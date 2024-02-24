トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2290 1...228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297...3399 新しいコメント 削除済み 2021.01.13 13:20 #22891 Vitaly Muzichenko： さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。 一見、理にかなっているようでいて、意外とそうでもない。 Renat Akhtyamov 2021.01.13 14:02 #22892 Vitaly Muzichenko： さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。 まず既存のシステムの概要を説明します。テスト比較特性-長所と短所。欠点を修正する、アイデア。TSを形作る。モを巻き込む必要性をどのように捉えていますか？ Aleksey Mavrin 2021.01.13 15:27 #22893 マキシム・ドミトリエフスキー： これは、一見したところ意外と理にかなっているのです ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることだと思いますが、どういうことでしょうか。あるいは、マイナスでロットを増やして開く感覚を教えることでしょうか（笑)。 削除済み 2021.01.13 15:57 #22894 Aleksey Mavrin： ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることでしょうか。あるいは、マイナス位置でロットを増やして開く感覚をネットワークに教えることでしょうか（笑)。実践的な実装、成功事例に興味がある Signalsで見たが、問題なく動作する Vladimir Perervenko 2021.01.13 17:36 #22895 Renat Fatkhullin： 情報を共有することができます。 1) MT5 python ライブラリを使用していますか？ 2) MT5の外部と内部のどちらで使用するのですか？ 3）図書館に足りない機能は何ですか？指標へのアクセスは？ MQL5では、高速な行列演算を追加したバージョンアップを準備中です。これにより、膨大な計算を行うことができるようになります。 また、分析パッケージとのコネクタの開発や、標準的なWinMLとの連携も実装する予定です。 1.図書館を利用している . 2.Pythonスクリプトの作成とデバッグのためにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。 3. Pyスクリプトでターミナルイベントを 受信する。 MKLプログラムとのデータ交換 指標は？望ましいが必須ではない。任意の指標をR/Pyで計算できる 図面が印象的です。でも、その巨大さを把握したいようですね。 グッドラック 追記：やはりR言語の応用の議論は、このフォーラムでは不適切だとお考えでしょうか？ Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала www.mql5.com События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Renat Fatkhullin 2021.01.13 18:49 #22896 Vladimir Perervenko: 1.ライブラリーを利用する.2.Pythonスクリプトの作成とデバッグにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。 ターミナルでpythonスクリプトをスクリプトとして実行するという意味です。 3.不足している。 Pyスクリプトでターミナルイベントを 受信する。 MKLプログラムとのデータ交換 の指標は、望ましいが義務ではない。任意の指標をR/Pyで計算できる スクリプト起動モードであるため、イベントは利用できません。 図面が印象的です。でも、その巨大さを受け入れたいようですね。 MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。 また、ほとんど見ていない／理解していない。 追記：やはりR言語の応用を議論するのは、このフォーラムでは不適切なのでしょうか？ 議論する、なぜしない。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。その問いは、私たちにとって閉ざされたものです。 Vladimir Perervenko 2021.01.13 19:45 #22897 Renat Fatkhullin: ターミナルでpythonスクリプトをscriptsとして実行するという意味です。イベントは、スクリプト起動モードなので、ないでしょう。MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。しかも、ほとんど見ていない／理解していない。なぜダメなのかを議論してください。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。この問題は、私たちの中では解決しています。 Pythonスクリプトをターミナルでスクリプトの 使用と同じように実行 する。 Rは求めない。仕事は今あるもので十分だ。 グッドラック Rorschach 2021.01.13 20:55 #22898 ロールシャッハ： 理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。どうすれば文房具になるのか？時間帯別平均ボラティリティの補正？対数とフィルタリング？スペクトルを作るには？履歴が深ければ深いほど、強いノイズの中から強い信号を抽出することができるのです。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。 1.疑問が解決 されたと言えること。時間は情報を産まないし、イクイリブリアムバーに煩わされることもない。粘り強さも計算しますが、新しいことはほとんどないでしょう。 質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になり、ノイズを100個実測すれば10倍にしかならない。 削除済み 2021.01.14 08:41 #22899 ロールシャッハ： 1の疑問は解決 されたと言えるでしょう。時間は情報を運ばない、イクイティブル・バーを取って、悩まないでください。また、粘り強さも計算しますが、ほとんどの場合、新しいことはありません。質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になるが、ノイズの実写を100個積み上げても10倍にしかならない。 私の研究結果は逆である 削除済み 2021.01.14 09:57 #22900 記事は人の心を豊かにする 1...228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。
一見、理にかなっているようでいて、意外とそうでもない。
さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。
これは、一見したところ意外と理にかなっているのです
ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることだと思いますが、どういうことでしょうか。あるいは、マイナスでロットを増やして開く感覚を教えることでしょうか（笑)。
ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることでしょうか。あるいは、マイナス位置でロットを増やして開く感覚をネットワークに教えることでしょうか（笑)。
実践的な実装、成功事例に興味があるSignalsで見たが、問題なく動作する
情報を共有することができます。
1.図書館を利用している .
2.Pythonスクリプトの作成とデバッグのためにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。
3.
図面が印象的です。でも、その巨大さを把握したいようですね。
グッドラック
追記：やはりR言語の応用の議論は、このフォーラムでは不適切だとお考えでしょうか？
1.ライブラリーを利用する.
2.Pythonスクリプトの作成とデバッグにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。
ターミナルでpythonスクリプトをスクリプトとして実行するという意味です。
3.不足している。
スクリプト起動モードであるため、イベントは利用できません。
図面が印象的です。でも、その巨大さを受け入れたいようですね。
MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。
また、ほとんど見ていない／理解していない。
追記：やはりR言語の応用を議論するのは、このフォーラムでは不適切なのでしょうか？
議論する、なぜしない。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。その問いは、私たちにとって閉ざされたものです。
ターミナルでpythonスクリプトをscriptsとして実行するという意味です。
イベントは、スクリプト起動モードなので、ないでしょう。
MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。
しかも、ほとんど見ていない／理解していない。
なぜダメなのかを議論してください。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。この問題は、私たちの中では解決しています。
Pythonスクリプトをターミナルでスクリプトの 使用と同じように実行 する。
Rは求めない。仕事は今あるもので十分だ。
グッドラック
理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。
どうすれば文房具になるのか？時間帯別平均ボラティリティの補正？対数とフィルタリング？
スペクトルを作るには？履歴が深ければ深いほど、強いノイズの中から強い信号を抽出することができるのです。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。
スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。
1.疑問が解決 されたと言えること。時間は情報を産まないし、イクイリブリアムバーに煩わされることもない。粘り強さも計算しますが、新しいことはほとんどないでしょう。
質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になり、ノイズを100個実測すれば10倍にしかならない。
1の疑問は解決 されたと言えるでしょう。時間は情報を運ばない、イクイティブル・バーを取って、悩まないでください。また、粘り強さも計算しますが、ほとんどの場合、新しいことはありません。
質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になるが、ノイズの実写を100個積み上げても10倍にしかならない。
私の研究結果は逆である
