トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 213 1...206207208209210211212213214215216217218219220...3399 新しいコメント Alexey Burnakov 2016.11.15 15:56 #2121 また、シミュレーションの例です。我々は、20,000の線形モデル（どこでも1,000のオブザベーション、1から20までの予測変数の数（各数に対して1,000のモデル）、および1つの独立変数）を構築します。データ i.i.d., N(0,1).シミュレーションの目的は、MNA回帰を独立データ（依存関係を含まない）で構築したときに、F統計量が臨界値を超えないことを確認することであり、lin.modelの要件を満たすことです。そのため、モデル学習の指標として利用することができる。############### simulate lm f-stats with random varsrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(21000000, 0, 1), ncol = 21))x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]lm_models <- x[, { lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 21), with = F], formula = V21 ~ . -1))$'fstatistic'[[1]]) } , by = sampling ]lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')Sys.time() - startgc()コードランニングタイム。1.35分 Machine learning in trading: ディープニューラルネットワーク(その2)予測変数の変換と選択 ディープニューラルネットワーク(その4)ニューラルネットワークモデルの作成、訓練、テスト Alexey Burnakov 2016.11.15 17:21 #2122 便利なコードです。3つのハイパーフェーズでトランザクションシーケンスを可視化します。##########################rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectationx[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]x[, trade:= 1:.N, by = variable]x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')setorder(monte_trades, variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) + geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) + geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') + ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) + coord_flip() + ggtitle('Cumulative Profit Density')p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) + geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) + ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)Sys.time() - startgc()約45秒間の動作。約1.5分間描画します。 Machine learning in trading: Machine Learning and Neural Getting testing financial statistics: Dr. Trader 2016.11.15 20:54 #2123 アレクセイ・ブルナコフ 美しい、ありがとうございます。 Dr. Trader 2016.11.16 05:31 #2124 アレクセイ・ブルナコフシミュレーションの目的は、MNA回帰が（依存関係を含まない）独立したデータで構築され、線形モデルの要件を満たす場合に、F統計量が臨界値を超えないことを確認することである。そのため、モデル学習の指標として利用することができる。 fstatisticについてよく理解できていなかった。ここのデータはランダムですが、モデルは何かに対してトレーニングされているので、モデルがフィットしてオーバートレーニングになっていると結論付けることができます。ということは、モデルの評価が悪いのでしょう。つまり、fstatistisがマイナスになるとか、グラフ上で状況が悪くなることを期待していたのです。 その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？ 第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？ Alexey Burnakov 2016.11.16 09:59 #2125 Dr.トレーダー fstatisticについては、十分に理解していませんでした。このデータはランダムですが、モデルは何かを学習しているので、モデルはフィッティングしており、オーバートレーニングしていると結論付けることができます。ということは、モデルの評価が悪いのでしょう。つまり、fstatistisがマイナスになるとか、グラフ上で状況が悪くなることを期待していたのです。 その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？ 第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？F分布表を見てください。http://www.socr.ucla.edu/applets.dir/f_table.htmlF 統計量は自由度に依存する値である。一方的な分布をしているので、常に正である。 しかし、モデルは何も学習しません。学習したモデルは高いF統計量（与えられたアルファ値で臨界値以上-帰無仮説を検定するときのように）を持たなければならないからです。 すべての場合において、α=0.01で臨界値を超えないが、例えば0.0001に設定することも可能である。とはいえ、ノイズ変数を追加することで、線形モデルが学習量の増加を示さないことを確認したかったのです（大学では勉強していません）。