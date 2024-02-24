トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2360

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、モデルの実行時間を大幅に増やすことで、品質向上のカケラを獲得することが目的です。

が、自動前処理や自動探索分析もあります。

(また、人は状況によって異なる行動をとるものです。そして、この動作もプログラム的である)) 。

削除済み  
Valeriy Yastremskiy：

また、その人は状況によって異なる行動をとり、その行動もプログラム化されている。そして、この動作もプログラム的なものです)))

現代の手口は、モデルの選択において理性に優先する。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

現代のMoDは、モデルの選択において理性を優先させる

選択速度において)

 
ところで、コードエディタについてですが、個人的な経験から言うと、nodepad++から始めて、次にsablim、そして様々なインターレグなど、その後VSCodeを入れて、それ以前のものはすべてただのガラクタだと気づきました。
mcrosoftが世界のために作った唯一のものはVSCodeで便利です。
 
Evgeny Dyuka:
私はすぐに面白い製品を展開します。私は、javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express +グラフのレンダリングに関する いくつかのjsバイブルに対処しなければなりませんでした。
ところで、コードを扱うためのエディタについて、個人的な経験から： nodepad++から始めて、sablim、そして様々なインタラージなどです。
マイクロソフトが世の中の役に立つようにしたのは、VSCodeだけでした。

おお、かっこいい。

いろいろと大変だったんですね))

 

このような形で市場を見ようとした人はいるのだろうか。

あなたは、おおよその価格に基づいて構築されたサポートとレジスタンスに基づいたモデルを構築します。

面白いアプローチだと思いますし、何より形式化できるのが魅力です

削除済み  
Valeriy Yastremskiy：

オーバーキルのスピードで)

機種を選ぶ際に

 
mytarmailS:

このような形で市場を見ようとした人はいるのだろうか。

あなたは、おおよその価格に基づいて構築されたサポートとレジスタンスに基づいたモデルを構築します。

面白いアプローチだと思いますし、形式化できるのが大きなポイントです。

おおよその目安は？

 
Aleksey Vyazmikin：

どのように概算するのですか？

フーリエ法では、振幅が最も大きい最初のn（2-5）個の高調波の和を取る

 

一発学習みたいなことをしながらも、自分なりにというか、単純に、複雑なパターンを探してみたり...。


リバウンドとノットリバウンドを1対200くらいの割合で出して、1つの例でトレーニングして、モデルから確率をとって、モデルが高い確率を示したときに価格がどうなるかを見る......という感じです。

現在の価格と自分のパターンを比較して、近さの指標を見るのとほぼ同じですが、ここではモデルの確率を見るのですが...。


正直なところ、案件は少ないが非常に良い場合もあるが、あくまで1つのパターンであり、多くの案件がある可能性もある

例えば、次のような成功パターンがあります。最初のものは一種の列車で、他のものはすべて新しいデータです。

私にはよく見えます。

1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399
新しいコメント