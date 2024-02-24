トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1834 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:16 #18331 mytarmailS: 例：価格を10クラスタに分類する...クラスターとは何か-それは繰り返されるパターンの一種-"パターン"クラスターは1日あたりの数字が決まっています。1から10まで随時クラスタとしての価格は次のようになります。11133335554333777799910101033332222888881593の ような組み合わせをランダムに選びます。値で探す1113333555433377779991010103333222288888これが結果的なパターンになりますこのパターンを持つすべての状況を収集し、収益性の統計を見る。クラスタは何百もあり、どのようなデータでも構築可能で、クラスタは例えばログルールで置き換えることができ、より明確になります。 失言からはオーバーキル（ランダムかどうかは別問題）であり、10値でもバリエーションが豊富である。また、選択肢がランダムであれば、必ずしも利益が出るとは限りません。収益性ロジックが必要、選択肢を減らすことになる。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:17 #18332 マキシム・ドミトリエフスキー： であり、強いトレンドがあれば、その範囲内の価格はほとんどないことになります。 常時異なる機能数 したがって、1つのアルゴリズム／モデルだけでは不十分で、モデルを選択するための基準が必要です。機能の数にもよるかもしれませんが))) mytarmailS 2020.06.18 14:18 #18333 マキシム・ドミトリエフスキー： で、強いトレンドがあれば、ほとんど価格帯はないでしょう。 と常に異なる数の機能を持つ ここに強いトレンドがあります。 何が変わったのか？ Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:30 #18334 mytarmailS: 例：価格を10クラスタに分類する...クラスターとは何か--それは繰り返されるパターン、つまり「パターン」である。 価格を10のクラスターに分類するというのは、どういうことでしょうか？なぜなら、混乱しているからです。私にとっては、価格を10分割するという意味ですが、クラスターはイメージなので、間違っているのでしょう。 mytarmailS 2020.06.18 14:31 #18335 Valeriy Yastremskiy： もう少し具体的に教えてください。価格を10クラスタでクラスタリングするというのは、どういうことですか？なぜなら、混乱しているからです。価格を10分割しているように見えますが、クラスターは画像なので、どうやらそうではなさそうです。 クラスタリングはご存知ですか？ Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:42 #18336 Valeriy Yastremskiy： オーバーキルはオーバーキル（ランダムかどうかは別問題）。 オーバーキルは、ジャック-2クイーン-3キング-4が21枚以上ある場合です。それ以外は邪道です :-) Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:43 #18337 mytarmailS: クラスタリングはご存知ですか？ 集合を部分集合に分割するという意味において。このようにどうやら違うようです。 ピンクの部分を10分割するという考えで、どうやら） Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:44 #18338 最近みんな足引っ張ってるなぁ。お前といてもつまらん。トリックスター、どこにいるんだ...。話しましょう.... Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:46 #18339 Valeriy Yastremskiy： を、集合を部分集合に分割することであると理解することである。このようにどうやら違うようです。 集合を特定の数のクラスに分割するのは正しい。つまり、クラスが定義されているかどうかである。100本の弦があるとして、それを10個のグループにまとめると...。を例として挙げます。 一方、分類はせいぜい3つのクラスにしか影響しません。「はい」、「いいえ」、「わからない」。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:46 #18340 Mihail Marchukajtes: 最近足引っ張ってるよね。退屈しているトリックスター、どこにいるんだ...。ちょっと話そうか・・・。 グレイルテーマは まだ衰えていないようで、たくさんの人がおしゃべりしています)))) 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クラスターとは何か-それは繰り返されるパターンの一種-"パターン"
クラスターは1日あたりの数字が決まっています。1から10まで随時
クラスタとしての価格は次のようになります。
1593の ような組み合わせをランダムに選びます。
値で探す
これが結果的なパターンになります
このパターンを持つすべての状況を収集し、収益性の統計を見る。
クラスタは何百もあり、どのようなデータでも構築可能で、クラスタは例えばログルールで置き換えることができ、より明確になります。
失言からはオーバーキル（ランダムかどうかは別問題）であり、10値でもバリエーションが豊富である。また、選択肢がランダムであれば、必ずしも利益が出るとは限りません。収益性ロジックが必要、選択肢を減らすことになる。
であり、強いトレンドがあれば、その範囲内の価格はほとんどないことになります。常時異なる機能数
したがって、1つのアルゴリズム／モデルだけでは不十分で、モデルを選択するための基準が必要です。機能の数にもよるかもしれませんが)))
で、強いトレンドがあれば、ほとんど価格帯はないでしょう。と常に異なる数の機能を持つ
ここに強いトレンドがあります。
何が変わったのか？
クラスターとは何か--それは繰り返されるパターン、つまり「パターン」である。
価格を10のクラスターに分類するというのは、どういうことでしょうか？なぜなら、混乱しているからです。私にとっては、価格を10分割するという意味ですが、クラスターはイメージなので、間違っているのでしょう。
オーバーキルはオーバーキル（ランダムかどうかは別問題）。
オーバーキルは、ジャック-2クイーン-3キング-4が21枚以上ある場合です。それ以外は邪道です :-)
集合を部分集合に分割するという意味において。このようにどうやら違うようです。
ピンクの部分を10分割するという考えで、どうやら）
集合を特定の数のクラスに分割するのは正しい。つまり、クラスが定義されているかどうかである。100本の弦があるとして、それを10個のグループにまとめると...。を例として挙げます。
一方、分類はせいぜい3つのクラスにしか影響しません。「はい」、「いいえ」、「わからない」。
最近足引っ張ってるよね。退屈しているトリックスター、どこにいるんだ...。ちょっと話そうか・・・。
グレイルテーマは まだ衰えていないようで、たくさんの人がおしゃべりしています))))