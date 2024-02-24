トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1788 1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.05.22 06:09 #17871 Valeriy Yastremskiy：見やすく、セクションをハイライトして、そのセクションのAFCがすべてのTFでどう違うかを見て、その違いをキャッチする必要があるのです。 キャップ ...))) mt_linux_wine_haltura 2020.05.22 08:44 #17872 こんにちは、まだ結果は出ていないのでしょうか？コードを見ることはできますか？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 10:19 #17873 mytarmailS:キャップ ...))) EAのロジックによって性能が異なる十分な長さの領域と、短いドレインゾーンがあり、レポートを見ると、常にデポジットの増加よりもドレイン率が高く、通常大きなドレインの後にはデータがありません。小梅のゾーンもあり、通常BPはフクロウの性能を満足させるゾーンに戻る。すなわち、ACHは遅れることもある。 ダントツで輪切りです)))))) Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 10:42 #17874 mytarmailS: 私は知らない、考える、試して、私のためのエントリポイントは、よりシンプルで客観的であるように、それはイミテーションです。 仮説を検証するために、具体的に何をあげればいいのか？ mytarmailS 2020.05.22 10:56 #17875 Aleksey Vyazmikin：仮説を検証するためには、具体的に何を与えればいいのでしょうか？ ちょうど価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてシステムが台無しに何を働いているTSです。 このようにバランスで位相を描けばいいのです。 しかし、それは些細なことで、傾斜角度を考慮する方が良いのです 価格と残高グラフがわから なければ、やってみてもいいかもしれない。 Aleksey Nikolayev 2020.05.22 10:57 #17876 アマチュア無線の手法を応用する正当な理由として、ランダムなプロセスを一連の直交関数に分解するKarunen-Loeveの定理がある。これはフーリエ分解と一部似ているが、係数が数値ではなく、確率変数である点が大きく異なる。 この分解を私たちに適用する場合の問題点は、a)ゼロ近似における価格はSBと同様であり、それに対してこの分解は予測価値を持たない b)より精密な近似において、価格は本質的に複雑な非定常であり、この定理が根本的に適用できない（将来のACFが不明）ことにつながる。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 11:08 #17877 mytarmailS:単に価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてねじ込むシステムが何であるか、働いているTSです。 見て、最も簡単なバリアント - 我々は開いたとそこに我々は "1 "を置く時間間隔の間に利益であり、損失がある場合、我々は "0 "を置く？ 取引していないセクターはどうすればいいのか？ターゲットの値が3つあることが判明？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 11:10 #17878 アレクセイ・ニコラエフ：アマチュア無線の手法を応用する正当な理由として、ランダムなプロセスを一連の直交関数に分解するKarunen-Loeveの定理がある。これはフーリエ分解と一部似ているが、係数が数値ではなく確率変数である点が大きく異なる。 この分解を私たちに適用する場合の問題点は、a)ゼロ近似における価格はSBと同様であり、それに対してこの分解は予測価値を持たない b)より精密な近似において、価格は本質的に複雑な非定常であり、この定理が原理的に適用できない（将来のACFが不明）ことである。 BP状態のキャストは何が考えられますか？第一近似値で考慮すべきパラメータ、平均値、記述的な動作、グラデーションの方法、電流、月単位から分単位、目盛りに関連付ける方法など。 mytarmailS:価格とマークされたターゲットだけ - TPは何が働いているのか、ベクトル00001111100の形で台無しにするシステムは何ですか？ 正直なところ、どの価格でも0か1をつけるというのは、すぐには理解できませんでした))))。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 11:12 #17879 mytarmailS: 価格とバランス チャートを送ってくれれば、やりますよ。 割引期間は？ 標準的な報告書でよいのでしょうか？ mytarmailS 2020.05.22 11:15 #17880 Aleksey Vyazmikin：どの期間、値引きすればいいのですか？ 標準的なレポートの適合性？ しかし、価格とバランスだけで、私のラップトップを苦しめないように、あまりにも多くのことはしないでください。） 1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
見やすく、セクションをハイライトして、そのセクションのAFCがすべてのTFでどう違うかを見て、その違いをキャッチする必要があるのです。
キャップ ...)))
キャップ ...)))
EAのロジックによって性能が異なる十分な長さの領域と、短いドレインゾーンがあり、レポートを見ると、常にデポジットの増加よりもドレイン率が高く、通常大きなドレインの後にはデータがありません。小梅のゾーンもあり、通常BPはフクロウの性能を満足させるゾーンに戻る。すなわち、ACHは遅れることもある。
ダントツで輪切りです))))))
私は知らない、考える、試して、私のためのエントリポイントは、よりシンプルで客観的であるように、それはイミテーションです。
仮説を検証するために、具体的に何をあげればいいのか？
ちょうど価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてシステムが台無しに何を働いているTSです。
このようにバランスで位相を描けばいいのです。
しかし、それは些細なことで、傾斜角度を考慮する方が良いのです
価格と残高グラフがわから なければ、やってみてもいいかもしれない。
アマチュア無線の手法を応用する正当な理由として、ランダムなプロセスを一連の直交関数に分解するKarunen-Loeveの定理がある。これはフーリエ分解と一部似ているが、係数が数値ではなく、確率変数である点が大きく異なる。
この分解を私たちに適用する場合の問題点は、a)ゼロ近似における価格はSBと同様であり、それに対してこの分解は予測価値を持たない b)より精密な近似において、価格は本質的に複雑な非定常であり、この定理が根本的に適用できない（将来のACFが不明）ことにつながる。
単に価格、およびマークされたターゲット - ベクトル00001111100としてねじ込むシステムが何であるか、働いているTSです。
見て、最も簡単なバリアント - 我々は開いたとそこに我々は "1 "を置く時間間隔の間に利益であり、損失がある場合、我々は "0 "を置く？
取引していないセクターはどうすればいいのか？ターゲットの値が3つあることが判明？
BP状態のキャストは何が考えられますか？第一近似値で考慮すべきパラメータ、平均値、記述的な動作、グラデーションの方法、電流、月単位から分単位、目盛りに関連付ける方法など。
正直なところ、どの価格でも0か1をつけるというのは、すぐには理解できませんでした))))。
価格とバランス チャートを送ってくれれば、やりますよ。
割引期間は？標準的な報告書でよいのでしょうか？
しかし、価格とバランスだけで、私のラップトップを苦しめないように、あまりにも多くのことはしないでください。）