ご覧の通り... F-Distribution Tables Ivo Dinov: www.SOCR.ucla.eduwww.socr.ucla.edu Statistics Online Computational Resource Vladimir Perervenko 2016.11.16 10:48 #2126 アレクセイ・ブルナコフ便利なコードです。3つのハイパーフェーズでトランザクションシーケンスを可視化します。上記のコードについて。コードに簡単なコメントくらいは書いてください。特に、複雑な表現を使う場合。誰もがdata.tableパッケージを知っていて使っているわけではないので、dcast.data.tableが何をするのか、.Nや.SDは何なのかを説明するのは余計なお世話です。コードを掲載しないのは、自分がどれだけ深い知識を持っているかを示すためです。私の考えでは、公開されたコードは、他のユーザー（たとえ初級レベルの訓練を受けている人であっても）がスクリプトを理解するのに役立つはずです。Rでは、アクションを何通りにもプログラムできるのはいいのですが、コードの可読性を損なわないことが望まれます。コードに関するいくつかの提案です。- 中間変数 x, x.cast, x.cum は計算には必要なく、メモリを消費するだけです。中間結果を保存する必要のないすべての計算は、できればパイプを通して行うべきです。例えば#---variant------------- rm(list=ls());gc() library(data.table) library(ggplot2) library(gridExtra) library(tseries)#---- require(magrittr) require(dplyr) start <- Sys.time() monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade) monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1]) quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade] RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable] Sys.time() - start#Time difference of 2.247022 secsもちろん、グラフの作成には非常に時間がかかります。批判ではありません。グッドラック Alexey Burnakov 2016.11.16 10:55 #2127 Dr.トレーダー fstatisticについては、十分に理解していませんでした。このデータはランダムですが、モデルは何かを学習しているので、モデルはフィッティングしており、オーバートレーニングしていると結論づけることができます。ということは、モデルの評価が悪いのでしょう。つまり、fstatistisがマイナスになるとか、グラフ上で状況が悪くなることを期待していたのです。 その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？ 第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？そして、完全に学習されたモデルには20の変数が含まれると仮定し、重みを増やしていく例です（1変数 - 重み1、20番目の変数 - 重み20）。そして、モデルに予測変数が次々に追加された後、F統計量の分布がどのように変化するかを見てみましょう。############### simulate lm f-stats with non-random varsrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(20000000, 0, 1), ncol = 20))x[, (paste0('coef', c(1:20))):= lapply(1:20, function(x) rnorm(.N, x, 1))]x[, output:= Reduce(`+`, Map(function(x, y) (x * y), .SD[, (1:20), with = FALSE], .SD[, (21:40), with = FALSE])), .SDcols = c(1:40)]x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]lm_models <- x[, { lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 41), with = F], formula = output ~ . -1))$'fstatistic'[[1]]) } , by = sampling ]lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable, log = 'y'); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))Sys.time() - startgc()Y軸を対数にしたグラフ。どうやら、そうらしい...。> summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))Call:lm(formula = output ~ . - 1, data = x[sample(1e+06, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F])Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -19.6146 -2.8252 0.0192 3.0659 15.8853 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) V1 0.9528 0.1427 6.676 4.1e-11 ***V2 1.7771 0.1382 12.859 < 2e-16 ***V3 2.7344 0.1442 18.968 < 2e-16 ***V4 4.0195 0.1419 28.325 < 2e-16 ***V5 5.2817 0.1479 35.718 < 2e-16 ***V6 6.2776 0.1509 41.594 < 2e-16 ***V7 6.9771 0.1446 48.242 < 2e-16 ***V8 7.9722 0.1469 54.260 < 2e-16 ***V9 9.0349 0.1462 61.806 < 2e-16 ***V10 10.1372 0.1496 67.766 < 2e-16 ***V11 10.8783 0.1487 73.134 < 2e-16 ***V12 11.9129 0.1446 82.386 < 2e-16 ***V13 12.8079 0.1462 87.588 < 2e-16 ***V14 14.2017 0.1487 95.490 < 2e-16 ***V15 14.9080 0.1458 102.252 < 2e-16 ***V16 15.9893 0.1428 111.958 < 2e-16 ***V17 17.4997 0.1403 124.716 < 2e-16 ***V18 17.8798 0.1448 123.470 < 2e-16 ***V19 18.9317 0.1470 128.823 < 2e-16 ***V20 20.1143 0.1466 137.191 < 2e-16 ***---Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1Residual standard error: 4.581 on 980 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.9932, Adjusted R-squared: 0.993 F-statistic: 7123 on 20 and 980 DF, p-value: < 2.2e-16 Machine learning in trading: Circular Buffer Issue MQL5 Off-topic MT4/mql4 questions. Alexey Burnakov 2016.11.16 11:02 #2128 ウラジミール・ペレヴェンコありがとうございました。まだやり方がわからなかったんです。でも本当は、できるだけ計算を頭に入れておいたほうがいいんです。もっと早くなりますよ。カンフーがうまい・・・。あなたのツッコミで。#---variant-------------rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)#----require(magrittr)require(dplyr)start <- Sys.time()monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) + geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) + geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') + ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) + coord_flip() + ggtitle('Cumulative Profit Density')p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) + geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) + ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)Sys.time() - start再生時間は47秒です。つまり、コードはよりきれいに、よりコンパクトになったが、スピードに違いはない...というわけだ。描画、そうですね、とても長いです。透明度の高い1000本の線 - 彼らのおかげで... Machine learning in trading: Big Expert Advisor example ディープニューラルネットワーク(その1)データの準備 Vladimir Perervenko 2016.11.16 11:59 #2129 Alexey Burnakov： ありがとうございました。まだやり方がわからなかったんです。でも本当は、できるだけ計算を頭に入れておいたほうがいいんです。もっと早くなりますよ。カンフーがうまい・・・。上映時間47秒コードがきれいになってコンパクトになったのに、スピードに差がないって......。デッサン、そうですね、とても長いです。透明度の高い1000本の線 - 彼らのおかげで...私の計算では# ランタイム（秒# 最小値 lq 平均値 中央値 uq 最大値 neval# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100しかし、それはそれほど重要なことではありません。コードの可読性について でした。グッドラックPS.そして、lm()の計算を並列化する。まさに、必要な時に必要な Alexey Burnakov 2016.11.16 12:50 #2130 Vladimir Perervenko: を取る計算があります。#-実行時間(秒)# 最小値 lq 平均値 中央値 uq 最大値 neval# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100しかし、それはそれほど重要なことではありません。コードの可読性について でした。グッドラックPS.そして、lm()の計算を並列化する。まさに、必要なときに必要なのです。いや、そうではない。グラフの前にコードの一部の時間を出していますね。グラフと一緒に示しました。チャートの前に1.5秒あるんです。あなたの方法は1.15秒です。rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectationx[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]x[, trade:= 1:.N, by = variable]x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')setorder(monte_trades, variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]Sys.time() - startrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)#----require(magrittr)require(dplyr)start <- Sys.time()monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]Sys.time() - startあなたの方法の方が速いことがわかった...。 Machine learning in trading: Machine Learning and Neural ディープニューラルネットワーク(その2)予測変数の変換と選択 1...206207208209210211212213214215216217218219220...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、シミュレーションの例です。
我々は、20,000の線形モデル（どこでも1,000のオブザベーション、1から20までの予測変数の数（各数に対して1,000のモデル）、および1つの独立変数）を構築します。データ i.i.d., N(0,1).
