ほら、楽しんでください。
木っ端微塵
1.0 0.8648648648648649
然うは問屋が卸さない
ちょっと、かっこいいですね！クラスターを0と1の2つだけにすることは可能ですか？できるのか？
というか、どのクラスタがフリットを担当しているのか教えてください、解体しますから...。0かな？
自動運転だからわからない。
新しいものを書かないといけないですね。
2つだけ残すと、モデルがバカになる。しかし、私は必要ありません、ちょうど再生するためにあなたを投げた。
クラス0を削除し、VTRITEでファイルを実行しました。驚くほどマキシムだが、すべての入力が学習ファイルに入った。入力の覗き見がないかのように。もちろん、あなたが汚れたファイルをダンプし、すでにそれをクリーンアップしていない限り、すべてがバラ色であることはできません。とても驚きました :-)
同じですが、入力ではなく、クラスタ番号なので、後処理が必要です ))
このツールは、準備のできたボットをターミナルフォルダに 直接送ってくれるので、コンパイルボタンを押すだけで、テスターで実行し続けることができます )
もう一度やってみよう。1行目は入力の名前ですよね？
そこに同じものがいくつもあったら、どうやって見分けるのでしょうか？
結局、1〜24までのナンバリング＋ターゲティングを追加しました。
どのような入力ですか？24の標識と対象の「クラスタ」。
合格番号＋直接推定関数と双曲線関数の差（減少するはず）＋一般的な一般性＋直近の最高一般性（純粋に自分のための技術的なデタラメ性）
マックス、君は本当に人を怒らせているが、何よりも君自身を怒らせているんだ。市場では、自分自身を欺かないことが重要であることを忘れないでください......。
100％未来を覗き見しているのでしょうね。オプティマイザーの動作から判断すると、1エポックのシングルパスで90%を示しています。それをどう説明するのですか？
これはクラスタリングで作成されたデータなので......すべてうまくいっています。