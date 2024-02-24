トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1834

mytarmailS:

例：価格を10クラスタに分類する...

クラスターとは何か-それは繰り返されるパターンの一種-"パターン"

クラスターは1日あたりの数字が決まっています。1から10まで随時

クラスタとしての価格は次のようになります。

1113333555433377779991010103333222288888

1593の ような組み合わせをランダムに選びます

値で探す

1113333555433377779991010103333222288888

これが結果的なパターンになります

このパターンを持つすべての状況を収集し、収益性の統計を見る。


クラスタは何百もあり、どのようなデータでも構築可能で、クラスタは例えばログルールで置き換えることができ、より明確になります。

失言からはオーバーキル（ランダムかどうかは別問題）であり、10値でもバリエーションが豊富である。また、選択肢がランダムであれば、必ずしも利益が出るとは限りません。収益性ロジックが必要、選択肢を減らすことになる。

 
価格を10のクラスターに分類するというのは、どういうことでしょうか？なぜなら、混乱しているからです。私にとっては、価格を10分割するという意味ですが、クラスターはイメージなので、間違っているのでしょう。

 
クラスタリングはご存知ですか？

 
オーバーキルは、ジャック-2クイーン-3キング-4が21枚以上ある場合です。それ以外は邪道です :-)

 
集合を部分集合に分割するという意味において。このようにどうやら違うようです。

ピンクの部分を10分割するという考えで、どうやら）

 
最近みんな足引っ張ってるなぁ。お前といてもつまらん。トリックスター、どこにいるんだ...。話しましょう....
 
集合を特定の数のクラスに分割するのは正しい。つまり、クラスが定義されているかどうかである。100本の弦があるとして、それを10個のグループにまとめると...。を例として挙げます。

一方、分類はせいぜい3つのクラスにしか影響しません。「はい」、「いいえ」、「わからない」。

 
Mihail Marchukajtes:
最近足引っ張ってるよね。退屈しているトリックスター、どこにいるんだ...。ちょっと話そうか・・・。

グレイルテーマは まだ衰えていないようで、たくさんの人がおしゃべりしています))))

