マキシム・ドミトリエフスキー

ほら、楽しんでください。

木っ端微塵

1.0 0.8648648648648649

然うは問屋が卸さない

ちょっと、かっこいいですね！クラスターを0と1の2つだけにすることは可能ですか？できるのか？

というか、どのクラスタがフリットを担当しているのか教えてください、解体しますから...。0かな？

自動運転だからわからない。

新しいものを書かないといけないですね。

2つだけ残すと、モデルがバカになる。しかし、私は必要ありません、ちょうど再生するためにあなたを投げた。

 
クラス0を削除し、VTRITEでファイルを実行しました。驚くほどマキシムだが、すべての入力が学習ファイルに入った。入力の覗き見がないかのように。もちろん、あなたが汚れたファイルをダンプし、すでにそれをクリーンアップしていない限り、すべてがバラ色であることはできません。とても驚きました :-)
Mihail Marchukajtes:
クラス0を削除し、VTRITEでファイルを実行しました。驚くほどマキシムだが、すべての入力が学習ファイルに入った。入力の覗き見がないかのように。もちろん、あなたが汚れたファイルをダンプし、すでにそれをクリーンアップしていない限り、すべてがバラ色であることはできません。とても驚きました :-)

同じですが、入力ではなく、クラスタ番号なので、後処理が必要です ))

このツールは、準備のできたボットをターミナルフォルダに 直接送ってくれるので、コンパイルボタンを押すだけで、テスターで実行し続けることができます )

 
マキシム・ドミトリエフスキー

同じですが、入力ではなく、クラスタ番号で、後処理をする必要があります ))

コンパイルボタンを押し、テスターで実行する )

もう一度やってみよう。1行目は入力の名前ですよね？

そこに同じものがいくつもあったら、どうやって見分けるのでしょうか？

結局、1〜24までのナンバリング＋ターゲティングを追加しました。

どのような入力ですか？24の標識と対象の「クラスタ」。

 
100％未来を覗き見しているのは間違いないですね。オプティマイザーの動作から判断すると、1エポックのシングルパスで90%を示しています。それをどう説明するのですか？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

どの入力に？24の機能とターゲットの「クラスタ

1行目は機能の名前ですよね？
 

合格番号＋直接推定関数と双曲線関数の差（減少するはず）＋一般的な一般性＋直近の最高一般性（純粋に自分のための技術的なデタラメ性）

マックス、君は本当に人を怒らせているが、何よりも君自身を怒らせているんだ。市場では、自分自身を欺かないことが重要であることを忘れないでください......。

Mihail Marchukajtes：
100％未来を覗き見しているのでしょうね。オプティマイザーの動作から判断すると、1エポックのシングルパスで90%を示しています。それをどう説明するのですか？

これはクラスタリングで作成されたデータなので......すべてうまくいっています。

