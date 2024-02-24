トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2364 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.03.14 17:40 #23631 mytarmailS: 解決策を探す...)) は 削除済み 2021.03.14 18:54 #23632 スライディングウィンドウで系列相関をほぼゼロにする方法は、データ作成時に既に書いていますと、符号・パターンのスケール不変性が弄られていない、と思われる。何を基準にするかによる 最も簡単な方法は、ボラティリティが変化したときに属性（例えば、MAC期間）を変更することなどです。同様の効果が期待できます。 mytarmailS 2021.03.14 19:01 #23633 マキシム・ドミトリエフスキー： スライディングウィンドウで系列相関をほぼゼロにする方法は、データ作成時に既に書いていますと、符号・パターンのスケール不変性が弄られていない、と思われる。何を起点にするかによって異なります。 おお......これはいろいろと考えさせられる問題だ......。 ========== 問題解決そのものは... 文法回帰（遺伝学）を使ってルールを生成しています。各ルールはイベントと考えることができ、インデックスへのバインディングはなく、トリガーのシーケンスだけです。 こんな感じ。 [1] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [2] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4" [3] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30" [4] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30" [5] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2" [6] "LO <= 18 & CL >= -9.5" [7] "SMA10 >= 0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8" [8] "LO <= OP & LO <= 13.1" [9] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4" [10] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2" [11] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10" [12] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [13] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP" .... .. .. あるイベントですべてのルールが満たされた場合、バウンスなどがあるかどうかをチェックする（フィットネス関数に書かれているものであれば何でもよい） これらのルールは本当に規則性があり、生涯 100-200回のヒットを記録しています。 ルールを組み合わせてアンサンブルを作ることができる（Random Forestのようなもの） しかし、このすべては、ひどくリソースを必要としますが、非常に有望で、我々は絶対に任意の数学とアーキテクチャ、およびフィットネスを介して任意のターゲットを使用することができます。 計算能力さえあれば、何でも試せます。 削除済み 2021.03.14 19:51 #23634 mytarmailS: おお......これはいろいろと考えさせられる問題だ......。==========問題解決そのものについては...。文法回帰(genetics)でルールを生成する。各ルールはイベントとみなすことができ、インデックスはなく、トリガーのシーケンスだけであるこんな感じ。イベントですべてのルールが満たされた場合、バウンスなどをチェックする（フィットネス関数に書かれているものであれば何でもよい）これらのルールは本当に規則性があり、生涯 100-200回のヒットを記録しています。ルールを組み合わせてアンサンブルを作ることができる（Random Forestのようなもの）しかし、このすべては、ひどくリソースを必要としますが、非常に有望で、我々は絶対に任意の数学とアーキテクチャ、およびフィットネスを介して任意のターゲットを使用することができます。コンピューティングパワーがあれば、何でもできるんです。 季節限定や他のフィルターと同じように、より複雑な条件で MoDの場合、サンプル群が類似していることがあるため、良い。 Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:16 #23635 mytarmailS: フーリエ法では、振幅が最も大きい最初のn（2-5）個の高調波の和を取る つまり、目視でプロットに合わせているのでしょうか？ Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:20 #23636 mytarmailS: コンピューティングパワーさえあれば、すべてを見通すことができるのです。この方法は、先に掲載した遺伝子の木よりも速いのか、そうでないのか？