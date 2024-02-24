トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2360 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 08:09 #23591 マキシム・ドミトリエフスキー： つまり、モデルの実行時間を大幅に増やすことで、品質向上のカケラを獲得することが目的です。が、自動前処理や自動探索分析もあります。 (また、人は状況によって異なる行動をとるものです。そして、この動作もプログラム的である)) 。 削除済み 2021.03.11 08:30 #23592 Valeriy Yastremskiy： また、その人は状況によって異なる行動をとり、その行動もプログラム化されている。そして、この動作もプログラム的なものです))) 現代の手口は、モデルの選択において理性に優先する。 Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 12:59 #23593 マキシム・ドミトリエフスキー： 現代のMoDは、モデルの選択において理性を優先させる 選択速度において) Evgeny Dyuka 2021.03.12 12:19 #23594 ところで、コードエディタについてですが、個人的な経験から言うと、nodepad++から始めて、次にsablim、そして様々なインターレグなど、その後VSCodeを入れて、それ以前のものはすべてただのガラクタだと気づきました。 mcrosoftが世界のために作った唯一のものはVSCodeで便利です。 mytarmailS 2021.03.12 13:28 #23595 Evgeny Dyuka: 私はすぐに面白い製品を展開します。私は、javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express +グラフのレンダリングに関する いくつかのjsバイブルに対処しなければなりませんでした。 ところで、コードを扱うためのエディタについて、個人的な経験から： nodepad++から始めて、sablim、そして様々なインタラージなどです。 マイクロソフトが世の中の役に立つようにしたのは、VSCodeだけでした。 おお、かっこいい。 いろいろと大変だったんですね)) mytarmailS 2021.03.13 10:17 #23596 このような形で市場を見ようとした人はいるのだろうか。 あなたは、おおよその価格に基づいて構築されたサポートとレジスタンスに基づいたモデルを構築します。 面白いアプローチだと思いますし、何より形式化できるのが魅力です 削除済み 2021.03.13 13:06 #23597 Valeriy Yastremskiy： オーバーキルのスピードで) 機種を選ぶ際に Aleksey Vyazmikin 2021.03.13 14:01 #23598 mytarmailS: このような形で市場を見ようとした人はいるのだろうか。あなたは、おおよその価格に基づいて構築されたサポートとレジスタンスに基づいたモデルを構築します。面白いアプローチだと思いますし、形式化できるのが大きなポイントです。 おおよその目安は？ mytarmailS 2021.03.13 14:41 #23599 Aleksey Vyazmikin： どのように概算するのですか？ フーリエ法では、振幅が最も大きい最初のn（2-5）個の高調波の和を取る mytarmailS 2021.03.13 19:54 #23600 一発学習みたいなことをしながらも、自分なりにというか、単純に、複雑なパターンを探してみたり...。 リバウンドとノットリバウンドを1対200くらいの割合で出して、1つの例でトレーニングして、モデルから確率をとって、モデルが高い確率を示したときに価格がどうなるかを見る......という感じです。 現在の価格と自分のパターンを比較して、近さの指標を見るのとほぼ同じですが、ここではモデルの確率を見るのですが...。 正直なところ、案件は少ないが非常に良い場合もあるが、あくまで1つのパターンであり、多くの案件がある可能性もある 例えば、次のような成功パターンがあります。最初のものは一種の列車で、他のものはすべて新しいデータです。 私にはよく見えます。 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、モデルの実行時間を大幅に増やすことで、品質向上のカケラを獲得することが目的です。
が、自動前処理や自動探索分析もあります。
(また、人は状況によって異なる行動をとるものです。そして、この動作もプログラム的である)) 。
現代の手口は、モデルの選択において理性に優先する。
選択速度において)
mcrosoftが世界のために作った唯一のものはVSCodeで便利です。
私はすぐに面白い製品を展開します。私は、javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express +グラフのレンダリングに関する いくつかのjsバイブルに対処しなければなりませんでした。
ところで、コードを扱うためのエディタについて、個人的な経験から： nodepad++から始めて、sablim、そして様々なインタラージなどです。
マイクロソフトが世の中の役に立つようにしたのは、VSCodeだけでした。
このような形で市場を見ようとした人はいるのだろうか。
あなたは、おおよその価格に基づいて構築されたサポートとレジスタンスに基づいたモデルを構築します。
面白いアプローチだと思いますし、何より形式化できるのが魅力です
オーバーキルのスピードで)
機種を選ぶ際に
おおよその目安は？
どのように概算するのですか？
フーリエ法では、振幅が最も大きい最初のn（2-5）個の高調波の和を取る
一発学習みたいなことをしながらも、自分なりにというか、単純に、複雑なパターンを探してみたり...。
リバウンドとノットリバウンドを1対200くらいの割合で出して、1つの例でトレーニングして、モデルから確率をとって、モデルが高い確率を示したときに価格がどうなるかを見る......という感じです。
現在の価格と自分のパターンを比較して、近さの指標を見るのとほぼ同じですが、ここではモデルの確率を見るのですが...。
正直なところ、案件は少ないが非常に良い場合もあるが、あくまで1つのパターンであり、多くの案件がある可能性もある
例えば、次のような成功パターンがあります。最初のものは一種の列車で、他のものはすべて新しいデータです。
私にはよく見えます。