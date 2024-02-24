トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2285 1...227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292...3399 新しいコメント Evgeny Dyuka 2021.01.12 11:37 #22841 ロールシャッハ： Brythonを使ったことがありますか？ブラウザ用のpythonです。tvjs opsorプロジェクトは、node.jsで、tradingviewのような無料のグラフを取得する唯一の方法です。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:39 #22842 Jonathan Pereira: オーダーブックのデータにアクセスできるようになると面白いですね。 ティックに関するものであれば、copy_ticks_from とcopy_ticks_range という関数があります MetaTrader for Pythonの 詳細はこちらです。 Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / copy_ticks_from www.mql5.com copy_ticks_from - MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 削除済み 2021.01.12 11:50 #22843 Renat Fatkhullin: 情報を共有してもらえますか。 1) MT5 python ライブラリを使用していますか？ 2) MT5の外部と内部のどちらで使用するのですか？ 3）図書館に不足している機能は何ですか？指標へのアクセスは？ MQL5では、高速な行列演算を追加したバージョンアップを準備中です。これにより、膨大な計算を行うことができるようになります。 また、分析パッケージとのコネクタの開発や、標準的なWinMLとの連携も実装する予定です。 1.はい、常に2.外では、VScodeとjupyterに慣れているため（研究にとても便利です）3.今のところすべてにおいて十分で、インジケータは使っていません。インジケータはまだ使っていませんが、ONNXタイプで簡単なMT5モデルなら使えますが、まだ勉強していません。 トレードAPIも試してみたが、問題なく動作する Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:50 #22844 エフゲニー・デューカ： MLの話題は、自分から浮いている。 MQL5を使ってデータを収集し、ニューラルネットワークにポーリングするための現在のデータを準備します。それ以外はすべてPythonです。 このチェーンにMQLがあるのは、私がそれで始めたからで、そうでなければ、これらの問題はすべてpythonで解決されます。もちろん、MQLはスピードと明快さですが、同時に次のような点もあります：- 暗号取引所からデータを取得するための松葉杖- 取引する暗号取引所のapiと直接対話できない- コードを開かずにあなたのEAを市場に配置できない（Webrequestがある場合は自動検証は不可能）- MQLターミナル（誰もがブラウザを取得します）の完全無視と無能さです。 どこにも行かない。 暗号通貨に対応したMT5ブローカーを見つけるだけで、暗号通貨を直接統合することができます。 EAのロジックのすべてがwebrequestに依存しており、EAが独立した取引を行うことができない場合、合格しません。なぜなら、この場合、トレーダーの保護が侵害され、改ざんされる余地が絶対的にあるからです。 無知と無能によって、あなたは間違っている。すべてが携帯電話を使うレベルになって久しい。 あなたの発言からは、「パイソン以外何もない」という世界全体を想像していることがわかります。もしあなたが20～30年早くプログラミングを始めていたら、どこで本当の仕事が行われ（数千万、数億の消費者向けのワークホース）、どこで松葉杖をついて研究しているのかが分かったでしょう。 R/Pythonで研究を行い、商業市場（数千万から数億のユーザー）にリリースするには、必然的に他の生産性の高い言語へほぼ完全に変換する必要があります。その結果、「ガレージ vs ファクトリー」は「Python vs MetaTrader 5」に対応することになります。 MQL5では、移行作業をなくし、単体でほとんどの作業ができるように開発を進めています。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:55 #22845 エフゲニー・デューカ： 3年ほど前、トレーディングが主流になった瞬間を見逃したんですね。そして、それは暗号だけではありません。 あなたが説明した計画は、技術的にはすべてクールですが、マニアックなもので、あなたを救うものではありません。最後のワゴンに飛び乗るには、mql5端末の機能を全て備えたweb版tradingview levelを緊急に作る必要があります。この企画を ベースにして開発を進めないと、列車が通過してしまい、1.5人のオタクが残ることになります。 私たちは20年以上にわたって取引プラットフォームを扱ってきました。 携帯端末は2001年にPalmで初めて発売しましたし、Web端末も 他のアプリケーションに組み込むなど、かなり以前から開発しています。 