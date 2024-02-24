トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1836

ロールシャッハ
Ma(100)の1barの意味は何ですか？しかし、そのようなシフトは、最も間抜けなシステムを機能させるのに十分である（論理的には少なくとも50であるべきだが）。自転車やバイクの取り扱いにご注意ください。

そんなこともあるんですね)))時には1本の棒も重要です))))

 
Valeriy Yastremskiy：

そんなことはないのです。それは、純粋な偶然であり、それ以上のものではありません。このバーが改善につながったのならじゃあ、地元で...。
 
Mihail Marchukajtes：
どのくらい)))と、運が尽きた時の見分け方)))。

 
Valeriy Yastremskiy：

市場はその瞬間に存在する。今、ここで。そして、今ここに多くの買い手と売り手がいるからこそ、そのような状況になっているのです。これ以上は......。
 
Mihail Marchukajtes：
私はそうは思いません。マーケットとは、外界に対するトレーダーの行動を、非常に狭い範囲で表現した概念である。そして、慣性を打ち消すことは誰にもできない、自然現象なのです。惰性でガスを止めた後のカツはジュージューと音がする)))))

 
Valeriy Yastremskiy：

OOO Buddyさん、話題になってよかったですね。でも、動揺させたいんです。現在の価格は、今ここで買い手と売り手が瞬間的に存在することによって形成されている。今ここにあるその数と強さ（取引量）が、近い将来の価格のありかを形成する。議論を続ける前に、この ビデオをご覧ください。そこで続けていきます。最後まで見てくれればいいんです。一切のハクリもなく。そこに洞察力が生まれるのです。待ってました......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
Mihail Marchukajtes:
その数とパワー（取引量）

愚かな質問ですが、SBを形成するのは誰なのか、あるいは推定できるのか、私たちは、現時点では考慮できない特定の要因があり、それが何かに影響を与えていることを認めなければなりません。計算するために系列を定常性に持っていくのは、前提条件です。結果的に有意義な情報を失うこともある))))

 
Valeriy Yastremskiy：

その数と実力（取引量）

バカなのか、フリをしているのか？いやマジかよww

資産の将来の価値を形成するデルタ、ボリューム、OIがあります。あなたの空想で私の頭をファックしないでください、お願いします!!!!!!!

さらに、上記のビデオをご覧いただいた後に、議論を続けようということになったのですが...。でも、どうやらそれも無視したようですね...。悲しさ...

 

アルゴトレーダーの目から見たトレーディングシステム

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R「お前はただのアプエンだ!:)

 
mytarmailS:

トレーダーの目から見たトレーディングシステム



かっこいいおもちゃ))))

