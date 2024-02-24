トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1941 1...193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.08.01 10:03 #19401 マキシム・ドミトリエフスキーまたは何も与えない場合、異なる長さ（ウィンドウ）のパターンを検索し、最適なセットを画像で表示します。 それはとてもいいことだ... この関数は何という名前ですか？ Rorschach 2020.08.01 10:04 #19402 Valeriy Yastremskiy： Pythonを勉強しているのですが（ピンクの本を読んでいます）、一番最初に動的言語と静的言語の違い、コピー代入から参照という違いイコールがあります。かっこいい言語です。特にBASIC以降)))) 見慣れたものばかりのようですが、挙動が違うのが残念です。 削除済み 2020.08.01 10:05 #19403 mytarmailS: これは非常に良いものです...この関数は何という名前ですか？ 以下は、3種類のベストパターン（サブウィンドウ内、赤）とその隣の黒（類似）です。 パターンもなく、自分で見つけたんです。 profile, figures= mp.analyze(fr_prices) mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150) すべての機能を理解しているわけではありませんが Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 10:10 #19404 Retag Konow: もちろんです。不変量って何か知ってる？ポリモーフィズム（多態性）、オブジェクト、フォーム、聞いたことありますか？) ここで何を「押し」ているのか？- Objectのポリモーフィックな殻の下から不変量を「抽出」するためのメソッド。それは、環境の中で識別する方法です。数学的、アルゴリズム的なツールを適用するのです。 しかし、それを理解するための抽象的で哲学的な考え方が欠けているんですね。しかし、それを理解すれば、エンベロープ（対象現象の形態から関連するデータの配列）の処理方法が改善され、はるかに遠い金融の地平を切り開くことができるだろう）。 MOそのものを改善すれば、幸せになれる)。 なぜ、ここでこのような一般化された用語が使われるのか。パターンを探すという作業の本質から外れてしまうので、不要なのです。そうすると、たしかに、NSやMOの一般論としては正しいのですが、ローカルな問題には全く使えないというだけです。しかもこのスレッドではありません。 mytarmailS 2020.08.01 10:10 #19405 もちろんです。不変量って何か知ってる？ポリモーフィズム、オブジェクト、シェイプ、聞いたことありますか？) ここで何を「押し」ているのか？- Objectのポリモーフィックな殻の下から不変量を「抽出」するためのメソッド。それは、環境の中で識別する方法です。数学的、アルゴリズム的なツールを適用するのです。 しかし、それを理解するための抽象的で哲学的な考え方が欠けているんですね。しかし、それを理解すれば、エンベロープ（対象現象の形態から関連するデータの配列）の処理方法が改善され、はるかに遠い金融の地平を切り開くことができるだろう）。 MOそのものを改善すれば満足)。 うわー、こいつ頭いいな、一目でわかる、こんなわけのわからない言葉知ってるんだ...。経験があり、要するに禅を学び、人に教えているのがわかるのですが...。 おそらく、知的開発の結果、ロボットや市場分析という 形でソリューションがあるのでは？ もしかして、作品を見せてくれるのか、それともお母さんが許してくれないのか？ mytarmailS 2020.08.01 10:12 #19406 マキシム・ドミトリエフスキー： 以下は、3種類のベストパターン（サブウィンドウ内、赤）とその隣の黒（類似）です。これはパターンもなく、自分で見つけたものです。 profile, figures= mp.analyze(fr_prices) mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150) すべての機能を理解しているわけではありませんが 多次元系列の検索はできますか？ 削除済み 2020.08.01 10:12 #19407 mytarmailS: 多次元系列を検索できますか？ 知っていますか？ そんなことはないだろう。 Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 10:18 #19408 mytarmailS: 多次元系列の検索方法を知っていますか？ なぜかというと、一連の異なるTFを1つにまとめることは可能だからです。 Реter Konow 2020.08.01 10:19 #19409 Valeriy Yastremskiy： なぜ、ここで一般化した用語なのか。パターンを探すという作業の本質から外れてしまうので、不要なのです。そうして、そう、NSやMO全般に言えることですが、あくまでもここのタスクの恩恵を受けずにしかもこのスレッドではありません。 おそらく、FXからの金銭的な報酬が利益であることを公理とするならば、利益はないでしょう。 Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 10:23 #19410 Reg Konow: おそらく、FXの金銭的報酬がメリットであることを公理とするならば、メリットなし。 いや、ペレルマンのシンプルな真実を見抜くのだ。しかし、ここであなたの条件とのレビューベクトルの長さが増加します。何かを研究するとき、2つ以上の問いがあると一般論が必要になる。しかし、ここでは1つしかない。したがって、それらは必要ありません。 1...193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pythonを勉強しているのですが（ピンクの本を読んでいます）、一番最初に動的言語と静的言語の違い、コピー代入から参照という違いイコールがあります。かっこいい言語です。特にBASIC以降))))
見慣れたものばかりのようですが、挙動が違うのが残念です。
以下は、3種類のベストパターン（サブウィンドウ内、赤）とその隣の黒（類似）です。
パターンもなく、自分で見つけたんです。
profile, figures= mp.analyze(fr_prices)
すべての機能を理解しているわけではありませんが
もちろんです。不変量って何か知ってる？ポリモーフィズム（多態性）、オブジェクト、フォーム、聞いたことありますか？)
なぜ、ここでこのような一般化された用語が使われるのか。パターンを探すという作業の本質から外れてしまうので、不要なのです。そうすると、たしかに、NSやMOの一般論としては正しいのですが、ローカルな問題には全く使えないというだけです。しかもこのスレッドではありません。
うわー、こいつ頭いいな、一目でわかる、こんなわけのわからない言葉知ってるんだ...。経験があり、要するに禅を学び、人に教えているのがわかるのですが...。
おそらく、知的開発の結果、ロボットや市場分析という 形でソリューションがあるのでは？
もしかして、作品を見せてくれるのか、それともお母さんが許してくれないのか？
多次元系列の検索はできますか？
そんなことはないだろう。
なぜかというと、一連の異なるTFを1つにまとめることは可能だからです。
おそらく、FXの金銭的報酬がメリットであることを公理とするならば、メリットなし。
いや、ペレルマンのシンプルな真実を見抜くのだ。しかし、ここであなたの条件とのレビューベクトルの長さが増加します。何かを研究するとき、2つ以上の問いがあると一般論が必要になる。しかし、ここでは1つしかない。したがって、それらは必要ありません。