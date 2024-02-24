トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2320

新しいコメント
 
ROCKETの仕組みを理解しようとした。つまり、ランダムなカーネルを生成し、その周波数が重ならない（相関がない）のです。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのカラクリは？
 
ロールシャッハ
ROCKETの仕組みを理解しようとした。つまり、ランダムなカーネルを生成し、その周波数が重ならない（相関がない）のです。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのカラクリは？

データサイナーの人たちはCsosを知らないので、すでに長い間作られていたものを作ってしまうというトリックがあります。

削除済み  
Mac Airの8ギガでは足りず、スワップファイルを集中的に使用します。まあ、レビュアーがそう言っているのだから、16個必要で、それは200kなのだが :)
削除済み  
ロールシャッハ
ROCKETの仕組みを理解しようとした。だから、ランダムなカーネルを生成して、周波数が重ならない（相関がない）。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのコツは何なのか？

ウェーブレットが何かは分かりませんが、NSではコンボリューションがうまくいったので、そのようなアルゴリズムに移したのですが、これもうまくいっています。

シャイプレットの類似アルゴリズムもありますが、こちらの方が優れているようです。

一長一短

http://timeseriesclassification.com/algorithm.php

正しいほど良いテストのために、答えの部分をmqlに移植するのは理にかなっています。やりたかったけど、他のことで忙しくなってしまった。


削除済み  
mytarmailS:

要はデータサイエンティストがDSPを知らないから、とっくに出来上がったものを作っているわけです。

頭いいくせにDSPもデータサイエンスも知らないのかよ）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

って、頭いいくせに、DSPとかデータサイエンスとか知らないんだなぁ))

はい、その通りです))

 
ロールシャッハ

いいですか、その場で価格を「安定した」形に「改造」するようなアルゴリズムを作ることは可能ですか？例えば、入力の価格と出力は正弦波の和ですが、正弦波はすべて同じ周波数と位相を持っています（それぞれが独自のものです）、我々は安定した特性を持つシリーズを得るでしょう

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ウェーブレットが何かは知りませんが、コンボリューションはNSでうまくいったので、このアルゴリズムに移されましたが、これもうまくいっています

シャイプレットの類似アルゴリズムもありますが、こちらの方が優れているようです。

一長一短

http://timeseriesclassification.com/algorithm.php

正しいほど良いテストのために、答えの部分をmqlに移植するのは理にかなっています。やりたかったけど、他のことで忙しくなってしまった。


この 凸凹は？これがフィルタリングの基本です。
 
mytarmailS:

それは、例えば、入力価格、および正弦波の出力合計が、同じ周波数と位相（それぞれが独自のを持っている）のすべての正弦波は、我々は安定した特性を持つシリーズを得る！ "安定した "形でその場で価格を "改造 "するアルゴリズムを作成することは可能ですか？

この ように、正弦波のみ？可能なはずなんです。

 
ロールシャッハ

ここ みたいに、正弦波だけ？そのはずなんです。

いや、そんなことは全然...。

マーケットは固定されていない、アルゴリズムはその上で訓練されていない、生まれたら即死、過去に学んだことは未来に繰り返されることはない......。

据え置き型にしたらどうだろう。

1) その場で主要な高調波を "k "選択し、市場モデルとして取り込む。

2) しかし、これらの高調波も、周波数、位相、振幅が時間と共に「浮遊」します。

3) 各高調波が 常に同じ周波数、振幅、位相になるように、恒久的に調整する方法を見つけなければならない

それを得れば、正弦波の和をベースにした「市場モデル」が得られるので、勉強に便利だし、高調波が常に同じダイアペーションにあるので、その中のパターンが繰り返されることになる

1...231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327...3399
新しいコメント