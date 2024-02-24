トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2331

マキシム・ドミトリエフスキー

このような知識を持っているのはDSPだけです。


ロールシャッハ

私もです。相関があることが分かっている機器から0.5を期待するのは無理があります。

それは初心者のレベルでもない。

DSPは、おそらく何らかの形で心を過剰に変化させているのだろう

 
マキシム・ドミトリエフスキー

相関性のある楽器を比較しているわけではないんですよ、「目利き」さん。

彼は、増分の対数間の相関を定義しています。

denis.eremin:

相関性のある楽器を比較しているわけではない、「専門家」である。

増分の対数間の相関を調べています

マキシム・ドミトリエフスキー

マキシム・ドミトリエフスキー

denis.eremin:

DSPはあちらです。

どの時間枠から増分を取ったのか、またその増分が何を意味するのか、ボラティリティクラスターに該当するのか、などを確認する。

「目利き

 
denis.eremin:

気にしないでください、この人は増悪しているんです。

ps. ペアが同期していないエラーが発生しました。
ロールシャッハ

C言語風のPythonを書こうとして、それで嫌いになった人は煽られる)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

C言語でPythonを書こうとして、それを嫌う人たちが煽られる)

何かがある))

