日付のないチャートで残高を比較するのはどうですか？
残高の増減は、以前の入力があったことを意味します。
怪しいアプローチ...。
EAの機能しない部分を切り取ることができます。その方が正確だし、分析するデータも少なくて済む。
これでは、うまくいかないと思います。トレーディング以外の部分を切り取ると、どんなインジケーター手法も通用しなくなる。
トレーディングプロットは、利益から損失まで効率が異なるエリアです。目標見積もりがあるそうです。非取引領域は情報のない領域で、1つだけテスターで実行すれば、使い道がある。トレーディングプロットは、テスターでの評価用ではなく、トレーニング用に使用することができます。
主な推定は、インジケータではなく、Expert Advisorによって行われます。
付属しています。
これは取引とは関係なく、もしチャートからの情報が必要で、これが履歴を飛ばすことなく得られるのであれば、そうでなければ歪んでしまい、同じ振幅の波が誤って計算されることになります。市場に参入する 時点で、この情報はすでに知られているので、モデルを構築するのに必要な情報である。
お待たせしました。
Rからファイルを読み込めないので、Excelを勉強して残高データを丸め、Excelで吐き出して修正するのに1時間つぶしたはずです
実は残高もローソク足ごとにカウントして、チャートを比較できるようにしようと思っていました))))。
この問題は、残高の開始と終了の日時を取り、OHLCファイルの価格を同じ日付に揃えることで解決しました。 つまり、OHLCファイルは残高と同じ分に始まり、同じ分に終了します。そして、残高を単純に価格で補間（引き伸ばし）してみました
という感じです。
少なくとも目で見て、問題がないかを確認することができます)。
では、実験してみましょう
アップデイト
私はコーヒーを飲んで、補間は正しくありません、TSが長い間取引されていない場合、強いバイアスがあるかもしれないと思った。 たわごと、私は......現実のように各ローソク足のバランスをカウントする必要があり、それ以外の場合は、非現実的なバーが...動作しなくなります。
それぞれのキャンドルの残高を数えることができますか？コーディングしたり考えたりする気分じゃないんだ :)