シミュレーションの目的は、MNA回帰を独立データ（依存関係を含まない）で構築したときに、F統計量が臨界値を超えないことを確認することであり、lin.modelの要件を満たすことです。そのため、モデル学習の指標として利用することができる。
############### simulate lm f-stats with random vars
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(21000000, 0, 1), ncol = 21))
x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]
lm_models <- x[,
{
lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 21), with = F], formula = V21 ~ . -1))$'fstatistic'[[1]])
}
, by = sampling
]
lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))
crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')
Sys.time() - start
gc()
コードランニングタイム。1.35分
便利なコードです。3つのハイパーフェーズでトランザクションシーケンスを可視化します。
##########################
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectation
x[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]
x[, trade:= 1:.N, by = variable]
x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)
x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]
monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')
setorder(monte_trades, variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) +
geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) +
geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') +
ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')
p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) +
coord_flip() +
ggtitle('Cumulative Profit Density')
p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) +
geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) +
ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')
grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)
Sys.time() - start
gc()
約45秒間の動作。約1.5分間描画します。
シミュレーションの目的は、MNA回帰が（依存関係を含まない）独立したデータで構築され、線形モデルの要件を満たす場合に、F統計量が臨界値を超えないことを確認することである。そのため、モデル学習の指標として利用することができる。
その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？
第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？
fstatisticについては、十分に理解していませんでした。このデータはランダムですが、モデルは何かを学習しているので、モデルはフィッティングしており、オーバートレーニングしていると結論付けることができます。ということは、モデルの評価が悪いのでしょう。つまり、fstatistisがマイナスになるとか、グラフ上で状況が悪くなることを期待していたのです。
その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？
第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？
F分布表を見てください。http://www.socr.ucla.edu/applets.dir/f_table.html
F 統計量は自由度に依存する値である。一方的な分布をしているので、常に正である。
しかし、モデルは何も学習しません。学習したモデルは高いF統計量（与えられたアルファ値で臨界値以上-帰無仮説を検定するときのように）を持たなければならないからです。
すべての場合において、α=0.01で臨界値を超えないが、例えば0.0001に設定することも可能である。
とはいえ、ノイズ変数を追加することで、線形モデルが学習量の増加を示さないことを確認したかったのです（大学では勉強していません）。ご覧の通り...
便利なコードです。3つのハイパーフェーズでトランザクションシーケンスを可視化します。
上記のコードについて。コードに簡単なコメントくらいは書いてください。特に、複雑な表現を使う場合。誰もがdata.tableパッケージを知っていて使っているわけではないので、dcast.data.tableが何をするのか、.Nや.SDは何なのかを説明するのは余計なお世話です。コードを掲載しないのは、自分がどれだけ深い知識を持っているかを示すためです。私の考えでは、公開されたコードは、他のユーザー（たとえ初級レベルの訓練を受けている人であっても）がスクリプトを理解するのに役立つはずです。
Rでは、アクションを何通りにもプログラムできるのはいいのですが、コードの可読性を損なわないことが望まれます。
コードに関するいくつかの提案です。
- 中間変数 x, x.cast, x.cum は計算には必要なく、メモリを消費するだけです。中間結果を保存する必要のないすべての計算は、できればパイプを通して行うべきです。
例えば
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
#Time difference of 2.247022 secs
もちろん、グラフの作成には非常に時間がかかります。
批判ではありません。
グッドラック
fstatisticについては、十分に理解していませんでした。このデータはランダムですが、モデルは何かを学習しているので、モデルはフィッティングしており、オーバートレーニングしていると結論づけることができます。ということは、モデルの評価が悪いのでしょう。つまり、fstatistisがマイナスになるとか、グラフ上で状況が悪くなることを期待していたのです。
その例から、結果を正しく解釈するにはどうしたらよいでしょうか？
第一予測因子＋第二予測因子よりも質的なものと考えてよいと理解しています。1+2+3より1+2の方がいいし。そうなんですか？最も高いfstatisticを与える予測変数の集合を遺伝学によって選択することは，妥当なことなのだろうか？
そして、完全に学習されたモデルには20の変数が含まれると仮定し、重みを増やしていく例です（1変数 - 重み1、20番目の変数 - 重み20）。そして、モデルに予測変数が次々に追加された後、F統計量の分布がどのように変化するかを見てみましょう。
############### simulate lm f-stats with non-random vars
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(20000000, 0, 1), ncol = 20))
x[, (paste0('coef', c(1:20))):= lapply(1:20, function(x) rnorm(.N, x, 1))]
