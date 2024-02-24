トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1790

新しいコメント
 
mytarmailS:

500k分 :)

いや、まずはバランスと価格だけのシンプルなものを試してみよう。

日付のないチャートで残高を比較するのはどうですか？

 
dough to market ratio)))生地が適しているときは適している。配給は不可能です、常に把握しなければなりません。のような市場もそうです))) 奥さんがパイを作る)))
 
Aleksey Vyazmikin：

また、日付がなければ、どうやって残高とチャートを比較するのでしょうか？

残高の増減は、以前の入力があったことを意味します。

 
Valeriy Yastremskiy：

残高を変更することは、以前の入力があったことを意味します。

怪しいアプローチ...。

 
Aleksey Vyazmikin：

疑問のあるアプローチ...

EAの機能しない部分を切り取ることができます。その方が正確だし、分析するデータも少なくて済む。

 
Valeriy Yastremskiy：

EAの機能しない部分を切り取ることができます。この方がより正確で、分析するデータも少なくて済む。

これでは、うまくいかないと思います。トレーディング以外の部分を切り取ると、どんなインジケーター手法も通用しなくなる。

 
Aleksey Vyazmikin：

そういうわけにはいかないと思うんです。トレーディング以外の部分を取り出してしまうと、どんなインジケーター手法も通用しなくなります。

トレーディングプロットは、利益から損失まで効率が異なるエリアです。目標見積もりがあるそうです。非取引領域は情報のない領域で、1つだけテスターで実行すれば、使い道がある。トレーディングプロットは、テスターでの評価用ではなく、トレーニング用に使用することができます。

主な推定は、インジケータではなく、Expert Advisorによって行われます。

 
mytarmailS:

500k分 :)

いや、まずはバランスと価格だけのシンプルなものを試してみよう。

付属しています。

ファイル:
000.zip  5379 kb
 
Valeriy Yastremskiy：

トレーディングプロットは、利益から損失まで効率が異なるエリアです。目標評価を掲げている。Non-tradableプロットは、テスターで実行しない限り、データのないプロットで、その場合、有用です。トレーディングプロットは、テスターでの評価用ではなく、トレーニング用に使用することができます。

主な推定は、インジケータではなく、Expert Advisorによるものです。

これは取引とは関係なく、もしチャートからの情報が必要で、これが履歴を飛ばすことなく得られるのであれば、そうでなければ歪んでしまい、同じ振幅の波が誤って計算されることになります。市場に参入する 時点で、この情報はすでに知られているので、モデルを構築するのに必要な情報である。

 
Aleksey Vyazmikin：

お待たせしました。

Rからファイルを読み込めないので、Excelを勉強して残高データを丸め、Excelで吐き出して修正するのに1時間つぶしたはずです

Aleksey Vyazmikin：

また、日付がなければ、どうやって残高とチャートを比較するのでしょうか？

実は残高もローソク足ごとにカウントして、チャートを比較できるようにしようと思っていました))))。

この問題は、残高の開始と終了の日時を取り、OHLCファイルの価格を同じ日付に揃えることで解決しました。 つまり、OHLCファイルは残高と同じ分に始まり、同じ分に終了します。そして、残高を単純に価格で補間（引き伸ばし）してみました


という感じです。

少なくとも目で見て、問題がないかを確認することができます)。

では、実験してみましょう

アップデイト

私はコーヒーを飲んで、補間は正しくありません、TSが長い間取引されていない場合、強いバイアスがあるかもしれないと思った。 たわごと、私は......現実のように各ローソク足のバランスをカウントする必要があり、それ以外の場合は、非現実的なバーが...動作しなくなります。

それぞれのキャンドルの残高を数えることができますか？コーディングしたり考えたりする気分じゃないんだ :)

1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399
新しいコメント