トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1836

Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 11:35 #18351
ロールシャッハ：

Ma(100)の1barの意味は何ですか？しかし、そのようなシフトは、最も間抜けなシステムを機能させるのに十分である（論理的には少なくとも50であるべきだが）。自転車やバイクの取り扱いにご注意ください。

そんなこともあるんですね)))時には1本の棒も重要です))))

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:33 #18352
Valeriy Yastremskiy：

そんなこともあるんですね)))時には1本の棒も重要です))))

そんなことはないのです。それは、純粋な偶然であり、それ以上のものではありません。このバーが改善につながったのならじゃあ、地元で...。

Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:37 #18353
Mihail Marchukajtes：

そんなものはない。偶然の産物であり、それ以上ではありません。このバーが改善につながったのならじゃあ、地元で...。

どのくらい)))と、運が尽きた時の見分け方)))。

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:43 #18354
Valeriy Yastremskiy：

どのくらい)))と、幸せが尽きた時の見分け方)))です。）

市場はその瞬間に存在する。今、ここで。そして、今ここに多くの買い手と売り手がいるからこそ、そのような状況になっているのです。これ以上は......。

Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:50 #18355
Mihail Marchukajtes：

市場はその瞬間に存在する。今、ここで。そして、今ここに多くの買い手と売り手がいるからこそ、そのような状況になっているのです。これ以上は......。

私はそうは思いません。マーケットとは、外界に対するトレーダーの行動を、非常に狭い範囲で表現した概念である。そして、慣性を打ち消すことは誰にもできない、自然現象なのです。惰性でガスを止めた後のカツはジュージューと音がする)))))

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:56 #18356
Valeriy Yastremskiy：

私はそうは思いません。マーケットとは、ごく狭く言えば、トレーダーが外界との関係でどのように行動するかを示す概念である。そして、慣性は決して元に戻すことはできない、自然現象なのです。慣性のためガスが切れた後、カツがジューと音を立てる))))))

OOO Buddyさん、話題になってよかったですね。でも、動揺させたいんです。現在の価格は、今ここで買い手と売り手が瞬間的に存在することによって形成されている。今ここにあるその数と強さ（取引量）が、近い将来の価格のありかを形成する。議論を続ける前に、この ビデオをご覧ください。そこで続けていきます。最後まで見てくれればいいんです。一切のハクリもなく。そこに洞察力が生まれるのです。待ってました......!!!!

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...

Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 15:03 #18357
Mihail Marchukajtes:

現在の価格は、今ここで買い手と売り手が瞬間的に存在することによって形成されています。今ここにある彼らの数と力（取引量）が、近い将来の価格のあり方を形成する。

その数とパワー（取引量）

愚かな質問ですが、SBを形成するのは誰なのか、あるいは推定できるのか、私たちは、現時点では考慮できない特定の要因があり、それが何かに影響を与えていることを認めなければなりません。計算するために系列を定常性に持っていくのは、前提条件です。結果的に有意義な情報を失うこともある))))

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 15:06 #18358
Valeriy Yastremskiy：

その数と実力（取引量）愚かな質問だ、誰がSBを形成しているのか、あるいは今日我々が考慮できない特定の要因があり、それが何かに影響を与えていることを推定したり認めたりすることは可能なのだろうか。計算するために系列を定常性に持っていくのは、前提条件です。結果的に有意義な情報を失うこともある))))

バカなのか、フリをしているのか？いやマジかよww

資産の将来の価値を形成するデルタ、ボリューム、OIがあります。あなたの空想で私の頭をファックしないでください、お願いします!!!!!!!

さらに、上記のビデオをご覧いただいた後に、議論を続けようということになったのですが...。でも、どうやらそれも無視したようですね...。悲しさ...

mytarmailS 2020.06.19 15:28 #18359

アルゴトレーダーの目から見たトレーディングシステム

> inspect(head(rules.sorted,20))
     lhs                                                rhs     support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}         => {BUY}   0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}           => {BUY}   0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}           => {BUY}   0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}             => {BUY}   0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}           => {BUY}   0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}         => {BUY}   0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}                    => {BUY}   0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}         => {BUY}   0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)}       => {BUY}   0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}                    => {BUY}   0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}           => {BUY}   0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}         => {BUY}   0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}           => {BUY}   0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}           => {BUY}   0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}           => {BUY}   0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}                    => {BUY}   0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                      => {BUY}   0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}         => {BUY}   0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                               => {BUY}   0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}                => {BUY}   0.01110067 0.3412073  1.257752 130

R「お前はただのアプエンだ!:)

Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 15:31 #18360
mytarmailS:

トレーダーの目から見たトレーディングシステムR「お前はただのアプエンだ!:)

かっこいいおもちゃ))))
Ma(100)の1barの意味は何ですか？しかし、そのようなシフトは、最も間抜けなシステムを機能させるのに十分である（論理的には少なくとも50であるべきだが）。自転車やバイクの取り扱いにご注意ください。
そんなこともあるんですね)))時には1本の棒も重要です))))
そんなものはない。偶然の産物であり、それ以上ではありません。このバーが改善につながったのならじゃあ、地元で...。
市場はその瞬間に存在する。今、ここで。そして、今ここに多くの買い手と売り手がいるからこそ、そのような状況になっているのです。これ以上は......。
私はそうは思いません。マーケットとは、外界に対するトレーダーの行動を、非常に狭い範囲で表現した概念である。そして、慣性を打ち消すことは誰にもできない、自然現象なのです。惰性でガスを止めた後のカツはジュージューと音がする)))))
現在の価格は、今ここで買い手と売り手が瞬間的に存在することによって形成されています。今ここにある彼らの数と力（取引量）が、近い将来の価格のあり方を形成する。
愚かな質問ですが、SBを形成するのは誰なのか、あるいは推定できるのか、私たちは、現時点では考慮できない特定の要因があり、それが何かに影響を与えていることを認めなければなりません。計算するために系列を定常性に持っていくのは、前提条件です。結果的に有意義な情報を失うこともある))))
愚かな質問だ、誰がSBを形成しているのか、あるいは今日我々が考慮できない特定の要因があり、それが何かに影響を与えていることを推定したり認めたりすることは可能なのだろうか。計算するために系列を定常性に持っていくのは、前提条件です。結果的に有意義な情報を失うこともある))))
バカなのか、フリをしているのか？いやマジかよww
資産の将来の価値を形成するデルタ、ボリューム、OIがあります。あなたの空想で私の頭をファックしないでください、お願いします!!!!!!!
さらに、上記のビデオをご覧いただいた後に、議論を続けようということになったのですが...。でも、どうやらそれも無視したようですね...。悲しさ...
かっこいいおもちゃ))))