マキシム・ドミトリエフスキー

Pythonを理解したのか？:D

))

3ヶ月間勉強して、なんとなくわかったような気がしていたのですが・・・。5年かかったが、今となっては何も知らないことに気付いた ))

よく例のものを実行する（私的に）。簡易テスターがあり、ロジック自体は

両方のサブネットのレイヤー数を見てある。経験的に選びました。

他のシンボルでもテスターを実行できます。

 
OK、ありがとう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


こんにちは。

プロフィールの信号ですが、サブのbotでしょうか？

こんにちは。Pythonのコンソールと格闘中、アイドル時にインタプリタが動作しなくなった。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

わからない))もう散々ググったけど、答えは出なかった...。VSCに "ビルダー"（1つのフォルダ内のすべてのスキッパー）を表示させる方法と、このいまいましい "matplotlib.pyplot "をインストールする方法（"extensions "にそのようなbibは ありません）。

pip install matplotlib をコマンドラインでインストールします。

をスクリプトと同じフォルダーに置きます。

 
コンソールも2台お持ちですか？

cmd」からインストールすべきであったことが判明しました。


cmd "から実行してもエラーメッセージが出ない場合は、エラーハイライトが機能していることを意味します。

ideは異なる端子を示しているだけで、他の端子を追加したりすることができます。

 
>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
