキが悪いというのがわかるんですね、それはすごいことです。もっとひどい駐車をしている人を毎日見ています))))) 2.5日前から持ってました。 GEN9以降、なぜかエラーが激増している。 1st Best Car Genome 上図の最小ポイントが0.67であるにもかかわらず、なぜか1.52の誤差が表示される。 別のタブに切り替えて第10世代を起動しなおすと、グラフが修正され、すぐに新しいリーダーが出てきました。 でも、全体的に生はもちろん。 好奇心を満たしたので、それで十分です。 Andrey Dik 2021.10.04 08:20 #24578 アンドレイ・ハチムリアンスキー#: でも、全体としてはもちろん生です。好奇心が満たされた、それだけで十分です。 もちろん、楽しいけど、ただのおもちゃです。 JeeyCi 2021.10.15 07:00 #24579 Stefan Jansen著「Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets」からの例への リンクを置いておきます。 追伸：もちろん、RMでの有用性は認めますが、TCでは機械学習の限界があると、今でも思っています。 リスクマネジメントにおける機械学習は、Matlab、Python、Rを使用することができます。 まだコーディングしていないのですが...。(TrendとFlatを区別して適切なTSを使うには、もちろん、このようなフィードバックに頼ればよいのですが、何らかのアルゴリズムと確率論によって還元されたとしても、市場のムードと自分の忙しさを損失で払いたくないので.........。やはり相場の状況やトレーダーの意識で良いトレードと悪いトレードをはっきりさせたい気持ちがあり、それをロボットに知らせる方法はないのか...。そのためには、ロボットに損切り（需給状況が変化し、トレーダーが端末にいない、あるいはまだ気づいていない場合）をしないように教えるしかありません。 GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition. github.com Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition. - GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition. mytarmailS 2021.10.16 19:16 #24580 JeeyCi#： Stefan Jansen著『Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets』から、例の リンクを貼っておきます。追伸：もちろん、RMでの有用性は認めますが、TSでの機械学習の限界はまだあると思っています。まだコーディングしていないにもかかわらず...。(適切なTSをアクティブにするには、フラットからトレンドを区別するために、もちろんこの種のフィードバックに頼ることができる[分析し、MMをアルゴリズム的に変化させる]が、それでもいくつかのアルゴリズムと確率論によって減少に減少しても、市場の気分とあなたの忙しさ、損失のために支払うしたくない）...です。やはり相場の状況やトレーダーの意識で良いトレードと悪いトレードをはっきりさせたい気持ちがあり、それをロボットに知らせる方法はないのか...。負けトレード（市場の需要-供給条件が変化し、トレーダーが端末にいない、または気づいていない場合）をたくさんしないように教えなければなりません。 取引という接頭辞のついた、通常のMO手法の概要です。 ソスティニーネット以外は全部試しましたが、そんなことはどうでもよくて、大事なのは奇跡が起きなかったということです...。 トレーディングとはそういうものではないのです。 1...245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分の指の上に言葉を広げ、一般的に結果を示したので、目標は達成されます。
全体としては、クールな印象です。確かに、訓練されたモデルのリンクを突いたら、車は駐車できなかった、シューマッハのように駐車する地獄のような箱があるだろうと思った
いいえ、まだ学習していません。勉強のためにタブを残しておいたのですが、すでに迫っていることがあります )
しかし、アルゴリズムは非常に原油、シューマッハがあり、月になることはありません。
どんなこと？
利益を上げることを目的とした一連の活動。例えば、市場が閉じたときに市場参加者が何をするか、クオンツがわかるようになりました。金曜日の群衆は、任意の価格でカバーし、月曜日に秋が続くが、参加者がいないことを知って故意に購入。 地元の統計プログラマは非常によく知っている通常のもの。
まあ、悪くはない、全然悪くない。 ブレーキが悪いのがわかるね～、すごいだろうね。
毎日、もっとひどい駐車をしている人を見ています))))
クオンツやあなたが「知っている」のであれば、なぜまだ億万長者ではないのでしょうか？
悪くない、全然悪くない。ブレーキが悪いというのがわかるんですね、それはすごいことです。
2.5日前から持ってました。
GEN9以降、なぜかエラーが激増している。
1st Best Car Genome 上図の最小ポイントが0.67であるにもかかわらず、なぜか1.52の誤差が表示される。
別のタブに切り替えて第10世代を起動しなおすと、グラフが修正され、すぐに新しいリーダーが出てきました。
でも、全体的に生はもちろん。
好奇心を満たしたので、それで十分です。
もちろん、楽しいけど、ただのおもちゃです。
Stefan Jansen著「Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets」からの例への リンクを置いておきます。
追伸：もちろん、RMでの有用性は認めますが、TCでは機械学習の限界があると、今でも思っています。
リスクマネジメントにおける機械学習は、Matlab、Python、Rを使用することができます。
まだコーディングしていないのですが...。(TrendとFlatを区別して適切なTSを使うには、もちろん、このようなフィードバックに頼ればよいのですが、何らかのアルゴリズムと確率論によって還元されたとしても、市場のムードと自分の忙しさを損失で払いたくないので.........。やはり相場の状況やトレーダーの意識で良いトレードと悪いトレードをはっきりさせたい気持ちがあり、それをロボットに知らせる方法はないのか...。そのためには、ロボットに損切り（需給状況が変化し、トレーダーが端末にいない、あるいはまだ気づいていない場合）をしないように教えるしかありません。
取引という接頭辞のついた、通常のMO手法の概要です。
ソスティニーネット以外は全部試しましたが、そんなことはどうでもよくて、大事なのは奇跡が起きなかったということです...。
トレーディングとはそういうものではないのです。