葉っぱを入手してグループにまとめるという、私が見る結果は同じですが、これはもう全部やりました。中間結果を得るために必要なことを自分で計算して評価することができるのです。 追記：確かに、ここにはある指標と別の指標を比較するためのルールもありますね。これは本当に新しいです。 削除済み 2021.03.15 07:24 #23637 Evgeny Dyuka: マイクロソフトが世の中の役に立つことをしたのは、VSCodeだけです。 Pythonのデコレーターは対話的に修正することができないので、バグレポートを送るのに疲れています。 2台のパソコンからバグレポートを送ったり、人が書き込んだりしています)。 Aleksey Nikolayev 2021.03.15 08:26 #23638 マキシム・ドミトリエフスキー： Pythonのデコレーターはインタラクティブモードで修正できないので、バグレポートを送るのに疲れました2台のパソコンからバグレポートを送って、みんなに書いてもらったけど、答えは全部うまくいったよ（笑)。 だから、そろそろR)に切り替えても いいのでは？ A fresh start for R in VSCode Varun Guttikondamedium.com As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video... mytarmailS 2021.03.15 09:28 #23639 Aleksey Vyazmikin： I.e.目で見て現場に合わせているのでしょうか？ を別にしています。 Aleksey Vyazmikin： この方法は、先に掲載した遺伝子の木よりも速いのか、そうでないのか？ そんなことはない、根本的にルールが違うのだから......。 手法は比較できない「遺伝的プログラミング」は、あるプログラムが他のプログラムを書くという手法の方向性で、私はそれをルールという形で実装しただけ（何でもいいんです） genetic treeはgen.アルゴリズムの味を持ったdesign treeの特殊なケースです。つまり、入力がインデックスにバインドされたX,Yに行くので、通常の実行不可能なハットです。 Aleksey Vyazmikin: 追記: 確かに、あるインデックスと別のインデックスを比較するルールもありますね - これは本当に新しいです - 私は長い間それについて考えていました。 あるにはなしがある Aleksey Vyazmikin 2021.03.15 10:02 #23640 mytarmailS: 入力がX,Yでインデックスにリンクしているため 何を入れても、それはあなたが得るものです。 わかったよ、助けはいらないんだな。 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スライディングウィンドウで系列相関をほぼゼロにする方法は、データ作成時に既に書いています
と、符号・パターンのスケール不変性が弄られていない、と思われる。何を基準にするかによる最も簡単な方法は、ボラティリティが変化したときに属性（例えば、MAC期間）を変更することなどです。同様の効果が期待できます。
問題解決そのものは...
文法回帰（遺伝学）を使ってルールを生成しています。各ルールはイベントと考えることができ、インデックスへのバインディングはなく、トリガーのシーケンスだけです。
こんな感じ。
あるイベントですべてのルールが満たされた場合、バウンスなどがあるかどうかをチェックする（フィットネス関数に書かれているものであれば何でもよい）
これらのルールは本当に規則性があり、生涯 100-200回のヒットを記録しています。
ルールを組み合わせてアンサンブルを作ることができる（Random Forestのようなもの）
しかし、このすべては、ひどくリソースを必要としますが、非常に有望で、我々は絶対に任意の数学とアーキテクチャ、およびフィットネスを介して任意のターゲットを使用することができます。
計算能力さえあれば、何でも試せます。
季節限定や他のフィルターと同じように、より複雑な条件で
MoDの場合、サンプル群が類似していることがあるため、良い。
フーリエ法では、振幅が最も大きい最初のn（2-5）個の高調波の和を取る
つまり、目視でプロットに合わせているのでしょうか？
この方法は、先に掲載した遺伝子の木よりも速いのか、そうでないのか？葉っぱを入手してグループにまとめるという、私が見る結果は同じですが、これはもう全部やりました。
中間結果を得るために必要なことを自分で計算して評価することができるのです。追記：確かに、ここにはある指標と別の指標を比較するためのルールもありますね。これは本当に新しいです。
マイクロソフトが世の中の役に立つことをしたのは、VSCodeだけです。
Pythonのデコレーターは対話的に修正することができないので、バグレポートを送るのに疲れています。
2台のパソコンからバグレポートを送ったり、人が書き込んだりしています)。
だから、そろそろR)に切り替えても いいのでは？
そんなことはない、根本的にルールが違うのだから......。
手法は比較できない「遺伝的プログラミング」は、あるプログラムが他のプログラムを書くという手法の方向性で、私はそれをルールという形で実装しただけ（何でもいいんです）
genetic treeはgen.アルゴリズムの味を持ったdesign treeの特殊なケースです。つまり、入力がインデックスにバインドされたX,Yに行くので、通常の実行不可能なハットです。
追記: 確かに、あるインデックスと別のインデックスを比較するルールもありますね - これは本当に新しいです - 私は長い間それについて考えていました。
あるにはなしがある
わかったよ、助けはいらないんだな。