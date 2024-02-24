トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1788

新しいコメント
 
Valeriy Yastremskiy：

見やすく、セクションをハイライトして、そのセクションのAFCがすべてのTFでどう違うかを見て、その違いをキャッチする必要があるのです。

キャップ ...)))

 
こんにちは、まだ結果は出ていないのでしょうか？コードを見ることはできますか？
 
mytarmailS:

キャップ ...)))

EAのロジックによって性能が異なる十分な長さの領域と、短いドレインゾーンがあり、レポートを見ると、常にデポジットの増加よりもドレイン率が高く、通常大きなドレインの後にはデータがありません。小梅のゾーンもあり、通常BPはフクロウの性能を満足させるゾーンに戻る。すなわち、ACHは遅れることもある。

ダントツで輪切りです))))))

 
mytarmailS:


私は知らない、考える、試して、私のためのエントリポイントは、よりシンプルで客観的であるように、それはイミテーションです。

仮説を検証するために、具体的に何をあげればいいのか？

 
Aleksey Vyazmikin：

仮説を検証するためには、具体的に何を与えればいいのでしょうか？

ちょうど価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてシステムが台無しに何を働いているTSです。


このようにバランスで位相を描けばいいのです。

しかし、それは些細なことで、傾斜角度を考慮する方が良いのです


価格と残高グラフがわから なければ、やってみてもいいかもしれない。

 

アマチュア無線の手法を応用する正当な理由として、ランダムなプロセスを一連の直交関数に分解するKarunen-Loeveの定理がある。これはフーリエ分解と一部似ているが、係数が数値ではなく、確率変数である点が大きく異なる。

この分解を私たちに適用する場合の問題点は、a)ゼロ近似における価格はSBと同様であり、それに対してこの分解は予測価値を持たない b)より精密な近似において、価格は本質的に複雑な非定常であり、この定理が根本的に適用できない（将来のACFが不明）ことにつながる。

 
mytarmailS:

単に価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてねじ込むシステムが何であるか、働いているTSです。

見て、最も簡単なバリアント - 我々は開いたとそこに我々は "1 "を置く時間間隔の間に利益であり、損失がある場合、我々は "0 "を置く？

取引していないセクターはどうすればいいのか？ターゲットの値が3つあることが判明？

 
アレクセイ・ニコラエフ

アマチュア無線の手法を応用する正当な理由として、ランダムなプロセスを一連の直交関数に分解するKarunen-Loeveの定理がある。これはフーリエ分解と一部似ているが、係数が数値ではなく確率変数である点が大きく異なる。

この分解を私たちに適用する場合の問題点は、a)ゼロ近似における価格はSBと同様であり、それに対してこの分解は予測価値を持たない b)より精密な近似において、価格は本質的に複雑な非定常であり、この定理が原理的に適用できない（将来のACFが不明）ことである。

BP状態のキャストは何が考えられますか？第一近似値で考慮すべきパラメータ、平均値、記述的な動作、グラデーションの方法、電流、月単位から分単位、目盛りに関連付ける方法など。

mytarmailS:

価格とマークされたターゲットだけ - TPは何が働いているのか、ベクトル00001111100の形で台無しにするシステムは何ですか？

正直なところ、どの価格でも0か1をつけるというのは、すぐには理解できませんでした))))。

 
mytarmailS:


価格とバランス チャートを送ってくれれば、やりますよ。

割引期間は？

標準的な報告書でよいのでしょうか？
 
Aleksey Vyazmikin：

どの期間、値引きすればいいのですか？

標準的なレポートの適合性？

しかし、価格とバランスだけで、私のラップトップを苦しめないように、あまりにも多くのことはしないでください。）

1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...3399
新しいコメント