トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

mytarmailS:

マスクは4日前にビットコインを購入、大きなニュースです。

googleのトレンドで、人々がどのように情報をググっているかがわかります。

そして、「ビットコインへの関心度」と「ビットコイン価格」のグラフを比較すると、肉眼でもその関連性がわかり、量的相関＞0.6

ブルービットコイン価格、krvsny r.trend

twitterの解析も同じような感じなんだろうな...。

悪い兆候ではないのですが...。
 
denis.eremin:

具体的な例がないとわからない - ペアで表示する

ランダムの類推では、ドルクロス間では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。

 
マスクは1月に買っていた 酸の石器はこう言った

 

プロスペクティブ

そのほかにも

いわば10の違いを見つけることです)。

ビットコインは、マーケットメーカーを介さない純粋な市場原理で、完全に自由であることが判明しました。

相関関係は0.7222562です。



また、ボラティリティに応じてシリーズを正規化すると、ビットコインが下落することはなかったように見える。絶対値ではなく、相対値で見るのがなかなか面白いです


 
mytarmailS:

...その結果、ビットは一度も落ちていないことがわかりました。


大当たり！

 

ちなみに、ボラティリティ正規化系列の方が予測精度が高いという疑いが強い


 

システムにお金が増えると、なぜビットコインが高くなるのか、誰も気にしないのでしょうか。

ピラミッドの計算が面白い面白い。

やがて世界中のすべての人がこのシステムに参入し、すべてのお金を預け、楽園が訪れるだろう）。ビットコインは何兆円もの価値を持つようになる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦の車が製品を流通させ、のぞみはビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。

カッコイイと思いませんか？でも、チューリップを連想してしまいます;)

 
Uladzimir Izerski：

ビットコインは何兆円もの価値になる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦で車が製品を届け、人々はビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。

今のところ、そのような感じです。

ロールシャッハ

ランドマークと同様、ドルクロ同士では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。

COCのみで、そのような知識を持つ

