ポジションが開設されると、以下の場合、2つの保留注文（買いストップと売りストップ）が発注されます。
の注文がトリガーされ、ポジションがオープンされると、2つ目の注文はクローズされます。
と、オープンポジションから2つの保留注文（Buy StopとSell Stop）をオープンします。
最初の位置は手動で開きます。
変数：（買いストップと売りストップ）までの距離（pips）.ロットの大きさ。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

障害物はない

ウィーラン・チャールズの「ネイキッド・スタッツ」を読んだ（読みました）。つまらなさすぎないのがいい。Liked: 測れないものはコントロールできない。しかし、次のことをしっかりと確信する必要があります、あなたが測っているものは、本当にあなたがコントロールしようとしているものです))))

追加されました。これはIRとはほとんど関係ない)

Valeriy Yastremskiy：

追加されました。これはMOに関係することです)

MOの場合、探索空間を設定する必要があります。）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

MOの場合、探索空間を定義する必要があり、定義しない場合は動作しない )

まあ、ここはまさに探索空間の把握が問題なんですけどね。理解の季節性にねじ込まれた価格の増分は、多くを与えず、有限のセグメントで規則性を見つけるだけである。

音声と絵があれば、探索空間の理解が容易になる）。

 
mytarmailS:

いいえ、私は同意しません、再びあなたは誤解している...

私は、トランスデューサーを複雑な非線形構造、おそらくニューラルネットワークのカスケードとして見ています。

入力価格 --- コンバータ --- 正弦波。

わかりやすくするために、1つの正弦波を使った例を示しましたが、もっと多くの正弦波が可能です。入力は価格、出力は位相を除き同じパラメータで正弦波。

ネットワークがその方法を学べば、あとは何もいらない......。

モデルの考え方はよく知られていて、複雑で、モデリングの目的が不明確で...。

まあ、信じることは誰も否定しないが、理論は実践で薄めたほうがいい。

抵抗とダイオード2個＝プロフィット

)


 
Vladimir Suslov:

抵抗、ダイオード2個＝プロフィット

)


電池は焼き切れるし、ダイオードの0.6ボルトはどこに行ったんだ？

 
Valeriy Yastremskiy：

ダイオードは完璧だが、電池はソビエト製だ。

ps 回路用 ps）
 
Vladimir Suslov:

MOやネットについて、RやPythonなどを使った方がいい。MOの連中は、気がつけば、ラジオアマチュアが大好きだが、ラジオアマチュアはそうでもない)

 
Valeriy Yastremskiy：

、私の投稿はあなたのことでは全くありません。

Valeriy Yastremskiy：

理解できないことを10ページも議論して、誤解だと文句を言っても、理解は深まりません。

統計書よりも優れた知恵を授ける)