MetaTrader5用の新しいウェブターミナルを近日中にリリースする予定です。カーネルの準備が整いました。 ここでは、引用のセクションで 見ることができ、また、エディターのこの場所で簡単に挿入することができます。 Вебтерминал для MetaTrader 5 www.mql5.com Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:57 #22846 elibrarius: MQへの提案です。MOでは、ほとんどの場合、OHLCバーデータをトレーニングに使用しています。つまり、本当のティックは何倍も時間がかかるので意味がないのです。例えば、私はテスターを価格を開けて使って います。 Bidバーの最小スプレッドではなく、AskでOHLC価格を表示した2本目のローソク足を表示させたい。 フラットな場所で、過去のデータを2倍にする？ いいえ、M1スプレッド情報またはティックデータのいずれかを使用してください。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 12:00 #22847 Aleksey Mavrin： 1) まだだが、しなければならないだろう。これまでMLでは、習慣的にMQLで書かれたソリューションを使い、「一箇所で」作業してきました。2,3)内部でどう使うかは未定ですが、一般的なML Pythonライブラリのmqh-wrapperインターフェースは需要がありそうですね。GPUの 計算能力を生かした行列演算はあるのでしょうか？ OpenCLやDirectXと同様に、WinMLとの直接統合を開発する予定です。 さらに、他の言語と同様にC++のモジュール/パッケージを搭載する大きなプロジェクトが あります。つまり、多くのオープンソースライブラリをパッケージ化することが可能になるのです。 行列演算は少なくともCPU/マルチスレッド/AVXで、GPUでも可能です。 削除済み 2021.01.12 12:02 #22848 Renat Fatkhullin: OpenCLやDirectXと同様に、WinMLとの直接統合を開発する予定です。さらに、他の言語と同様にC++のモジュール/パッケージを搭載する大きなプロジェクトがあります。つまり、多くのオープンソースライブラリをパッケージ化することが可能になるのです。マトリックス演算は、少なくともCPU/マルチスレッド/AVXで行うが、GPUでも可能な場合がある。自動微分することに意味があるのかもしれません（例えばPyTorchのように）。つまり、テンソルに勾配を計算する機能を持たせ、その上で任意のニューラルネットワークを利用することができる。 しかし、それは大変な作業で、おそらく自分でニューラルネットワークエンジンを書くようなものです。 Evgeny Dyuka 2021.01.12 12:08 #22849 Renat Fatkhullin:あなたの発言から、あなたが全世界を「パイソンしかない」と想像して いることは明らかです。 私はビジネスマンとして世界を見ています。商品を持っていて、それを宣伝する。より良い方法を探しています。MQL5は製品のプロモーションには使えない。これは私の個人的な経験であり、それ以上のものではない。- MQLで自分のサイトの記事を投稿しようとしたら、「消えろ」と言われた...。MQL5で記事を投稿しようとしたところ、「サイズが 足りません、すみません、読みもしません」、- MQL5 Marketは私の製品では利用できません、- 10人の顧客のうち、MQLターミナルを使っているか使っているのはせいぜい1人だけです、- 「暗号ボーダーと直接統合したMT5ブローカーを見つけてください」 これは現実には機能しない糊塗です、暗号ボーダーが唯一の直接ブローカーで、彼らはすべてすばらしいAPIを持っているからです。 皆さん（MQL）は、どちらがより長く、より太いコードを持っているか、自分の世界に没頭していると思います。 Aleksei Kuznetsov 2021.01.12 12:12 #22850 Renat Fatkhullin: フラットな場所で過去のデータを2倍にする？いいえ、M1スプレッド情報またはティックデータのいずれかを使用してください。 M1データ量（OHLC * 2）は、リアルティックのデータ量より数倍少ない。 M1あたりの最小スプレッドは、正確な取引評価を行うには適していません。 はい - 今だけリアルティックのデータから、我々はトラフィックをポンプします。 1...227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Brythonを使ったことがありますか？ブラウザ用のpythonです。
オーダーブックのデータにアクセスできるようになると面白いですね。
MetaTrader for Pythonの 詳細はこちらです。
情報を共有してもらえますか。
1.はい、常に
2.外では、VScodeとjupyterに慣れているため（研究にとても便利です）
3.今のところすべてにおいて十分で、インジケータは使っていません。インジケータはまだ使っていませんが、ONNXタイプで簡単なMT5モデルなら使えますが、まだ勉強していません。トレードAPIも試してみたが、問題なく動作する
MLの話題は、自分から浮いている。
MQL5を使ってデータを収集し、ニューラルネットワークにポーリングするための現在のデータを準備します。それ以外はすべてPythonです。
このチェーンにMQLがあるのは、私がそれで始めたからで、そうでなければ、これらの問題はすべてpythonで解決されます。もちろん、MQLはスピードと明快さですが、同時に次のような点もあります：
- 暗号取引所からデータを取得するための松葉杖
