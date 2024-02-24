トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2289 1...228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296...3399 新しいコメント 削除済み 2021.01.12 17:24 #22881 長い合成系列をそれぞれ生成することが可能です。 面白いのは、最初の系列の平均が少しずれるだけで、大量のデータを作成した場合、非常に強いトレンド効果が得られることです このようなモデルは、明らかに平均がずれた現実の市場においてのみ有効であることが判明した。 しかし、これは同じ規則性を持つ系列を得ることで簡単に修正できる。 削除済み 2021.01.12 19:38 #22882 生成されたもので訓練し、実際のものでテストする...とりあえずの実験として。 うまくいくこともある。どのようなケースで、どのように生成するかなどを理解する必要があります。 Rorschach 2021.01.12 20:16 #22883 マキシム・ドミトリエフスキー： 生成されたもので訓練し、実際のものでテストする...とりあえず実験として...。うまくいくこともある。どのようなケースで、どのように生成するかなど、把握するのに時間がかかります。クール、再教育が役立つはず これはオートエンコーダーですか？潜在的なベクトルはどのように開かれるのか、どのような行の特性を記憶しているのか、などです。 削除済み 2021.01.13 07:46 #22884 ロールシャッハ： クール オートエンコーダーでしょうか？潜在的なベクトルはどのように開くのか、どのような行の特性を記憶しているのか等。 ガウシアンミックス このシミュレーションは、マーチンゲール的なものや、TSの安定性を評価するのに適していると思います。 mytarmailS 2021.01.13 09:25 #22885 私が市場の規則性をどのように見ているか、少しお話します。 あるパターン（出発点）があって、その結果、一連の出来事（ルール）が起こり、結果（Y）が得られる。 データは2次元 1）極限状態（S＝サポート R＝レジスタンス） 2) 極限状態の価格 初期状態ではこのようなデータになっています。 price lab 1.0 R 0.0 S 0.4 R 0.0 S 0.3 R -0.3 S -0.1 R -0.5 S -0.1 R -0.5 S 初期型 研究データ 私はSPADEアルゴリズム（wikiに載っていて便利です）を使い、データをイベント形式のような少し変わった形式に変換する必要がありました。 [1] "(-0.2)S" "(2.2)R" "(1.1)S" "(3.1)R" "(2.2)S" [6] "(2.8)R" "(1.2)S" "(2.5)R" "(1.9)S" "(3)R" [11] "(2.4)S" "(5.1)R" "(3.4)S" "(4.5)R" "(4.1)S" [16] "(4.5)R.1" "(4)S" "(5.3)R" "(4.8)S" "(7.3)R" [21] "(4.9)S" "(6.2)R" "(3.9)S" "(5.5)R" "(4.9)S.1" [26] "(5.7)R" "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1" [31] "(4.2)S" "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R" "(6)S" [36] "(7)R" "(6.1)S" "(8.5)R" "(7.6)S" "(8.2)R" [41] "(7.6)S.1" "(8.3)R" "(7.8)S" "(8.4)R" "(7.6)S.2" 基本的には同じものですが、形が 違うんです。 アルゴリズムを走らせ、ルールを探す...。 アルゴリズムは非常に強いルールを見つけるとすぐに言う... ひとつお見せしましょうか...。 その模様は． price lab 0.4 R 0.0 S 1.0 R 続いて、その 結果、一連の 出来事が起こる。 "(-0.3)S" "(-0.6)R" "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2" これは市場のパターンを検索する根本的に新しいアプローチです。SPADEには多くの欠点と限界があり、私はすでに自分で書いたルールを検索する別のアルゴリズムを考えています ... そこで、自明でないアイデアとタスクを紹介します...。 削除済み 2021.01.13 11:23 #22886 ニューラルネットワークでマーチンゲールを書いた人はいないの？ ググっても0件しか出てこない Vitaly Muzichenko 2021.01.13 11:43 #22887 Maxim Dmitrievsky: ニューラルネットワークでマーチンゲールを 書いた人はいないの？ ググっても0件。 それではAIの意味がない Renat Akhtyamov 2021.01.13 11:45 #22888 Maxim Dmitrievsky: ニューロネットでマーチンゲールを書いた人はいないのでしょうか? Neuronkeyの頭蓋骨が割れている ;) 削除済み 2021.01.13 11:48 #22889 Vitaly Muzichenko： それではAIの意味がない ポスト 私は、martinOMによるトレードを教えるという意味であって、トレーニング後のトレードを平均化するという意味ではありません。 Vitaly Muzichenko 2021.01.13 11:58 #22890 マキシム・ドミトリエフスキー： 電子メールマーティン・トレーディングを教えるという意味であって、トレーニング後の平均的なトレードを教えるという意味ではありません。 何から手をつけて、どんな風にすればいいのか、想像もつかない。何から手をつけていいのか、どのような形にすればいいのかもわからない。 1...228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
長い合成系列をそれぞれ生成することが可能です。
面白いのは、最初の系列の平均が少しずれるだけで、大量のデータを作成した場合、非常に強いトレンド効果が得られることです
このようなモデルは、明らかに平均がずれた現実の市場においてのみ有効であることが判明した。
しかし、これは同じ規則性を持つ系列を得ることで簡単に修正できる。
生成されたもので訓練し、実際のものでテストする...とりあえずの実験として。
うまくいくこともある。どのようなケースで、どのように生成するかなどを理解する必要があります。
クール、再教育が役立つはずこれはオートエンコーダーですか？潜在的なベクトルはどのように開かれるのか、どのような行の特性を記憶しているのか、などです。
ガウシアンミックス
このシミュレーションは、マーチンゲール的なものや、TSの安定性を評価するのに適していると思います。
私が市場の規則性をどのように見ているか、少しお話します。
あるパターン（出発点）があって、その結果、一連の出来事（ルール）が起こり、結果（Y）が得られる。
データは2次元
1）極限状態（S＝サポート R＝レジスタンス）
2) 極限状態の価格
初期状態ではこのようなデータになっています。
初期型
研究データ
私はSPADEアルゴリズム（wikiに載っていて便利です）を使い、データをイベント形式のような少し変わった形式に変換する必要がありました。
基本的には同じものですが、形が 違うんです。
アルゴリズムを走らせ、ルールを探す...。
アルゴリズムは非常に強いルールを見つけるとすぐに言う...
ひとつお見せしましょうか...。
その模様は．
続いて、その 結果、一連の 出来事が起こる。
これは市場のパターンを検索する根本的に新しいアプローチです。SPADEには多くの欠点と限界があり、私はすでに自分で書いたルールを検索する別のアルゴリズムを考えています ...
そこで、自明でないアイデアとタスクを紹介します...。
ニューラルネットワークでマーチンゲールを 書いた人はいないの？ ググっても0件。
それではAIの意味がない
私は、martinOMによるトレードを教えるという意味であって、トレーニング後のトレードを平均化するという意味ではありません。
何から手をつけて、どんな風にすればいいのか、想像もつかない。何から手をつけていいのか、どのような形にすればいいのかもわからない。