一番困るのは、ブームが来たときに、うるさいし、空（アルミマスト）だし、悔しいし、額をこするので、そこの人はもう経験済みなんですね。私も経験ありますけど...。だよねーで、一番困るのは、クルーの笑い声がうるさくて、猛烈に貝の骨のように痛いことです :-(
 
Mihail Marchukajtes:
どんな風かによる）

 
Renat Akhtyamov：

風が強いときは、屁理屈をこねないと腕が折れるなど。しかし、すべては操舵手次第です。命令されたら、実行する時間を与える......。
 

一般的には「旋回準備」と「旋回」の2つの命令があるのですが、誰かが最初の命令を聞き逃したため、泥沼にはまり込んでしまいました。観光客はね...何て言うのかな...。それに風も激しかった。正直言って、いろいろな要因が重なって、それ以上のことはなかったのだが......。

 
Mihail Marchukajtes：

どうやら

 

大きな船でないと本格的な航海はできない)

 
アレクセイ・ニコラエフ

しかし、小さなものでも、小川や小流れとはかけ離れた川では、本末転倒になる......。
3時方向のフラットクラスタに対するリターンストラテジーの最初のコールドラン、チャート上のいくつかのトレード（例）

かっこよくないけど、吸盤でもない・・・あとでやってみよう。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

3時台のフラットクラスタのリターン戦略の最初のコールドラン、チャート上のいくつかのディール（例）

一見するといい感じなんですけどね。デモで、そして実機で見てみましょう。

時間帯によって（もちろん楽器によっても）異なるカットがあります。

は、例えば、9時間目（ターミナルタイム）のユーロバックスの様子です。逆クラスター。

買いクラスターと売りクラスターは、ヒストリーにプラスになるように設定することも可能です

要するに、検索と最適化の問題は変わらないということです

+ 再教育新しいデータでは、動作が悪くなる可能性があります（いつものことですが）

こんな感じで、2015年以降のクラスタリング。これが一番悔しいところです。むしろ粗くクラスタ化することで、強いオーバートレーニングになるとは思いませんでした。


