トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2330 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.02.12 21:05 #23291 mytarmailS: マスクは4日前にビットコインを購入、大きなニュースです。googleのトレンドで、人々がどのように情報をググっているかがわかります。 そして、「ビットコインへの関心度」と「ビットコイン価格」のグラフを比較すると、肉眼でもその関連性がわかり、量的相関＞0.6ブルービットコイン価格、krvsny r.trend twitterの解析も同じような感じなんだろうな...。 悪い兆候ではないのですが...。 Rorschach 2021.02.12 21:29 #23292 denis.eremin: 具体的な例がないとわからない - ペアで表示する ランダムの類推では、ドルクロス間では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。 Rorschach 2021.02.12 21:30 #23293 mytarmailS: グーグルトレンドでは、人々がどのように情報をググっているのかがわかるそして、「ビットコインへの関心度」のチャートとビットコイン価格を比較すると、肉眼でもその相関が確認でき、定量的な相関は0.6以上となりますブルービットコイン価格、krvsny r.trendTwitterの分析も同じような感じなんだろうな...。 悪い兆候ではないのですが...。 マスクは1月に買っていた 酸の石器はこう言った Rorschach 2021.02.12 21:57 #23294 プロスペクティブ そのほかにも Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях habr.com Компьютеры учатся водить автомобили, обыгрывают чемпионов мира в настольные игры, и даже пишут прозу. По большей части революция ИИ зиждется на возможностях одного типа искусственной нейронной сети, схема работы которой вдохновлена связанными друг с другом слоями нейронов в зрительной коре мозга млекопитающих. Так называемые «свёрточные... mytarmailS 2021.02.13 08:04 #23295 いわば10の違いを見つけることです)。 ビットコインは、マーケットメーカーを介さない純粋な市場原理で、完全に自由であることが判明しました。 相関関係は0.7222562です。 また、ボラティリティに応じてシリーズを正規化すると、ビットコインが下落することはなかったように見える。絶対値ではなく、相対値で見るのがなかなか面白いです Mikhail Mishanin 2021.02.13 08:41 #23296 mytarmailS: ...その結果、ビットは一度も落ちていないことがわかりました。 大当たり！ mytarmailS 2021.02.13 10:35 #23297 ちなみに、ボラティリティ正規化系列の方が予測精度が高いという疑いが強い Uladzimir Izerski 2021.02.13 11:04 #23298 システムにお金が増えると、なぜビットコインが高くなるのか、誰も気にしないのでしょうか。 ピラミッドの計算が面白い面白い。 やがて世界中のすべての人がこのシステムに参入し、すべてのお金を預け、楽園が訪れるだろう）。ビットコインは何兆円もの価値を持つようになる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦の車が製品を流通させ、のぞみはビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。 カッコイイと思いませんか？でも、チューリップを連想してしまいます;) DMITRII PECHERITSA 2021.02.13 12:44 #23299 Uladzimir Izerski： ビットコインは何兆円もの価値になる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦で車が製品を届け、人々はビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。 今のところ、そのような感じです。 削除済み 2021.02.14 07:01 #23300 ロールシャッハ： ランドマークと同様、ドルクロ同士では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。 COCのみで、そのような知識を持つ 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マスクは4日前にビットコインを購入、大きなニュースです。
googleのトレンドで、人々がどのように情報をググっているかがわかります。
そして、「ビットコインへの関心度」と「ビットコイン価格」のグラフを比較すると、肉眼でもその関連性がわかり、量的相関＞0.6
ブルービットコイン価格、krvsny r.trend
twitterの解析も同じような感じなんだろうな...。悪い兆候ではないのですが...。
具体的な例がないとわからない - ペアで表示する
ランダムの類推では、ドルクロス間では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。
グーグルトレンドでは、人々がどのように情報をググっているのかがわかる
そして、「ビットコインへの関心度」のチャートとビットコイン価格を比較すると、肉眼でもその相関が確認でき、定量的な相関は0.6以上となります
ブルービットコイン価格、krvsny r.trend
Twitterの分析も同じような感じなんだろうな...。悪い兆候ではないのですが...。
マスクは1月に買っていた 酸の石器はこう言った
プロスペクティブ
そのほかにも
いわば10の違いを見つけることです)。
ビットコインは、マーケットメーカーを介さない純粋な市場原理で、完全に自由であることが判明しました。
相関関係は0.7222562です。
また、ボラティリティに応じてシリーズを正規化すると、ビットコインが下落することはなかったように見える。絶対値ではなく、相対値で見るのがなかなか面白いです
...その結果、ビットは一度も落ちていないことがわかりました。
大当たり！
ちなみに、ボラティリティ正規化系列の方が予測精度が高いという疑いが強い
システムにお金が増えると、なぜビットコインが高くなるのか、誰も気にしないのでしょうか。
ピラミッドの計算が面白い面白い。
やがて世界中のすべての人がこのシステムに参入し、すべてのお金を預け、楽園が訪れるだろう）。ビットコインは何兆円もの価値を持つようになる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦の車が製品を流通させ、のぞみはビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。
カッコイイと思いませんか？でも、チューリップを連想してしまいます;)
ビットコインは何兆円もの価値になる。そして、誰もがロボットで自分の工場を買うことができ、自動操縦で車が製品を届け、人々はビーチに寝そべって再びビットコインを買うようになるでしょう。投資した1ドルの価格が、ビットコインでは何倍にもなるのです。
今のところ、そのような感じです。
ランドマークと同様、ドルクロ同士では相関が0.5となるはずです。例えば、eurusdとgbpusdの対数刻みの間など。
COCのみで、そのような知識を持つ