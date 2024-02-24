トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2652 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.05.28 08:56 #26511 Aleksey Nikolayev #:そこで代数的データ型について書いた。これはリストや木のような複雑なデータ型を一般化したものだ。これらは、複雑な離散構造と、この構造に格納された実数の集合（サイズは固定でないことが判明）を組み合わせたものだ。したがって、構造体の離散的最適化と、構造体に格納された数値の連続的最適化を組み合わせる必要がある。少なくとも理論的にはどうすればいいのか全くわからない。 私はプログラマーとしては底辺なので、概念の中で泳いでいるようなものだ。 この組み合わせは何という名前なのでしょうか？ Aleksey Nikolayev 2022.05.28 08:56 #26512 mytarmailS #: 多様化の力について例えば、あまり稼ぎの良くないTCがいるとしよう。そのイールド・カーブはこうだ。実際には、非常に弱いトレンドが加わったランダムなノイズであり、トレンドはノイズの中で目に見えないほど小さい。これがそのトレンドだ。そう、このようなストラテジーをトレードさせるわけにはいかないのだ。）しかし、このような無相関のストラテジーが100個あり、1つの口座で同時に取引されていたらどうだろう？1000のストラテジーがあったら？100,000のストラテジーならどうだろう？それはかなりクールだ。MOでそれだけのストラテジーを生成することは可能なのだろうか？ ポートフォリオ理論）ほとんどすべての商品に強い相関があるため、実際にはうまく機能しません。 相関のある商品から相関のないTSを構築することは可能ですか？非常に疑問だ。 Aleksey Nikolayev 2022.05.28 09:04 #26513 mytarmailS #:僕はプログラマーとしては底辺だから、コンセプトの中で泳いでいるんだ。この組み合わせの名前ってなんだろう？ どうやってググればいいんだろう？ Algebraic data typeと 言います。一般的には、対応する文法によって定義されます。 mytarmailS 2022.05.28 09:22 #26514 Aleksey Nikolayev #:ポートフォリオ理論）ほとんどすべての商品に強い相関関係があるため、実際にはうまく機能しない。相関のある商品から相関のないTSを構築することは可能なのだろうか？私は大いに疑問である。 ということです。） Aleksey Nikolayev#: 代数的データ型と 呼ばれています。一般的な形式では、対応する文法によって指定されます。 はい、そのようなものはありません( mytarmailS 2022.05.28 09:33 #26515 Aleksey Nikolayev #:ポートフォリオ理論）ほとんどすべての商品に強い相関関係があるため、実際にはうまく機能しない。相関のある商品から相関のないTSを構築することは可能なのだろうか？私は大いに疑問である。 しかし、我々は戦略について話しているのであって、市場について話しているのではない。 やってみよう。 削除済み 2022.05.28 12:49 #26516 これは栄誉ある賞だ。 お役に立ててうれしいです。 記事にしようかな。 Valeriy Yastremskiy 2022.05.28 12:53 #26517 Maxim Dmitrievsky #:ここに栄誉ある小さなものがある。ごちそうさま記事でも書こうかな。 私の... 記事))) 削除済み 2022.05.28 13:24 #26518 Valeriy Yastremskiy #:私の...） そうですね、記事にはそのようなテーブルを得るためのフレームワークが用意されています。） Aleksey Nikolayev 2022.05.28 13:50 #26519 Maxim Dmitrievsky #:ここに栄誉ある小さなものがある。ごちそうさま記事でも書こうかな。 おめでとう！ あなたは支店全体の責任者です（証明できる実用的なアウトプットを持つという意味で）！:) 削除済み 2022.05.28 14:01 #26520 Aleksey Nikolayev #:おめでとう！あなたはこのスレッド全体の責任者です（実用的なアウトプットを証明できるという意味で）！:) ありがとうございます）これは舞台裏の一部に過ぎません。お金に余裕のある外国人にオープンソースのコードを押し付けることもできます。 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そこで代数的データ型について書いた。これはリストや木のような複雑なデータ型を一般化したものだ。これらは、複雑な離散構造と、この構造に格納された実数の集合（サイズは固定でないことが判明）を組み合わせたものだ。したがって、構造体の離散的最適化と、構造体に格納された数値の連続的最適化を組み合わせる必要がある。少なくとも理論的にはどうすればいいのか全くわからない。
私はプログラマーとしては底辺なので、概念の中で泳いでいるようなものだ。
この組み合わせは何という名前なのでしょうか？
多様化の力について
例えば、あまり稼ぎの良くないTCがいるとしよう。
そのイールド・カーブはこうだ。
実際には、非常に弱いトレンドが加わったランダムなノイズであり、トレンドはノイズの中で目に見えないほど小さい。
これがそのトレンドだ。
そう、このようなストラテジーをトレードさせるわけにはいかないのだ。）
しかし、このような無相関のストラテジーが100個あり、1つの口座で同時に取引されていたらどうだろう？
1000のストラテジーがあったら？
100,000のストラテジーならどうだろう？
それはかなりクールだ。
MOでそれだけのストラテジーを生成することは可能なのだろうか？
ポートフォリオ理論）ほとんどすべての商品に強い相関があるため、実際にはうまく機能しません。
相関のある商品から相関のないTSを構築することは可能ですか？非常に疑問だ。
Algebraic data typeと 言います。一般的には、対応する文法によって定義されます。
ということです。）
はい、そのようなものはありません(
しかし、我々は戦略について話しているのであって、市場について話しているのではない。
やってみよう。
