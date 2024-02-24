トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1857

マキシム・ドミトリエフスキー

カミンやコチュウのクラスタの写真を見せても、はっきりしない。

キログラム


コホーネン



プロトタイプを見ると、かなり似ていますが、3クラスタしかないのはどうかと思います。

mytarmailS:

キログラム

コホーネン


プロトタイプを見ると、3クラスタしかないとはいえ、かなり似ていますね。


グラフを拡大すればよかったな、よく見えないし。

もっと短いTCを書こうと思います、後ほど。そうそう、似ているんだけど...売買ロジックのレベルでは違いがあるかもしれないね

立ち上がりと立ち下がりのコホネンクラスターが、どちらかの方向で最初の1時間が+-0.001を超えないことを確認する。そして、一般的に（平均的に）1時の時点ですでに値動きのベクトルが明確になっている（方向性が出るのか、反転するのか）。

そして、隣り合う時間帯のペアを変えて見てください。どこかで良くなるし、どこかで悪くなるのは明らかです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

取引してもよい時間帯とそうでない時間帯でフィルタリングするということでしょうか？

mytarmailS:

取引可能な時間と不可能な時間でフィルタリングするということですか？

時間の組によって異なるクラスタが存在する。1～2時間違う信号もあれば、5～6時間違う信号もあります。中には全く予測できないものもあります

というのは、季節的なサイクルとボラティリティのクラスタリングに基づいているからです。セッションからセッションへの移行が面白い、など。

2時間以上かかる場合もあります。

となり、ペルセプトロンの結果は悪くなりますが、より滑らかな

>>> clf.score(X_train, y_train)

0.7438271604938271

>>> clf.score(X_test, y_test)

0.7407407407407407

 
マキシム・ドミトリエフスキー

また、大きさが均等でないセグメントを、例えば、ZZに分解した場合、どうなるでしょうか？

より多くのクラスタを選択し、あるクラスタを2値化予測することを試しましたか？

Aleksey Vyazmikin：

セグメントが同じ大きさではなく、例えばZZに分解されている場合はどうでしょうか。

より多くのクラスタと、特定のクラスタを予測するバイナリを試しましたか？

クラスタ数は分類の質に影響しない

いいえ、私はZZに興味はありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ブラボーマキシム、ZZにスタンディングオベーションを贈ります。ZZはすべての面で行き詰まっている...。私は真剣です。複数回証明され、すべてゼロバーでの価値がないため、作成する試みは成功したが、NSのみである。

それ以外のマキシムは、非常に興味深い研究です。このようなシステムで一気にバイナリーオプションができるのではないでしょうか。なぜそんなに前向きなのか、不思議に思われることでしょう。BOを壊すような強力な仲間を装備していることを察知されないだろうし．

 
マキシム・ドミトリエフスキー

とても興味深いです。試してみたいのですが、pythonでコードを書いてもらえますか？

Aleksey Vyazmikin：

とても興味深いです。試してみたいのですが、pythonのコードを投稿してもらえますか？

学習させたモデルは、既製の関数としてメタクに一度にエクスポートすることができます。一本の木、一本の森

そこで、テスターで異なるストラテジーを使用することができます。

