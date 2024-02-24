トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2797

新しいコメント
 
mytarmailS #:
何を探しているかという質問には答えた。
では、科学的な議論をしましょう。
何が、どこで、なぜ反対なのか、あるいは何が、どこで理解できないのか...。
そして有意義な会話をしましょう。

返答ではなく、より本質的な答えを待つことにする。

 
Uladzimir Izerski #:

返信ではなく、もっと本質的な返信を待ちます。

だから、本一冊分の返事を書けばいいのだ。あなたはこう言うのだ：答えていない、答えに意味がない、それは返事だ)))。

だから、私の前の投稿をもう一度、ゆっくり、よく考えて読んでください。
 
mytarmailS #:
そうやって、本一冊に対する回答を書いても、その回答は「回答していない、回答は本質的なものではない、撤回だ」というものだ)))))

だから、私のでたらめな投稿をもう一度読んでください。

もし「自尊心のある人」という表現があなたに合わないなら、他にどんな質問がある？げげげ))

 
Uladzimir Izerski #:

"自尊心のある人 "という表現があなたに合わないのなら、他にどんな質問があるというのだ。ゲゲゲ（笑)。

..

 

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

カオスにはパターンがある？それを探してみよう！特定のサンプルを例にした機械学習

アレクセイ・ヴャズミキン, 2022.10.21:46

実は、リンク 先のファイルをダウンロードすることをお勧めします。アーカイブには3つのcsvファイルがあります：

  1. train.csv - 訓練する必要があるサンプル。
  2. test.csv：補助的なサンプル。trainとマージして使用することも可能。
  3. exam.csv - 訓練に参加しないサンプル．

このサンプル自体は，5581列の予測変数，5583列のターゲット "Target_100"，5581列，5582列，5584列，5585列を含み，補助的なものである．

  1. 5581 列 "Time" - シグナルの日付。
  2. 5582"Target_P" - 取引の方向 "+1" - 買い / "-1" - 売り
  3. 5584"Target_100_Buy" - 買いによる財務結果。
  4. 5585"Target_100_Sell"-売りによる財務結果。

目標は、exam.csv サンプルで 3000 ポイント以上を「獲得」するモデルを作成することです。

解答は、試験を覗くことなく、つまりこのサンプルのデータを使用することなく作成する必要があります。

興味を維持するためには、そのような結果を得ることができた方法について話すことが望ましい。

サンプルは、対象サンプルの変更を含め、どのように変換してもかまいませんが、その変換の性質を説明し、それが試験サンプルへの純粋な適合ではないことを示す必要があります。


 
Aleksey Vyazmikin #:

あなたはRからrattle::rattle() パッケージを取り出し、それは投稿にあるすべての質問と多くの追加的で有用な質問に対する答えを与え、あなたはその結果に驚き、その結果について簡単に教えて くれる。

Rattleは、前処理、予測変数の予測能力のグラフィカル表現、6つのモデル、モデル評価など、すべてを備えて いる。

あなたにとって驚くべき結果を得るためには、フォーラムに投稿するよりも少し少ない時間を費やす必要があります。しかし、それは他人のものではなく、あなたの結果、あなたの知識と技術になる。

そうでなければ、マーケットに行こう。そうすれば、お金はもらえるが、幸せになれるだろう。

 

値引きできるものなら)))私にとっては、この本は他のものより優れています)))

 
СанСаныч Фоменко #:

Rのパッケージrattle::rattle() から引用すると、投稿にあるすべての質問と、さらに多くの有用な質問に対する答えが 得られる。

Rattleには、前処理、予測変数の予測能力のグラフ表示、6つのモデル、モデルの評価など、すべてが備わって いる。

あなたにとって驚くべき結果を得るためには、フォーラムに投稿するよりも少し少ない時間を費やす必要があります。しかし、それはあなたの結果であり、あなたの知識と技術であり、他人のものではありません。

そうでなければ、マーケットに行こう。そうすれば、お金はもらえるが、幸せになれるだろう。

ここで、ただ空気を揺らすだけでなく、あなたに何か能力があることを証明してください。あなたからは、完成されたソリューションの存在を示す証拠は何もなく、ただ、予測子を選択する聖杯のような方法を見つけたという発言だけがありました。あなたのガラガラはただのおもちゃで、今回のような複雑なサンプルにはあまり使えないと感じます。

私はただ、競争という形でこのような課題を提案しただけだ。そうすることで、お互いをけなすのではなく、本当に自分のスキルを示すことができ、それによって尊敬を得ることができる。

 
Aleksey Vyazmikin #:

ここでただ空気を揺らすのではなく、何か能力があることを証明してください。あなたは完全な解答の証拠を示していませんが、予測因子を選択する聖杯のような方法を見つけたと述べているだけです。私は、あなたのガラガラはただのおもちゃだと感じている。このような複雑なサンプルにはあまり役に立たない。

私はただ、競争という形でこのような課題を提案しただけだ。そうすることで、お互いを非難し合うのではなく、本当に自分のスキルを示すことができ、それによって尊敬を得ることができるのだ。

そのためには、"フィーリング "ではなく、コードと結果を投稿する必要がある。

とても貪欲だ！そして、怠惰のために貪欲である。

500ドルとすべての答え。 そして、あなたはソファに横たわって、より軽いポケットで "感じる "が、その結果で。

 
СанСаныч Фоменко #:

感じる」のではなく、コードとその結果を掲載すべきだ。

あなたはとても貪欲だ！そして、怠惰ゆえに貪欲だ。

500ドルとすべての答え。 そしてソファに横たわり、ポケットを軽くして「感じる」。

だから怠けずに、問題を解決しようとするんだ！

フィーリングについては、私がそれを試したという事実から書いているのだが、使い方を間違えたか、複雑なサンプルには本当に使えない。

自分なりに有用な情報を抽出する方法があるので、他の人と比較したい。

1...279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804...3399
新しいコメント