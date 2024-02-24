トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2358 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 新しいコメント denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23571 Finamのウェブサイトでも同様。ただし、すべての指標が定期的に更新されているわけではない。 denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23572 いずれの場合も、実際の数値だけでなく、予測も存在する - 予測と事実の間に大きな差がある場合の最大値動き 削除済み 2021.03.07 14:25 #23573 denis.eremin: アルパリのカレンダーにアクセスし、現在の指標値の発表に関するニュースをクリック - 詳細な情報...- 本指標の過去のデータ 一覧と公開日。 どの期間、そこに情報があるのか？ Aleksey Mavrin 2021.03.07 14:39 #23574 旧Fedのおかげでダウンロード/予備がたくさん) https://www.federalreserve.gov/data.htm 異質な数量の時間同期テーブルを手作業でコンパイルしてダウンロードすることも可能だった。 Federal Reserve Board - Data www.federalreserve.gov The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC. denis.eremin 2021.03.07 14:53 #23575 マキシム・ドミトリエフスキー： そこでは、どのような期間で情報が得られるのでしょうか。 各指標の深さを見る必要があります。 例えば、シュウェアー失業は 2007年半ばまでの深さ/。 はい、ダウンロードできます。 削除済み 2021.03.07 15:03 #23576 denis.eremin: 各指標の深さを見る必要があります。例えば、スイスの失業率-2007年半ばまでの深さ/。はい、ダウンロードできます。 ノーマスは、LCからしかアクセスできないのでしょうか？ あ、見つけました！fxstreetのカレンダーがあるそうです。 Aleksey Mavrin 2021.03.07 22:45 #23577 アレクセイ・ニコラエフ： 最近はプラドの作品を勉強しています（笑)。ファンダメンタルデータは極めて規則的で低頻度である。市場で公開されていることを考えると、そこに利用価値があるとは思えません。" すべてのトレンドを生み出しているのは、ファンダメンタルズデータなのです。ここ数年の商品通貨（と商品）の強い動きとユーロバックスがよく思い浮かびます。そして、商品通貨は極めて古典的な方法でそれを乗り越えてきました。 どのようなオシレーターでも、最もシンプルで古くからある戦略であれば、5年先まで最大限の利益を上げることができます。 しかし、すでに述べたように、ファンダメンタルズには常に新しいものがあり、したがって、歴史による分類/回帰の古典的モデルは有用ではない、プラドはおそらく何を意味する）、（さらに、多くの大きなトレンドはありません）そして最も可能性の高い彼らは2-3の最も重要な指標に退化。本当の仕事は、ニュースの背景全体を処理することになり、それはおそらくAGIにさらに近いです。 Uladzimir Izerski 2021.03.08 08:47 #23578 Aleksey Mavrin： すべてのトレンドはファンダメンタルズデータによって引き起こされます。ここ数年、商品通貨（と商品）とユーロバックスの強いトレンドが思い浮かびます。そして、コモディティ通貨は、極めて古典的な方法でそれを乗り越えました。どのようなオシレーターでも、最もシンプルで古くからある戦略であれば、5年先まで最大限の利益を上げることができます。しかし、すでに気づいたように、ファンダメンタルズには常に新しいものが混在しており、したがって、歴史による分類/回帰の古典的モデルはほとんど役に立たず、これはおそらくプラドが言いたかったことです）、（より一層、大きなトレンドはほとんどありません）、ほとんどの場合、最も重要な指標は2-3である。本当の仕事は、ニュース背景全体の処理にかかっていて、それはおそらくAGIにさらに近くなっています。 FAを利用するためには、機械処理のためにシステム的にデジタル化する必要があり、多くの時間を費やさなければなりません。コレクティブに実現可能です。個人では何年もかかる。やり方はわかっているが、一人ではできない。 Evgeni Gavrilovi 2021.03.08 12:20 #23579 マキシム・ドミトリエフスキー MOは確率で信号品質を計算できるのか？90%以上の確率のものをフィルタリングするため Aleksei Kuznetsov 2021.03.08 13:52 #23580 Evgeni Gavrilovi： MoDは、信号の品質を確率で計算できるのですか？90%以上の確率のものをフィルタリングするため 聞いた本人ではないですが、お伝えします。 そうかもしれませんね。木と森トレーニングプロットで選択できるのは、>= 90% Gradeの葉のみです。しかし、新しいデータでは50％の誤差が生じます。TP=SLの教師マークアップ用です。その他、右の割合に応じてマーキングの種類を選択することも可能です。しかし、収益性は私の場合のようにゼロになる可能性が高いです。 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アルパリのカレンダーにアクセスし、現在の指標値の発表に関するニュースをクリック - 詳細な情報...- 本指標の過去のデータ 一覧と公開日。
どの期間、そこに情報があるのか？
旧Fedのおかげでダウンロード/予備がたくさん)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
異質な数量の時間同期テーブルを手作業でコンパイルしてダウンロードすることも可能だった。
そこでは、どのような期間で情報が得られるのでしょうか。
各指標の深さを見る必要があります。
例えば、シュウェアー失業は 2007年半ばまでの深さ/。
はい、ダウンロードできます。
ノーマスは、LCからしかアクセスできないのでしょうか？
あ、見つけました！fxstreetのカレンダーがあるそうです。
最近はプラドの作品を勉強しています（笑)。ファンダメンタルデータは極めて規則的で低頻度である。市場で公開されていることを考えると、そこに利用価値があるとは思えません。"
すべてのトレンドを生み出しているのは、ファンダメンタルズデータなのです。ここ数年の商品通貨（と商品）の強い動きとユーロバックスがよく思い浮かびます。そして、商品通貨は極めて古典的な方法でそれを乗り越えてきました。
どのようなオシレーターでも、最もシンプルで古くからある戦略であれば、5年先まで最大限の利益を上げることができます。
しかし、すでに述べたように、ファンダメンタルズには常に新しいものがあり、したがって、歴史による分類/回帰の古典的モデルは有用ではない、プラドはおそらく何を意味する）、（さらに、多くの大きなトレンドはありません）そして最も可能性の高い彼らは2-3の最も重要な指標に退化。本当の仕事は、ニュースの背景全体を処理することになり、それはおそらくAGIにさらに近いです。
FAを利用するためには、機械処理のためにシステム的にデジタル化する必要があり、多くの時間を費やさなければなりません。コレクティブに実現可能です。個人では何年もかかる。やり方はわかっているが、一人ではできない。
MOは確率で信号品質を計算できるのか？90%以上の確率のものをフィルタリングするため
そうかもしれませんね。木と森トレーニングプロットで選択できるのは、>= 90% Gradeの葉のみです。しかし、新しいデータでは50％の誤差が生じます。TP=SLの教師マークアップ用です。その他、右の割合に応じてマーキングの種類を選択することも可能です。しかし、収益性は私の場合のようにゼロになる可能性が高いです。