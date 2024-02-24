トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1827 1...182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2020.06.17 15:44 #18261 引用のランダム性と入力のゴミの話題で・・・。 予測変数の重要度を推定する手法の比較を行った。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458 それらも客観的に評価することはできず、重要なものはゴミの中からふるい落とされる(( Сравнение разных методов оценки важности предикторов. www.mql5.com Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже. За образец с которым можно сравнивать все методы взял результаты оценки предикторов с реальным удалением предиктора/столбца из обучающего набора и... 削除済み 2020.06.17 15:50 #18262 elibrarius: 引用文のランダム性と入力のゴミの話題で... 予測変数の重要度を評価する方法の比較を行った。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458 それらも客観的に見積もることは不可能であり、重要なものとゴミをふるいにかけることはできない(( そして、すぐに新しいデータでモデルを再テストする方が良い) Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 15:53 #18263 mytarmailS: これらはティックではなく5分 足の終値 です、Rでキャンドルを描くには時間がかかります。 そのklozは明確ですが、敗者へのボラティリティが敗者より大きければ、敗者の期待値は半分より大きいということです。 Aleksei Kuznetsov 2020.06.17 16:04 #18264 マキシム・ドミトリエフスキー： それよりも、新しいデータで溢れかえっているモデルの方がいい)。 これは比較のためにとったサンプルですが、891行でも35回の再トレーニングは長い（1分程度）です。100万行、100列の場合は？一週間か二週間は外で吸えばいい )) mytarmailS 2020.06.17 16:23 #18265 Valeriy Yastremskiy： klozさんならわかりますが、ボラティリティが負け組み寄りだと、負け組みの期待値が半分以上になってしまいますね。 それがどうしたんだ？ くそっ...！ 私は、市場は異なる方法で分析され、異なるパターンを探さなければならないと言っているのです。私は、標準的なアプローチは市場に適用されず、それは明らかで、どれも機能しないと言っています。 私は、時系列を 扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。 何を言っているのかわからない、状況を把握したいだけだろう。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 16:40 #18266 elibrarius: これは比較のために取ったサンプルですが、891行でも35回の再トレーニングは長い（約1分）です。100万行、100列の場合は？そうすれば、1週間くらいは外に出てタバコを吸うことができます )) だから、いろんな組み合わせがある、10年後にはもっと早くなる）だからプレディクターが重要で、全部見てベストなものを選べばいいのだが、今のところ時間がかかりすぎる。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 16:42 #18267 mytarmailS: それが一体何の関係があるんだ!!!!私は、市場を違った方法で分析し、違ったパターンを探すべきだと言います。標準的なアプローチは市場に適用されないと言いますが、それは明らかで、どれもうまくいきません！私は、標準的なアプローチは、市場に適用されないと言います。私は、時系列を扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。しかもトレンドを消せとか、ボラティリティをカウントしろとか、自分たちが何を言っているのか、何が起こっているのかすら分かっていないのでは？ 逆に、ティック、バー、そして非常に長い系列から始めて、それをスケーリングします。何かご提案がありますか？本当に、まだはっきりしないんです。 mytarmailS 2020.06.17 16:58 #18268 Valeriy Yastremskiy： そうでなければ、どのように？最初はティック、バー、非常に長い行をスケーリングする。何かご提案がありますか？本当に、まだはっきりしないんです。 特定の 順序に ある特定のイベントと、そのイベントが発生したときの価格を 厳密に考慮したルールを合成 する。 ここにあるのは、ある種のパターンです。 以下は、このパターンの価格です。 以下は同じパターンです。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 17:18 #18269 mytarmailS: 特定の 順序で 厳密に 特定のイベントと、これらのイベントが発生した価格を 考慮したルールを合成 する。 ティックバーとボリューム以外には何もなく、ティックバーから派生したものです。ルールを得るためには、BPを分析する必要があります。罫線はティックバー以外に何かありますか？ mytarmailS 2020.06.17 17:23 #18270 Valeriy Yastremskiy： ティックバーとボリュームだけで、あとはティックバーから派生したものです。そのルールを知るためには、BPを分析する必要があるのです。罫線はティックバー以外に何かありますか？ 他に必要なものはありますか？ 1...182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これらはティックではなく5分 足の終値 です、Rでキャンドルを描くには時間がかかります。
そのklozは明確ですが、敗者へのボラティリティが敗者より大きければ、敗者の期待値は半分より大きいということです。
それよりも、新しいデータで溢れかえっているモデルの方がいい)。
これは比較のためにとったサンプルですが、891行でも35回の再トレーニングは長い（1分程度）です。100万行、100列の場合は？一週間か二週間は外で吸えばいい ))
klozさんならわかりますが、ボラティリティが負け組み寄りだと、負け組みの期待値が半分以上になってしまいますね。
それがどうしたんだ？ くそっ...！
私は、市場は異なる方法で分析され、異なるパターンを探さなければならないと言っているのです。私は、標準的なアプローチは市場に適用されず、それは明らかで、どれも機能しないと言っています。
私は、時系列を 扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。
何を言っているのかわからない、状況を把握したいだけだろう。
だから、いろんな組み合わせがある、10年後にはもっと早くなる）だからプレディクターが重要で、全部見てベストなものを選べばいいのだが、今のところ時間がかかりすぎる。
それが一体何の関係があるんだ!!!!
私は、市場を違った方法で分析し、違ったパターンを探すべきだと言います。標準的なアプローチは市場に適用されないと言いますが、それは明らかで、どれもうまくいきません！私は、標準的なアプローチは、市場に適用されないと言います。
私は、時系列を扱うどの手法でも見つけられないパターンの例を挙げましたが、そのようなパターンは何千とあります。
しかもトレンドを消せとか、ボラティリティをカウントしろとか、自分たちが何を言っているのか、何が起こっているのかすら分かっていないのでは？
逆に、ティック、バー、そして非常に長い系列から始めて、それをスケーリングします。何かご提案がありますか？本当に、まだはっきりしないんです。
特定の 順序に ある特定のイベントと、そのイベントが発生したときの価格を 厳密に考慮したルールを合成 する。
ここにあるのは、ある種のパターンです。
以下は、このパターンの価格です。
以下は同じパターンです。
ティックバーとボリューム以外には何もなく、ティックバーから派生したものです。ルールを得るためには、BPを分析する必要があります。罫線はティックバー以外に何かありますか？
他に必要なものはありますか？