マキシム・ドミトリエフスキー

ツイートで相場を予想するプロって

まあ何かあるんだろう、引用元からと同じSBくらい)
 
Valeriy Yastremskiy：

相手が許容範囲内であれば、いつでも話すことは可能です)))何かを作る場合、目標を設定し、それを理解するところからすべてが始まります。

事象を見つけては連鎖を繰り返し、不完全なイメージで予測を立てるアルゴリズム、何かが間違っているのでは？

それとも他の何か？

問題設定は議論から始まる)))

すでに2回ほど絵を描いて、一通り説明したつもりですが、説明が非常に下手で、確かにその知識はないです。

 
ほら、昨日もやったし、たまにはいいんじゃない？


 
マキシム・ドミトリエフスキー

彼らは、ツイートを読んで市場を予測したいのです。

FAはMOを経由する可能性が高いが、まずはそこにロジックが必要で、ソーシャルネットワークやマーケットプレイスとの相関を見いだせるかもしれない。

また、Mプレーから間接的に販売スケジュールを株価に ねじ込むことも可能である。

 
Valeriy Yastremskiy：

事象を発見し、その連鎖を繰り返し、不完全な画像をもとに予測を行うというアルゴリズムです。

写真から理解したことですが、これは正しいのでしょうか、そうでないのでしょうか？

例えば価格を10のクラスターにクラスタリングするとか...。

クラスターとは何かというと、何らかのパターンが繰り返されること、つまり "パターン "である。

クラスターは1日あたりの数字が決まっています。1から10まで随時

クラスタとしての価格は次のようになります。

1113333555433377779991010103333222288888

1593の ような組み合わせをランダムに選びます。

値で探す

1113333555433377779991010103333222288888

これが結果的なパターンになります

このパターンを持つすべての状況を収集し、収益性の統計を見る。


クラスタが何百もある場合、任意のデータで構築することができ、クラスタは、例えば、ログルールに置き換えることができ、これはより明確になります。

何のデータで？ 数字で説明しないで、クラスターだけでいい。

どのようなデータで？インクリメントが苦手です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どんなデータを使えばいいんだ？ こんなくだらないことはやめて、クラスターでいいんだ。

インクリメントではうまくいきません。

グラデーションは価格に対してできる最も愚かなことであり、その後AMOはデータに単純な線形トレンドさえも見いだすことができない。

待ってください、描きますよ。


まず、多くのプロトタイプが必要です（データの準備）。

データに対してスライディングウインドウで移動し、スライディングウインドウ内には常に直近の価格


直近の価格から100pips以上離れた価格は直近の価格にほとんど影響を与えないため、すべての価格は必要ありません。

そのため、不要なデータはすべてカットし、価格もグリーンレンジのみを残しています



では

last price - in price

で、前回価格に対する相対的な価格で 再正規化しました。


に分かれ、クラスタになる

そこで、異なるデータに対して、価格に同じクラスタが見られるようにモデルを学習させ、学習後はパターンを探し始めるのです。

