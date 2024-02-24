トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2652

Aleksey Nikolayev #:

そこで代数的データ型について書いた。これはリストや木のような複雑なデータ型を一般化したものだ。これらは、複雑な離散構造と、この構造に格納された実数の集合（サイズは固定でないことが判明）を組み合わせたものだ。したがって、構造体の離散的最適化と、構造体に格納された数値の連続的最適化を組み合わせる必要がある。少なくとも理論的にはどうすればいいのか全くわからない。

私はプログラマーとしては底辺なので、概念の中で泳いでいるようなものだ。

この組み合わせは何という名前なのでしょうか？

 
mytarmailS #:

多様化の力について

例えば、あまり稼ぎの良くないTCがいるとしよう。

そのイールド・カーブはこうだ。

実際には、非常に弱いトレンドが加わったランダムなノイズであり、トレンドはノイズの中で目に見えないほど小さい。

これがそのトレンドだ。

そう、このようなストラテジーをトレードさせるわけにはいかないのだ。）

しかし、このような無相関のストラテジーが100個あり、1つの口座で同時に取引されていたらどうだろう？

1000のストラテジーがあったら？

100,000のストラテジーならどうだろう？

それはかなりクールだ。

MOでそれだけのストラテジーを生成することは可能なのだろうか？

ポートフォリオ理論）ほとんどすべての商品に強い相関があるため、実際にはうまく機能しません。

相関のある商品から相関のないTSを構築することは可能ですか？非常に疑問だ。

 
mytarmailS #:

僕はプログラマーとしては底辺だから、コンセプトの中で泳いでいるんだ。

この組み合わせの名前ってなんだろう？ どうやってググればいいんだろう？

Algebraic data typeと 言います。一般的には、対応する文法によって定義されます。

 
Aleksey Nikolayev #:

ということです。）

Aleksey Nikolayev#:

代数的データ型と 呼ばれています。一般的な形式では、対応する文法によって指定されます。

はい、そのようなものはありません(

 
Aleksey Nikolayev #:

しかし、我々は戦略について話しているのであって、市場について話しているのではない。

やってみよう。

これは栄誉ある賞だ。

お役に立ててうれしいです。

記事にしようかな。


 
Maxim Dmitrievsky #:

私の... 記事)))

Valeriy Yastremskiy #:

私の...）

そうですね、記事にはそのようなテーブルを得るためのフレームワークが用意されています。）
 
Maxim Dmitrievsky #:

おめでとう！

あなたは支店全体の責任者です（証明できる実用的なアウトプットを持つという意味で）！:)

Aleksey Nikolayev #:

ありがとうございます）これは舞台裏の一部に過ぎません。
お金に余裕のある外国人にオープンソースのコードを押し付けることもできます。