x[, output:= Reduce(`+`, Map(function(x, y) (x * y), .SD[, (1:20), with = FALSE], .SD[, (21:40), with = FALSE])), .SDcols = c(1:40)]
x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]
lm_models <- x[,
{
lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 41), with = F], formula = output ~ . -1))$'fstatistic'[[1]])
}
, by = sampling
]
lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))
crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable, log = 'y'); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')
summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))
Sys.time() - start
gc()
Y軸を対数にしたグラフ。
どうやら、そうらしい...。
> summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))
Call:
lm(formula = output ~ . - 1, data = x[sample(1e+06, 1000, replace = T),
c(1:20, 41), with = F])
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-19.6146 -2.8252 0.0192 3.0659 15.8853
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
V1 0.9528 0.1427 6.676 4.1e-11 ***
V2 1.7771 0.1382 12.859 < 2e-16 ***
V3 2.7344 0.1442 18.968 < 2e-16 ***
V4 4.0195 0.1419 28.325 < 2e-16 ***
V5 5.2817 0.1479 35.718 < 2e-16 ***
V6 6.2776 0.1509 41.594 < 2e-16 ***
V7 6.9771 0.1446 48.242 < 2e-16 ***
V8 7.9722 0.1469 54.260 < 2e-16 ***
V9 9.0349 0.1462 61.806 < 2e-16 ***
V10 10.1372 0.1496 67.766 < 2e-16 ***
V11 10.8783 0.1487 73.134 < 2e-16 ***
V12 11.9129 0.1446 82.386 < 2e-16 ***
V13 12.8079 0.1462 87.588 < 2e-16 ***
V14 14.2017 0.1487 95.490 < 2e-16 ***
V15 14.9080 0.1458 102.252 < 2e-16 ***
V16 15.9893 0.1428 111.958 < 2e-16 ***
V17 17.4997 0.1403 124.716 < 2e-16 ***
V18 17.8798 0.1448 123.470 < 2e-16 ***
V19 18.9317 0.1470 128.823 < 2e-16 ***
V20 20.1143 0.1466 137.191 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 4.581 on 980 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9932, Adjusted R-squared: 0.993
F-statistic: 7123 on 20 and 980 DF, p-value: < 2.2e-16
ありがとうございました。まだやり方がわからなかったんです。でも本当は、できるだけ計算を頭に入れておいたほうがいいんです。もっと早くなりますよ。カンフーがうまい・・・。
あなたのツッコミで。
#---variant-------------
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) +
geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) +
geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') +
ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')
p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) +
coord_flip() +
ggtitle('Cumulative Profit Density')
p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) +
geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) +
ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')
grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)
Sys.time() - start
再生時間は47秒です。つまり、コードはよりきれいに、よりコンパクトになったが、スピードに違いはない...というわけだ。描画、そうですね、とても長いです。透明度の高い1000本の線 - 彼らのおかげで...
ありがとうございました。まだやり方がわからなかったんです。でも本当は、できるだけ計算を頭に入れておいたほうがいいんです。もっと早くなりますよ。カンフーがうまい・・・。
上映時間47秒コードがきれいになってコンパクトになったのに、スピードに差がないって......。デッサン、そうですね、とても長いです。透明度の高い1000本の線 - 彼らのおかげで...
私の計算では
# ランタイム（秒
# 最小値 lq 平均値 中央値 uq 最大値 neval
# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100
しかし、それはそれほど重要なことではありません。コードの可読性について でした。
グッドラック
PS.そして、lm()の計算を並列化する。まさに、必要な時に必要な
を取る計算があります。
#-実行時間(秒)
# 最小値 lq 平均値 中央値 uq 最大値 neval
# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100
しかし、それはそれほど重要なことではありません。コードの可読性について でした。
グッドラック
PS.そして、lm()の計算を並列化する。まさに、必要なときに必要なのです。
いや、そうではない。グラフの前にコードの一部の時間を出していますね。グラフと一緒に示しました。
チャートの前に1.5秒あるんです。あなたの方法は1.15秒です。
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectation
x[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]
x[, trade:= 1:.N, by = variable]
x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)
x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]
monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')
setorder(monte_trades, variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
あなたの方法の方が速いことがわかった...。