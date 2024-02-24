トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2320 1...231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327...3399 新しいコメント Rorschach 2021.02.03 19:02 #23191 ROCKETの仕組みを理解しようとした。つまり、ランダムなカーネルを生成し、その周波数が重ならない（相関がない）のです。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのカラクリは？ mytarmailS 2021.02.03 19:56 #23192 ロールシャッハ： ROCKETの仕組みを理解しようとした。つまり、ランダムなカーネルを生成し、その周波数が重ならない（相関がない）のです。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのカラクリは？ データサイナーの人たちはCsosを知らないので、すでに長い間作られていたものを作ってしまうというトリックがあります。 削除済み 2021.02.03 23:09 #23193 Mac Airの8ギガでは足りず、スワップファイルを集中的に使用します。まあ、レビュアーがそう言っているのだから、16個必要で、それは200kなのだが :) 削除済み 2021.02.04 06:36 #23194 ロールシャッハ： ROCKETの仕組みを理解しようとした。だから、ランダムなカーネルを生成して、周波数が重ならない（相関がない）。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのコツは何なのか？ ウェーブレットが何かは分かりませんが、NSではコンボリューションがうまくいったので、そのようなアルゴリズムに移したのですが、これもうまくいっています。 シャイプレットの類似アルゴリズムもありますが、こちらの方が優れているようです。 一長一短 http://timeseriesclassification.com/algorithm.php 正しいほど良いテストのために、答えの部分をmqlに移植するのは理にかなっています。やりたかったけど、他のことで忙しくなってしまった。 削除済み 2021.02.04 07:21 #23195 mytarmailS: 要はデータサイエンティストがDSPを知らないから、とっくに出来上がったものを作っているわけです。 頭いいくせにDSPもデータサイエンスも知らないのかよ） mytarmailS 2021.02.04 09:48 #23196 マキシム・ドミトリエフスキー： って、頭いいくせに、DSPとかデータサイエンスとか知らないんだなぁ)) はい、その通りです)) mytarmailS 2021.02.04 12:33 #23197 ロールシャッハ： いいですか、その場で価格を「安定した」形に「改造」するようなアルゴリズムを作ることは可能ですか？例えば、入力の価格と出力は正弦波の和ですが、正弦波はすべて同じ周波数と位相を持っています（それぞれが独自のものです）、我々は安定した特性を持つシリーズを得るでしょう Rorschach 2021.02.04 17:35 #23198 マキシム・ドミトリエフスキー： ウェーブレットが何かは知りませんが、コンボリューションはNSでうまくいったので、このアルゴリズムに移されましたが、これもうまくいっていますシャイプレットの類似アルゴリズムもありますが、こちらの方が優れているようです。一長一短http://timeseriesclassification.com/algorithm.php正しいほど良いテストのために、答えの部分をmqlに移植するのは理にかなっています。やりたかったけど、他のことで忙しくなってしまった。この 凸凹は？これがフィルタリングの基本です。 Rorschach 2021.02.04 17:38 #23199 mytarmailS: それは、例えば、入力価格、および正弦波の出力合計が、同じ周波数と位相（それぞれが独自のを持っている）のすべての正弦波は、我々は安定した特性を持つシリーズを得る！ "安定した "形でその場で価格を "改造 "するアルゴリズムを作成することは可能ですか？ この ように、正弦波のみ？可能なはずなんです。 mytarmailS 2021.02.04 18:14 #23200 ロールシャッハ： ここ みたいに、正弦波だけ？そのはずなんです。 いや、そんなことは全然...。 マーケットは固定されていない、アルゴリズムはその上で訓練されていない、生まれたら即死、過去に学んだことは未来に繰り返されることはない......。 据え置き型にしたらどうだろう。 1) その場で主要な高調波を "k "選択し、市場モデルとして取り込む。 2) しかし、これらの高調波も、周波数、位相、振幅が時間と共に「浮遊」します。 3) 各高調波が 常に同じ周波数、振幅、位相になるように、恒久的に調整する方法を見つけなければならない 。 それを得れば、正弦波の和をベースにした「市場モデル」が得られるので、勉強に便利だし、高調波が常に同じダイアペーションにあるので、その中のパターンが繰り返されることになる 1...231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ROCKETの仕組みを理解しようとした。つまり、ランダムなカーネルを生成し、その周波数が重ならない（相関がない）のです。なぜウェーブレットやフーリエを取らないのか、そのカラクリは？
データサイナーの人たちはCsosを知らないので、すでに長い間作られていたものを作ってしまうというトリックがあります。
ウェーブレットが何かは分かりませんが、NSではコンボリューションがうまくいったので、そのようなアルゴリズムに移したのですが、これもうまくいっています。
シャイプレットの類似アルゴリズムもありますが、こちらの方が優れているようです。
一長一短
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
正しいほど良いテストのために、答えの部分をmqlに移植するのは理にかなっています。やりたかったけど、他のことで忙しくなってしまった。
要はデータサイエンティストがDSPを知らないから、とっくに出来上がったものを作っているわけです。
頭いいくせにDSPもデータサイエンスも知らないのかよ）
って、頭いいくせに、DSPとかデータサイエンスとか知らないんだなぁ))
はい、その通りです))
いいですか、その場で価格を「安定した」形に「改造」するようなアルゴリズムを作ることは可能ですか？例えば、入力の価格と出力は正弦波の和ですが、正弦波はすべて同じ周波数と位相を持っています（それぞれが独自のものです）、我々は安定した特性を持つシリーズを得るでしょう
この ように、正弦波のみ？可能なはずなんです。
いや、そんなことは全然...。
マーケットは固定されていない、アルゴリズムはその上で訓練されていない、生まれたら即死、過去に学んだことは未来に繰り返されることはない......。
据え置き型にしたらどうだろう。
1) その場で主要な高調波を "k "選択し、市場モデルとして取り込む。
2) しかし、これらの高調波も、周波数、位相、振幅が時間と共に「浮遊」します。
3) 各高調波が 常に同じ周波数、振幅、位相になるように、恒久的に調整する方法を見つけなければならない 。
それを得れば、正弦波の和をベースにした「市場モデル」が得られるので、勉強に便利だし、高調波が常に同じダイアペーションにあるので、その中のパターンが繰り返されることになる