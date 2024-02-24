トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1829 1...182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 22:32 #18281 mytarmailS: で、どうするかというと、何もしない。またBPで動いている、動かない データをどう見せたいのかが明確でない。そのままだとシリーズ化されてしまう。このシリーズで、組み合わせやパターンの繰り返しのようなものを探しているのでしょうか？感情的にならずに、はっきりと描写すること。 mytarmailS 2020.06.17 22:38 #18282 Valeriy Yastremskiy: どのようにデータを表示したいのかが明確ではありません。シリーズであれば。このシリーズで、組み合わせやパターンの繰り返しのようなものを探しているのでしょうか？感情的にならずに、はっきりと描写すること。 まあ、列は列、こぶはこぶなんですが...。 行をスライディングウィンドウで通過するのではなく、あるトリガールールが実行されるまで循環し、次のルールが実行されるまで継続する......といった具合です。 同じパターンだが、パターンは価格ではなく、一連のイベント（ルール）にあり、イベントは何でもよい すべての組み合わせで検索を開始し、どのような事象の連続（パターン）が有効かを見る...。 自動売買のシステムを作っているようなものです。 削除済み 2020.06.17 23:22 #18283 mytarmailS: まあ、列は隣同士に置いて、こぶのある方が......。しかし、スライドウィンドウで行を進むのではなく、何らかのトリガールールが満たされるまで循環して進み、次のルールに進む......といった具合です。同じパターンだが、パターンは価格ではなく、一連のイベント（ルール）にあり、イベントは何でもよいすべての組み合わせで検索を開始し、どのようなイベント（パターン）が有効かを確認する...。自動売買のシステムを作るようなものです。 つまり、インジケータとオプティマイザに戻るということですね。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 00:32 #18284 気になったのですが、皆さん、どのようなデータでパターンを探しているのでしょうか？ジグザグ、フローティングウインドウについてはここで読みました。どのようなものですか？ Mihail Marchukajtes 2020.06.18 06:24 #18285 mytarmailS: どうだろう...どんなものでも 時系列でイメージすることができ、そこには必ず時間があります。しかし、 どんな BP予測 アルゴリズムでも 価格を予測できないのであれば、答えは明らかではないでしょうか？ なんという戯言だろう。時系列とは、時間の経過とともに変化がある場合であり、時間の経過とともに変化がない場合は、時系列とは呼べず、ほとんどの場合、定数である。 Mihail Marchukajtes 2020.06.18 06:27 #18286 Aleksei Stepanenko: 皆さん、どのようなデータでパターンを探しているのでしょうか？ジグザグ、フローティングウインドウについてはここで読みました。どんなものですか？ 価格変動の因果関係モデルによると原因 - 価格への影響。価格変動の原因は何ですか？ モデル：Smile→OI、Delta、Volume→Price→Indicators。これは時間モデルではなく、因果関係のあるモデルです。それ以外はすべてインチキです。頑張ってください!!!!もう言い過ぎたから :-) で、罰するナイフは誰なんだ、シックン？ mytarmailS 2020.06.18 07:04 #18287 マキシム・ドミトリエフスキー： つまり、インジケータやオプティマイザに戻るようなものです。 なぜ、そのような結論に至ったのか、その論理的な連鎖を説明してください。 どんな複雑なものでも、どんな種類のものでも、自動でTSを作ることができるコンセプトを提案します。そんな発想の持ち主はいるのだろうか。 Mihail Marchukajtes 2020.06.18 07:22 #18288 mytarmailS: 私は、どんな複雑なものでも、どんな種類のものでも、自動的にTCを作ることができる概念を提案します。そんな発想の持ち主はいるのだろうか。 この方法の利点は何でしょうか？ マイナス：トレーダーは、TSの本質を知っている必要があり、何がプラスになりますか？ Evgeny Dyuka 2020.06.18 07:28 #18289 そろそろ「MOで値動きを予測できるかできないか」の議論から脱却しないと、失速しちゃうよ。 3月上旬からニューラルネットワークを稼働させています。これが私の作った番組ではなく、事実であると仮定して、重要な情報をお伝えします。 1.はい、パターンはありますし、それをもとにニューロネットを学習させることも可能です。 2.実際には、私の方法を使うと、質問されたうちの1％程度で許容できる回答精度が得られます。簡単に言えば、分灯ごとに「5分後の相場はどこが高いか、低いか」とネットに質問しても、ネットは100回に1回しか答えを出さないということです。後で全部の回答を集めると、65〜70％の精度になるようです。これらの結果は、各モデルをテストすることによって得られたもので、テストには約100.000の質問が含まれており、この中から我々は1000の答えを得る+これはすべて5ヶ月目の実際の市場を確認しています。 しかし、100問に1問の回答を待つ必要はありません。すべてのローソク足で答えを出す方法がある。もちろん、これらの回答は、ネットワークの「信頼度」が非常に低いものです。実際には、ローソク足ごとに答えを出させると、51～52％しか当てられないので、取引には不十分ですが、ネットワークがどう考えているかを知るきっかけにはなります。初級トレーダーの レベルでは、かなり十分な思考ができることがわかりました。彼女の答えを0から100にすると、どこで反転を待っているのか、どこでトレンドの継続を期待しているのかがわかる。 4.上記は、5分や5時間といった一定期間の予測である。そのため、各モデルは特定の「ハーモニクス」を見ており、全体像を見ているわけではありません。