マキシム・ドミトリエフスキー

または何も与えない場合、異なる長さ（ウィンドウ）のパターンを検索し、最適なセットを画像で表示します。

それはとてもいいことだ...

この関数は何という名前ですか？

 
Valeriy Yastremskiy：

Pythonを勉強しているのですが（ピンクの本を読んでいます）、一番最初に動的言語と静的言語の違い、コピー代入から参照という違いイコールがあります。かっこいい言語です。特にBASIC以降))))

見慣れたものばかりのようですが、挙動が違うのが残念です。

mytarmailS:

これは非常に良いものです...

すべての機能を理解しているわけではありませんが

 
Retag Konow:
もちろんです。不変量って何か知ってる？ポリモーフィズム（多態性）、オブジェクト、フォーム、聞いたことありますか？)

ここで何を「押し」ているのか？- Objectのポリモーフィックな殻の下から不変量を「抽出」するためのメソッド。それは、環境の中で識別する方法です。数学的、アルゴリズム的なツールを適用するのです。

しかし、それを理解するための抽象的で哲学的な考え方が欠けているんですね。しかし、それを理解すれば、エンベロープ（対象現象の形態から関連するデータの配列）の処理方法が改善され、はるかに遠い金融の地平を切り開くことができるだろう）。

MOそのものを改善すれば、幸せになれる)。

なぜ、ここでこのような一般化された用語が使われるのか。パターンを探すという作業の本質から外れてしまうので、不要なのです。そうすると、たしかに、NSやMOの一般論としては正しいのですが、ローカルな問題には全く使えないというだけです。しかもこのスレッドではありません。

 

うわー、こいつ頭いいな、一目でわかる、こんなわけのわからない言葉知ってるんだ...。経験があり、要するに禅を学び、人に教えているのがわかるのですが...。

おそらく、知的開発の結果、ロボットや市場分析という 形でソリューションがあるのでは？

もしかして、作品を見せてくれるのか、それともお母さんが許してくれないのか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

多次元系列の検索はできますか？

mytarmailS:

mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy：

なぜ、ここで一般化した用語なのか。パターンを探すという作業の本質から外れてしまうので、不要なのです。そうして、そう、NSやMO全般に言えることですが、あくまでもここのタスクの恩恵を受けずにしかもこのスレッドではありません。

おそらく、FXからの金銭的な報酬が利益であることを公理とするならば、利益はないでしょう。
 
Reg Konow:
おそらく、FXの金銭的報酬がメリットであることを公理とするならば、メリットなし。

いや、ペレルマンのシンプルな真実を見抜くのだ。しかし、ここであなたの条件とのレビューベクトルの長さが増加します。何かを研究するとき、2つ以上の問いがあると一般論が必要になる。しかし、ここでは1つしかない。したがって、それらは必要ありません。

