一番困るのは、ブームが来た時に空（アルミマスト）になることで、クソイライラして額をこすってしまうので、経験者の方がいらっしゃいましたね。私も経験ありますけど...。だよねーで、何が一番困るかって、クルーの笑い声が大きいことと、猛烈な貝殻の骨のように痛いことです :-(
一般的には「旋回準備」と「旋回」の2つの命令があるのですが、誰かが最初の命令を聞き逃したため、泥沼にはまり込んでしまいました。観光客はね...何て言うのかな...。それに風も激しかった。正直言って、いろいろな要因が重なって、それ以上のことはなかったのだが......。
どうやら
大きな船でないと本格的な航海はできない)
3時方向のフラットクラスタに対するリターンストラテジーの最初のコールドラン、チャート上のいくつかのトレード（例）
かっこよくないけど、吸盤でもない・・・あとでやってみよう。
一見するといい感じなんですけどね。デモで、そして実機で見てみましょう。
時間帯によって（もちろん楽器によっても）異なるカットがあります。
は、例えば、9時間目（ターミナルタイム）のユーロバックスの様子です。逆クラスター。
買いクラスターと売りクラスターは、ヒストリーにプラスになるように設定することも可能です
要するに、検索と最適化の問題は変わらないということです
+ 再教育新しいデータでは、動作が悪くなる可能性があります（いつものことですが）
こんな感じで、2015年以降のクラスタリング。これが一番悔しいところです。むしろ粗くクラスタ化することで、強いオーバートレーニングになるとは思いませんでした。