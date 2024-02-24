トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2000

Maxim Dmitrievsky:
Pythonにはライブラリがないので、何が必要なのか理解できません。

googleの嘘！やっぱり、フィンクスの皆さん ))))

===============================

pandasや他のライブラリを実行するとき、IDEでそのための関数を持つスクリプトを10個も開いておく 必要は ないのです。

 

Evgeniy Chumakov：

X[,3]などはどこにあるのでしょうか？

ない、だって必要ないんだもん...。

Evgeniy Chumakov：

X[,1] == X[,1]の意味がわからないのですが？

説明するのに時間がかかるんです。

Evgeniy Chumakov：

過去10回の値を見て、予測を立てるのです。

はい

mytarmailS:

グーグルは嘘をついている！やっぱり、ピンドス ))))


pandasや他のバイブルを実行するとき、IDEにそのための関数が書かれたスクリプトを10個も開いておく必要はない、 それが必要な のです

これがそのパッケージです。

フォルダに空の __init__.py ファイルを作成し、お楽しみください。

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

なるほど、一般的には array[x3] > - 0.03370967745 かつ array[x4] <= -0.00120967745 ならば [16] などですね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

以下がそのパッケージです。

フォルダに空の __init__.py ファイルを作成し、お楽しみください。

OK, I'll try it

 
Evgeniy Chumakov：

なるほど、一般的には array[x3] > - 0.03370967745 かつ array[x4] <= -0.00120967745 ならば [16] などですね。

私はmt4の構文を知らないので、あなたが書いたことを理解できるかどうかわからない。

 
mytarmailS:

mt4の構文が分からないので、書いてあることがよく分からないのですが。

例えば、値の配列を "x" と呼び、i 番目の要素を予測するとします。

であれば、X[,10]はx[i-1]となります。

であり、X[,1]はx[i-10]である。

であり、x[i]を予測 する。


ルールとそのエラーに関する統計は以下の通りです。

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


原則的に、16、17、18のルールは無視してみてください。

 
mytarmailS:

例えば、値を持つ配列を "x" と呼び、i 番目の要素を予測する場合、次のようにします。

であれば、X[,10]はx[i-1]となります。

であり、X[,1]はx[i-10]である。

予測し、x[i]を予測する。


x[i],x[1],x[2],x[3] はこのような列です。

ということは、X[,10]はx[i+1]である可能性が高く、もしマイナスなら、将来に向かっても。

 
Evgeniy Chumakov：


x[i],x[1],x[2],x[3] はこのような列です。

ということは、X[,10]はx[i+1]である可能性が高く、もしマイナスなら、将来に向かっても。

ああ、それなら私が書いたことは忘れてください、私の言語ではi+1は未来です


この写真を見てください。

