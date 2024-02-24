トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1898 1...189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 14:37 #18971 マキシム・ドミトリエフスキー： すべてはすでにアイデアに組み込まれている - 季節のパターンがクラスター化し、それが繰り返される（実際、そうなることもある）。でも...コートを間違えた。あるいは、ツリーが大きくオーバートレーニングされているため、ニューロネットをトレーニングして解析する必要がある しかし、それはすべてでたらめで、もしツリーが何も表示しないなら、それは規則性がないことを意味します。ディープラーニングにセンスはない。 サンプル数が少なすぎる。パターンや系列の種類は、定義上、無限である。季節性はあるのですが、どうやらあまり顕著ではないようです。検出されないので 削除済み 2020.07.21 19:00 #18972 この狂気を試したい人はいますか？ 1〜4時間で平均に戻す作戦です。各時間は独自のロジックで取引されています。 インルールのコードはpythonで数秒で生成されるので、<include>フォルダに置いてください。 ボットをコンパイルして(数時間)、セットアップを適用するだけです。 fxsaberのmt4Ordersライブラリも必要です。 新しいデータでの良いテストは約束できません。 このf-iでは、インルーダーの末尾に偏差を付けて遊ぶことができます。例えば、1.5倍、2倍、など。多ければ多いほど取引は少なくなりますが、本来はもっと正確なはずです。 void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { if(cl == mcl) { if(countOrders(0) == 0) if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN); if(countOrders(1) == 0) if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN); } } ファイル: st_hours.mq5 4 kb EURUSD.mqh 38 kb EURUSD_5_min_from_2017_year_to_2020.set 1 kb Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:01 #18973 このようなグラフを得ることは、決して難しいことではありません。インジケーターなし、MOなしでも入手可能です。 また、スプレッドが0～5pips（0～0.5pips）、手数料無料のこうしたデモ 口座でテストしているユーザーも多いことを付け加えておきたい。何百万ドルも稼ぐことができるかもしれない。 リアルアカウントにはそのようなアカウントはありません。しかし、なぜかMetaQuotesのDemoサーバーで発生するのです。 削除済み 2020.07.21 21:04 #18974 Petros Shatakhtsyan: このようなグラフを得ることは、決して難しいことではありません。インジケーターなし、MOなしで手に入れることができます。また、スプレッドが0～5pips（0～0.5pips）、手数料無料のこうしたデモ 口座でテストしているユーザーも多いことを付け加えておきたい。何百万ドルも稼ぐことができるかもしれない。リアルアカウントにはそのようなアカウントはありません。しかし、なぜかMetaQuotes Demoサーバーではそうなってしまう。 チャートを手に入れる」のではなく、「アプローチをテストする」のです。もう、うんざりです。MOに興味がなければ、Edith Nahirへ。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 21:11 #18975 マキシム・ドミトリエフスキー： この狂気を試したい人はいますか？1〜4時間で平均に戻す作戦です。各時間は独自のロジックで取引されています。インルールのコードはpythonで数秒で生成されるので、<include>フォルダに置いてください。ボットをコンパイルして(数時間)、セットアップを適用するだけです。fxsaberのmt4Ordersライブラリも必要です。新しいデータでの良いテストは約束できません。このf-iでは、インルーダーの末尾に偏差を付けて遊ぶことができます。例えば、1.5倍、2倍、など。多ければ多いほど、トレードは少なくなりますが、本来はもっと正確なはずです。 見ていてくださいね。そして、その結果のロジックを本物に解釈するのが良い方法です。セイバービブルはすでに立っている) Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:21 #18976 マキシム・ドミトリエフスキー： チャートを手に入れる」のではなく、「アプローチを試す」。もういい加減にフラッブしてくださいよ。MOに興味がない人は、エディス・ナヒアに行くべきでしょう。 Take Profitと Stop Lossの値を持つ入力があれば、PMを使用せずに、非常にシンプルなストラテジーを最適化することによって同じ結果を得ることができます。 別のペアで同じパラメータでテストすると、どのような結果になるのでしょうか？ Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 21:28 #18977 Petros Shatakhtsyan： テイクプロフィットや ストップロスの値が指定されている入力があれば、非常にシンプルなストラテジーを最適化することで、MOなしでこのような結果を得ることができます。また、同じパラメータで別のペアでテストした場合、どのような結果になるのでしょうか？ 自分でやってみたいことがすべてある。Pythonのインストールも不要です。セイバーバイブルでいいじゃん。 削除済み 2020.07.21 21:42 #18978 Petros Shatakhtsyan： テイクプロフィットや ストップロスの値が指定されている入力があれば、非常にシンプルなストラテジーを最適化することで、MOなしでこのような結果を得ることができます。また、同じパラメータで別のペアでテストした場合、どのような結果になるのでしょうか？ ある楽器に合わせたモデルです。 削除済み 2020.07.21 21:44 #18979 Valeriy Yastremskiy: 自分で試すのに必要なものはすべて揃っているようです。pythonだってねじ込む必要はない。セイバーバイブルでいいじゃん。 PythonでTCジェネレータを提供したいが、誰も使わないだろう。 今、デザインを変えていて、そのバージョンアップを説明しなければならないので、なおさらです。 Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:48 #18980 マキシム・ドミトリエフスキー： このモデルは、特定の機器に配線されています どういうことかというと、すべてがMOで行われるのであれば、Take ProfitやStop Lossの パラメータは必要ありません。自動的に生成されるはずです。 1...189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべてはすでにアイデアに組み込まれている - 季節のパターンがクラスター化し、それが繰り返される（実際、そうなることもある）。
でも...コートを間違えた。あるいは、ツリーが大きくオーバートレーニングされているため、ニューロネットをトレーニングして解析する必要があるしかし、それはすべてでたらめで、もしツリーが何も表示しないなら、それは規則性がないことを意味します。ディープラーニングにセンスはない。
このようなグラフを得ることは、決して難しいことではありません。インジケーターなし、MOなしで手に入れることができます。
また、スプレッドが0～5pips（0～0.5pips）、手数料無料のこうしたデモ 口座でテストしているユーザーも多いことを付け加えておきたい。何百万ドルも稼ぐことができるかもしれない。
リアルアカウントにはそのようなアカウントはありません。しかし、なぜかMetaQuotes Demoサーバーではそうなってしまう。
チャートを手に入れる」のではなく、「アプローチをテストする」のです。もう、うんざりです。MOに興味がなければ、Edith Nahirへ。
チャートを手に入れる」のではなく、「アプローチを試す」。もういい加減にフラッブしてくださいよ。MOに興味がない人は、エディス・ナヒアに行くべきでしょう。
テイクプロフィットや ストップロスの値が指定されている入力があれば、非常にシンプルなストラテジーを最適化することで、MOなしでこのような結果を得ることができます。
また、同じパラメータで別のペアでテストした場合、どのような結果になるのでしょうか？
ある楽器に合わせたモデルです。
自分で試すのに必要なものはすべて揃っているようです。pythonだってねじ込む必要はない。セイバーバイブルでいいじゃん。
PythonでTCジェネレータを提供したいが、誰も使わないだろう。
今、デザインを変えていて、そのバージョンアップを説明しなければならないので、なおさらです。
このモデルは、特定の機器に配線されています
どういうことかというと、すべてがMOで行われるのであれば、Take ProfitやStop Lossの パラメータは必要ありません。自動的に生成されるはずです。