- 取引する暗号取引所のapiと直接対話できない
- コードを開かずにあなたのEAを市場に配置できない（Webrequestがある場合は自動検証は不可能）
- MQLターミナル（誰もがブラウザを取得します）の完全無視と無能さです。
どこにも行かない。
暗号通貨に対応したMT5ブローカーを見つけるだけで、暗号通貨を直接統合することができます。
EAのロジックのすべてがwebrequestに依存しており、EAが独立した取引を行うことができない場合、合格しません。なぜなら、この場合、トレーダーの保護が侵害され、改ざんされる余地が絶対的にあるからです。
無知と無能によって、あなたは間違っている。すべてが携帯電話を使うレベルになって久しい。
あなたの発言からは、「パイソン以外何もない」という世界全体を想像していることがわかります。もしあなたが20～30年早くプログラミングを始めていたら、どこで本当の仕事が行われ（数千万、数億の消費者向けのワークホース）、どこで松葉杖をついて研究しているのかが分かったでしょう。
R/Pythonで研究を行い、商業市場（数千万から数億のユーザー）にリリースするには、必然的に他の生産性の高い言語へほぼ完全に変換する必要があります。その結果、「ガレージ vs ファクトリー」は「Python vs MetaTrader 5」に対応することになります。
MQL5では、移行作業をなくし、単体でほとんどの作業ができるように開発を進めています。
3年ほど前、トレーディングが主流になった瞬間を見逃したんですね。そして、それは暗号だけではありません。
あなたが説明した計画は、技術的にはすべてクールですが、マニアックなもので、あなたを救うものではありません。最後のワゴンに飛び乗るには、mql5端末の機能を全て備えたweb版tradingview levelを緊急に作る必要があります。
この企画を ベースにして開発を進めないと、列車が通過してしまい、1.5人のオタクが残ることになります。
私たちは20年以上にわたって取引プラットフォームを扱ってきました。
携帯端末は2001年にPalmで初めて発売しましたし、Web端末も 他のアプリケーションに組み込むなど、かなり以前から開発しています。
MetaTrader5用の新しいウェブターミナルを近日中にリリースする予定です。カーネルの準備が整いました。
ここでは、引用のセクションで 見ることができ、また、エディターのこの場所で簡単に挿入することができます。
MQへの提案です。
MOでは、ほとんどの場合、OHLCバーデータをトレーニングに使用しています。つまり、本当のティックは何倍も時間がかかるので意味がないのです。例えば、私はテスターを価格を開けて使って います。
フラットな場所で、過去のデータを2倍にする？
いいえ、M1スプレッド情報またはティックデータのいずれかを使用してください。
1) まだだが、しなければならないだろう。これまでMLでは、習慣的にMQLで書かれたソリューションを使い、「一箇所で」作業してきました。
2,3)内部でどう使うかは未定ですが、一般的なML Pythonライブラリのmqh-wrapperインターフェースは需要がありそうですね。
GPUの 計算能力を生かした行列演算はあるのでしょうか？
OpenCLやDirectXと同様に、WinMLとの直接統合を開発する予定です。
さらに、他の言語と同様にC++のモジュール/パッケージを搭載する大きなプロジェクトが あります。つまり、多くのオープンソースライブラリをパッケージ化することが可能になるのです。
行列演算は少なくともCPU/マルチスレッド/AVXで、GPUでも可能です。
OpenCLやDirectXと同様に、WinMLとの直接統合を開発する予定です。
さらに、他の言語と同様にC++のモジュール/パッケージを搭載する大きなプロジェクトがあります。つまり、多くのオープンソースライブラリをパッケージ化することが可能になるのです。
マトリックス演算は、少なくともCPU/マルチスレッド/AVXで行うが、GPUでも可能な場合がある。
自動微分することに意味があるのかもしれません（例えばPyTorchのように）。つまり、テンソルに勾配を計算する機能を持たせ、その上で任意のニューラルネットワークを利用することができる。しかし、それは大変な作業で、おそらく自分でニューラルネットワークエンジンを書くようなものです。
あなたの発言から、あなたが全世界を「パイソンしかない」と想像して いることは明らかです。
私はビジネスマンとして世界を見ています。商品を持っていて、それを宣伝する。より良い方法を探しています。MQL5は製品のプロモーションには使えない。これは私の個人的な経験であり、それ以上のものではない。
- MQLで自分のサイトの記事を投稿しようとしたら、「消えろ」と言われた...。MQL5で記事を投稿しようとしたところ、「サイズが 足りません、すみません、読みもしません」、
- MQL5 Marketは私の製品では利用できません、
- 10人の顧客のうち、MQLターミナルを使っているか使っているのはせいぜい1人だけです、
- 「暗号ボーダーと直接統合したMT5ブローカーを見つけてください」 これは現実には機能しない糊塗です、暗号ボーダーが唯一の直接ブローカーで、彼らはすべてすばらしいAPIを持っているからです。
皆さん（MQL）は、どちらがより長く、より太いコードを持っているか、自分の世界に没頭していると思います。
フラットな場所で過去のデータを2倍にする？
いいえ、M1スプレッド情報またはティックデータのいずれかを使用してください。
M1あたりの最小スプレッドは、正確な取引評価を行うには適していません。
はい - 今だけリアルティックのデータから、我々はトラフィックをポンプします。