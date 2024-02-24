トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2327 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 新しいコメント vippasha198 2021.02.09 15:59 #23261 ポジションが開設されると、以下の場合、2つの保留注文（買いストップと売りストップ）が発注されます。 の注文がトリガーされ、ポジションがオープンされると、2つ目の注文はクローズされます。 と、オープンポジションから2つの保留注文（Buy StopとSell Stop）をオープンします。 最初の位置は手動で開きます。 変数：（買いストップと売りストップ）までの距離（pips）.ロットの大きさ。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 18:35 #23262 マキシム・ドミトリエフスキー： 障害物はない ウィーラン・チャールズの「ネイキッド・スタッツ」を読んだ（読みました）。つまらなさすぎないのがいい。Liked: 測れないものはコントロールできない。しかし、次のことをしっかりと確信する必要があります、あなたが測っているものは、本当にあなたがコントロールしようとしているものです)))) 追加されました。これはIRとはほとんど関係ない) 削除済み 2021.02.09 19:17 #23263 Valeriy Yastremskiy： ウィーラン・チャールズ『ネイキッド・スタッツ』を読む（reading）。つまらなさすぎないのがいい。Liked: 測定できないものをコントロールすることはできない。しかし、次のことをしっかりと確信する必要があります、あなたが測っているものは、本当にあなたがコントロールしようとしているものです))))追加されました。これはMOに関係することです) MOの場合、探索空間を設定する必要があります。） Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:38 #23264 マキシム・ドミトリエフスキー： MOの場合、探索空間を定義する必要があり、定義しない場合は動作しない ) まあ、ここはまさに探索空間の把握が問題なんですけどね。理解の季節性にねじ込まれた価格の増分は、多くを与えず、有限のセグメントで規則性を見つけるだけである。 音声と絵があれば、探索空間の理解が容易になる）。 Vladimir Suslov 2021.02.09 19:41 #23265 mytarmailS: いいえ、私は同意しません、再びあなたは誤解している...私は、トランスデューサーを複雑な非線形構造、おそらくニューラルネットワークのカスケードとして見ています。入力価格 --- コンバータ --- 正弦波。わかりやすくするために、1つの正弦波を使った例を示しましたが、もっと多くの正弦波が可能です。入力は価格、出力は位相を除き同じパラメータで正弦波。ネットワークがその方法を学べば、あとは何もいらない......。モデルの考え方はよく知られていて、複雑で、モデリングの目的が不明確で...。まあ、信じることは誰も否定しないが、理論は実践で薄めたほうがいい。 抵抗とダイオード2個＝プロフィット) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:51 #23266 Vladimir Suslov: 抵抗、ダイオード2個＝プロフィット) 電池は焼き切れるし、ダイオードの0.6ボルトはどこに行ったんだ？ Vladimir Suslov 2021.02.09 19:55 #23267 Valeriy Yastremskiy： 電池が消耗してしまうし、ダイオードの0.6ボルトはどこに行ったのだろう？ダイオードは完璧だが、電池はソビエト製だ。 ps 回路用 ps） Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 20:02 #23268 Vladimir Suslov: これがそのモデルで、ダイオードは完璧、電池はソビエト製です。 ps: 回路の単位) MOやネットについて、RやPythonなどを使った方がいい。MOの連中は、気がつけば、ラジオアマチュアが大好きだが、ラジオアマチュアはそうでもない) Vladimir Suslov 2021.02.09 20:07 #23269 Valeriy Yastremskiy： MO、ネット、R、Pythonなどについては、こちらをご覧ください。MOは、気がつけば、ラジオアマが好きだが、ラジオアマはそうでもない) 、私の投稿はあなたのことでは全くありません。 削除済み 2021.02.09 20:11 #23270 Valeriy Yastremskiy： まあ、そこは探索空間の把握が問題なんですけどね。価格増分は、季節性に当てはめると、あまり理解できないが、最終セグメントで規則性を見出すだけである。音声の場合、探索空間の絵の理解が容易である）。理解できないことを10ページも議論して、誤解だと文句を言っても、理解は深まりません。 統計書よりも優れた知恵を授ける) 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
障害物はない
ウィーラン・チャールズの「ネイキッド・スタッツ」を読んだ（読みました）。つまらなさすぎないのがいい。Liked: 測れないものはコントロールできない。しかし、次のことをしっかりと確信する必要があります、あなたが測っているものは、本当にあなたがコントロールしようとしているものです))))
追加されました。これはIRとはほとんど関係ない)
ウィーラン・チャールズ『ネイキッド・スタッツ』を読む（reading）。つまらなさすぎないのがいい。Liked: 測定できないものをコントロールすることはできない。しかし、次のことをしっかりと確信する必要があります、あなたが測っているものは、本当にあなたがコントロールしようとしているものです))))
追加されました。これはMOに関係することです)
MOの場合、探索空間を設定する必要があります。）
MOの場合、探索空間を定義する必要があり、定義しない場合は動作しない )
まあ、ここはまさに探索空間の把握が問題なんですけどね。理解の季節性にねじ込まれた価格の増分は、多くを与えず、有限のセグメントで規則性を見つけるだけである。
音声と絵があれば、探索空間の理解が容易になる）。
いいえ、私は同意しません、再びあなたは誤解している...
私は、トランスデューサーを複雑な非線形構造、おそらくニューラルネットワークのカスケードとして見ています。
入力価格 --- コンバータ --- 正弦波。
わかりやすくするために、1つの正弦波を使った例を示しましたが、もっと多くの正弦波が可能です。入力は価格、出力は位相を除き同じパラメータで正弦波。
ネットワークがその方法を学べば、あとは何もいらない......。
モデルの考え方はよく知られていて、複雑で、モデリングの目的が不明確で...。
まあ、信じることは誰も否定しないが、理論は実践で薄めたほうがいい。
抵抗とダイオード2個＝プロフィット
)
抵抗、ダイオード2個＝プロフィット
)
電池は焼き切れるし、ダイオードの0.6ボルトはどこに行ったんだ？
電池が消耗してしまうし、ダイオードの0.6ボルトはどこに行ったのだろう？
ダイオードは完璧だが、電池はソビエト製だ。ps 回路用 ps）
これがそのモデルで、ダイオードは完璧、電池はソビエト製です。ps: 回路の単位)
MOやネットについて、RやPythonなどを使った方がいい。MOの連中は、気がつけば、ラジオアマチュアが大好きだが、ラジオアマチュアはそうでもない)
MO、ネット、R、Pythonなどについては、こちらをご覧ください。MOは、気がつけば、ラジオアマが好きだが、ラジオアマはそうでもない)
、私の投稿はあなたのことでは全くありません。
まあ、そこは探索空間の把握が問題なんですけどね。価格増分は、季節性に当てはめると、あまり理解できないが、最終セグメントで規則性を見出すだけである。
音声の場合、探索空間の絵の理解が容易である）。
理解できないことを10ページも議論して、誤解だと文句を言っても、理解は深まりません。統計書よりも優れた知恵を授ける)