価格の動きは、このようなハーモニクスの総和で構成されています。5分から60分まで1分刻みでモデルを作成すると、各分ローソクで55件の回答が得られる。これらの答えは、現時点でどちらのハーモニクスが強いかを示しています。これだけのデータがあれば、数学的な処理をして、よりボリュームのある画像を得ることが可能です。 100問に1問、品質65％というのは少ないですが、実際に結果が出ているのです。もしかしたら、この予測クオリティはリアルカオスの限界に近く、これ以上は無理かもしれない、そうでないことを祈るばかりです。 経験から得た以下の知識で既に停止している 1.引用元は予想通りです。 2.規則性は非常に少ないのですが、あるのです 3.市場はすぐには変化しない。1%は少なくとも1年間はかなり安定しています。 そして次のアドバイスです。「ニューラルネットワークでストップやテイクをどう設定するか」といった具体的な問題を解くことにこだわらず、まず問題の対象の本質を理解するように心がけてください。その後、少なくとも何らかの安定した結果が得られるよう、努力してください。 Mihail Marchukajtes 2020.06.18 07:41 #18290 エフゲニー・デューカ： そろそろ「MOで値動きを予測できるかできないか」の議論から脱却しないと、失速しちゃうよ。 3月上旬からニューラルネットワークを稼働させています。これが私の作った番組ではなく、事実であると仮定して、重要な情報をお伝えします。1.はい、パターンはありますし、それをもとにニューロネットを学習させることも可能です。2.実際には、私の方法を使うと、質問されたうちの1％程度で許容できる回答精度が得られます。簡単に言えば、分灯ごとに「5分後の相場はどこが高いか、低いか」とネットに質問しても、ネットは100回に1回しか答えを出さないということです。後で全部の回答を集めると、65〜70％の精度になるようです。これらの結果は、各モデルをテストすることによって得られたもので、テストには約100.000の質問が含まれており、この中から我々は1000の答えを得る+これはすべて5ヶ月目の実際の市場を確認しています。しかし、100問に1問の回答を待つ必要はありません。すべてのローソク足で答えを出す方法がある。もちろん、これらの回答は、ネットワークの「信頼度」が非常に低いものです。実際には、ローソク足ごとに答えを出させると、51～52％しか当てられず、取引には不十分ですが、ネットワークがどう考えているかを知るきっかけにはなります。初級トレーダーの レベルでは、かなり十分な思考ができることがわかりました。彼女の答えを0から100にすると、どこで反転を待っているのか、どこでトレンドの継続を期待しているのかがわかる。 4.上記は、5分や5時間といった一定期間の予測である。そのため、各モデルは特定の「ハーモニクス」を見ており、全体像を見ているわけではありません。価格の動きは、このようなハーモニクスの総和で構成されています。5分から60分まで1分刻みでモデルを作成すると、各分ローソクで55件の回答が得られる。これらの答えは、現時点でどちらのハーモニクスが強いかを示しています。これだけのデータがあれば、数学的な処理をして、よりボリュームのある画像を得ることが可能です。そう、100問に1問、65％の品質では十分とは言えませんが、実際に結果が出たのですから、効果はあります。もしかしたら、この予測クオリティはリアルカオスの限界に近く、これ以上は無理かもしれない、そうでないことを祈るばかりです。経験から得た以下の知識で既に停止している 1.引用元は予想通りです。 2.規則性は非常に少ないのですが、あるのです 3.市場はすぐには変化しない。1%は少なくとも1年間はかなり安定しています。 そして次のアドバイスです。「ニューラルネットワークでストップやテイクをどう設定するか」といった具体的な問題を解くことにこだわらず、まず問題の対象の本質を理解するように心がけてください。その後、少なくとも何らかの安定した結果を得るために、あらゆる! なんて言ったらいいんだろう。私が驚くのは、あなたの発言に対する自信です。皆さん、この激しいラップを聞いてください :-) https://www.youtube.com/watch?v=4FJ5njoJ6tM 遊び心で :-) https://www.youtube.com/watch?v=0UPz0L8cTcI Каста — Это прёт (Official Video) www.youtube.com Отмечаем новый альбом и наш 20-летний юбилей на концертах-презентациях. で、どうするかというと、何もしない。
またBPで動いている、動かない
どのようにデータを表示したいのかが明確ではありません。シリーズであれば。このシリーズで、組み合わせやパターンの繰り返しのようなものを探しているのでしょうか？感情的にならずに、はっきりと描写すること。
まあ、列は列、こぶはこぶなんですが...。
行をスライディングウィンドウで通過するのではなく、あるトリガールールが実行されるまで循環し、次のルールが実行されるまで継続する......といった具合です。
同じパターンだが、パターンは価格ではなく、一連のイベント（ルール）にあり、イベントは何でもよい
すべての組み合わせで検索を開始し、どのような事象の連続（パターン）が有効かを見る...。
自動売買のシステムを作っているようなものです。
どうだろう...
どんなものでも 時系列でイメージすることができ、そこには必ず時間があります。
しかし、 どんな BP予測 アルゴリズムでも 価格を予測できないのであれば、答えは明らかではないでしょうか？
皆さん、どのようなデータでパターンを探しているのでしょうか？ジグザグ、フローティングウインドウについてはここで読みました。どんなものですか？
価格変動の因果関係モデルによると原因 - 価格への影響。価格変動の原因は何ですか？
モデル：Smile→OI、Delta、Volume→Price→Indicators。これは時間モデルではなく、因果関係のあるモデルです。それ以外はすべてインチキです。頑張ってください!!!!もう言い過ぎたから :-)
で、罰するナイフは誰なんだ、シックン？
なぜ、そのような結論に至ったのか、その論理的な連鎖を説明してください。
どんな複雑なものでも、どんな種類のものでも、自動でTSを作ることができるコンセプトを提案します。そんな発想の持ち主はいるのだろうか。
この方法の利点は何でしょうか？
マイナス：トレーダーは、TSの本質を知っている必要があり、何がプラスになりますか？
