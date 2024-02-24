トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1827

新しいコメント
 
引用のランダム性と入力のゴミの話題で・・・。

予測変数の重要度を推定する手法の比較を行った。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458

それらも客観的に評価することはできず、重要なものはゴミの中からふるい落とされる((
Сравнение разных методов оценки важности предикторов.
Сравнение разных методов оценки важности предикторов.
  • www.mql5.com
Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже. За образец с которым можно сравнивать все методы взял результаты оценки предикторов с реальным удалением предиктора/столбца из обучающего набора и...
削除済み  
elibrarius:
引用文のランダム性と入力のゴミの話題で...

予測変数の重要度を評価する方法の比較を行った。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458

それらも客観的に見積もることは不可能であり、重要なものとゴミをふるいにかけることはできない((

そして、すぐに新しいデータでモデルを再テストする方が良い)

 
mytarmailS:

これらはティックではなく5分 足の終値 です、Rでキャンドルを描くには時間がかかります。

そのklozは明確ですが、敗者へのボラティリティが敗者より大きければ、敗者の期待値は半分より大きいということです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

それよりも、新しいデータで溢れかえっているモデルの方がいい)。

これは比較のためにとったサンプルですが、891行でも35回の再トレーニングは長い（1分程度）です。100万行、100列の場合は？一週間か二週間は外で吸えばいい ))

 
Valeriy Yastremskiy：

klozさんならわかりますが、ボラティリティが負け組み寄りだと、負け組みの期待値が半分以上になってしまいますね。

それがどうしたんだ？ くそっ...！

私は、市場は異なる方法で分析され、異なるパターンを探さなければならないと言っているのです。私は、標準的なアプローチは市場に適用されず、それは明らかで、どれも機能しないと言っています。

私は、時系列を 扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。

何を言っているのかわからない、状況を把握したいだけだろう。

 
elibrarius:

これは比較のために取ったサンプルですが、891行でも35回の再トレーニングは長い（約1分）です。100万行、100列の場合は？そうすれば、1週間くらいは外に出てタバコを吸うことができます ))

だから、いろんな組み合わせがある、10年後にはもっと早くなる）だからプレディクターが重要で、全部見てベストなものを選べばいいのだが、今のところ時間がかかりすぎる。

 
mytarmailS:

それが一体何の関係があるんだ!!!!

私は、市場を違った方法で分析し、違ったパターンを探すべきだと言います。標準的なアプローチは市場に適用されないと言いますが、それは明らかで、どれもうまくいきません！私は、標準的なアプローチは、市場に適用されないと言います。

私は、時系列を扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。

しかもトレンドを消せとか、ボラティリティをカウントしろとか、自分たちが何を言っているのか、何が起こっているのかすら分かっていないのでは？

逆に、ティック、バー、そして非常に長い系列から始めて、それをスケーリングします。何かご提案がありますか？本当に、まだはっきりしないんです。

 
Valeriy Yastremskiy：

そうでなければ、どのように？最初はティック、バー、非常に長い行をスケーリングする。何かご提案がありますか？本当に、まだはっきりしないんです。

特定の 順序に ある特定のイベントと、そのイベントが発生したときの価格を 厳密に考慮したルールを合成 する。

ここにあるのは、ある種のパターンです。


以下は、このパターンの価格です。

以下は同じパターンです。

 
mytarmailS:

特定の 順序で 厳密に 特定のイベントと、これらのイベントが発生した価格を 考慮したルールを合成 する。

ティックバーとボリューム以外には何もなく、ティックバーから派生したものです。ルールを得るためには、BPを分析する必要があります。罫線はティックバー以外に何かありますか？

 
Valeriy Yastremskiy：

ティックバーとボリュームだけで、あとはティックバーから派生したものです。そのルールを知るためには、BPを分析する必要があるのです。罫線はティックバー以外に何かありますか？

他に必要なものはありますか？

1...182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834...3399
新しいコメント