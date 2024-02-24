トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1857 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.07 12:48 #18561 マキシム・ドミトリエフスキー： カミンやコチュウのクラスタの写真を見せても、はっきりしない。 キログラム コホーネン プロトタイプを見ると、かなり似ていますが、3クラスタしかないのはどうかと思います。 削除済み 2020.07.07 12:55 #18562 mytarmailS: キログラムコホーネンプロトタイプを見ると、3クラスタしかないとはいえ、かなり似ていますね。グラフを拡大すればよかったな、よく見えないし。 もっと短いTCを書こうと思います、後ほど。そうそう、似ているんだけど...売買ロジックのレベルでは違いがあるかもしれないね 立ち上がりと立ち下がりのコホネンクラスターが、どちらかの方向で最初の1時間が+-0.001を超えないことを確認する。そして、一般的に（平均的に）1時の時点ですでに値動きのベクトルが明確になっている（方向性が出るのか、反転するのか）。 そして、隣り合う時間帯のペアを変えて見てください。どこかで良くなるし、どこかで悪くなるのは明らかです。 mytarmailS 2020.07.07 13:18 #18563 マキシム・ドミトリエフスキー： TSを短く書くようにしないといけないので、また後日。そうそう、そう見えるけど...売買ロジックのレベルでは多少の違いがあるかもしれません立ち上がりと立ち下がりのコホーネンクラスターが、どちらかの方向で最初の1時間に+-0.001を超えていないことを確認します。そして、一般的に（平均的に）1時の時点ですでに値動きのベクトルが明確になっている（方向性が出るのか、反転するのか）。そして、隣り合う時間帯のペアを変えて見てください。どこかが良くなり、どこかが悪くなるのは明らかです。 取引してもよい時間帯とそうでない時間帯でフィルタリングするということでしょうか？ 削除済み 2020.07.07 13:26 #18564 mytarmailS: 取引可能な時間と不可能な時間でフィルタリングするということですか？ 時間の組によって異なるクラスタが存在する。1～2時間違う信号もあれば、5～6時間違う信号もあります。中には全く予測できないものもあります というのは、季節的なサイクルとボラティリティのクラスタリングに基づいているからです。セッションからセッションへの移行が面白い、など。 2時間以上かかる場合もあります。 削除済み 2020.07.07 19:17 #18565 となり、ペルセプトロンの結果は悪くなりますが、より滑らかな >>> clf.score(X_train, y_train) 0.7438271604938271 >>> clf.score(X_test, y_test) 0.7407407407407407 Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 09:33 #18566 マキシム・ドミトリエフスキー： クロックのペアによって異なるクラスタが存在する。1-2時方向と5-6時方向で異なる信号もあります。全く予測できないものもあるなぜなら、それはすべて季節的なサイクルとボラティリティのクラスタリングに基づいているからです。セッションからセッションへの移行が面白い、など。2時間以上かかることもあります また、大きさが均等でないセグメントを、例えば、ZZに分解した場合、どうなるでしょうか？ より多くのクラスタを選択し、あるクラスタを2値化予測することを試しましたか？ 削除済み 2020.07.08 10:44 #18567 Aleksey Vyazmikin： セグメントが同じ大きさではなく、例えばZZに分解されている場合はどうでしょうか。より多くのクラスタと、特定のクラスタを予測するバイナリを試しましたか？ クラスタ数は分類の質に影響しない いいえ、私はZZに興味はありません。 Mihail Marchukajtes 2020.07.08 11:26 #18568 マキシム・ドミトリエフスキー： クラスター数で分類の質が変わることはないいいえ、ZZは私には合いません。 ブラボーマキシム、ZZにスタンディングオベーションを贈ります。ZZはすべての面で行き詰まっている...。私は真剣です。複数回証明され、すべてゼロバーでの価値がないため、作成する試みは成功したが、NSのみである。 それ以外のマキシムは、非常に興味深い研究です。このようなシステムで一気にバイナリーオプションができるのではないでしょうか。なぜそんなに前向きなのか、不思議に思われることでしょう。BOを壊すような強力な仲間を装備していることを察知されないだろうし． Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 12:59 #18569 マキシム・ドミトリエフスキー： クラスター数で分類の質が変わることはないいいえ、zzは私には合いません。 とても興味深いです。試してみたいのですが、pythonでコードを書いてもらえますか？ 削除済み 2020.07.08 13:19 #18570 Aleksey Vyazmikin： とても興味深いです。試してみたいのですが、pythonのコードを投稿してもらえますか？ 学習させたモデルは、既製の関数としてメタクに一度にエクスポートすることができます。一本の木、一本の森 そこで、テスターで異なるストラテジーを使用することができます。 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
カミンやコチュウのクラスタの写真を見せても、はっきりしない。
プロトタイプを見ると、かなり似ていますが、3クラスタしかないのはどうかと思います。
もっと短いTCを書こうと思います、後ほど。そうそう、似ているんだけど...売買ロジックのレベルでは違いがあるかもしれないね
立ち上がりと立ち下がりのコホネンクラスターが、どちらかの方向で最初の1時間が+-0.001を超えないことを確認する。そして、一般的に（平均的に）1時の時点ですでに値動きのベクトルが明確になっている（方向性が出るのか、反転するのか）。
そして、隣り合う時間帯のペアを変えて見てください。どこかで良くなるし、どこかで悪くなるのは明らかです。
取引してもよい時間帯とそうでない時間帯でフィルタリングするということでしょうか？
時間の組によって異なるクラスタが存在する。1～2時間違う信号もあれば、5～6時間違う信号もあります。中には全く予測できないものもあります
というのは、季節的なサイクルとボラティリティのクラスタリングに基づいているからです。セッションからセッションへの移行が面白い、など。
2時間以上かかる場合もあります。
となり、ペルセプトロンの結果は悪くなりますが、より滑らかな
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
また、大きさが均等でないセグメントを、例えば、ZZに分解した場合、どうなるでしょうか？
より多くのクラスタを選択し、あるクラスタを2値化予測することを試しましたか？
クラスタ数は分類の質に影響しない
いいえ、私はZZに興味はありません。
ブラボーマキシム、ZZにスタンディングオベーションを贈ります。ZZはすべての面で行き詰まっている...。私は真剣です。複数回証明され、すべてゼロバーでの価値がないため、作成する試みは成功したが、NSのみである。
それ以外のマキシムは、非常に興味深い研究です。このようなシステムで一気にバイナリーオプションができるのではないでしょうか。なぜそんなに前向きなのか、不思議に思われることでしょう。BOを壊すような強力な仲間を装備していることを察知されないだろうし．
とても興味深いです。試してみたいのですが、pythonでコードを書いてもらえますか？
学習させたモデルは、既製の関数としてメタクに一度にエクスポートすることができます。一本の木、一本の森
そこで、テスターで異なるストラテジーを使用することができます。