ヴァレリー・ヤストレムスキー

また、インクリメントの何が気に入らないのでしょうか？基本的には時間調整された速度である。でも、平均化しないことにはどうしようもないんです。しかし、平均値を考慮し始めると、すぐに迷路に入り込んでしまう。どこかにワーキングミドルがあるはずです。最後のティックでは、バーが足りず、もう少し太くなります。

異なるラグを持つ2つ以上のプリオ、異なるクラスタ数に対して

インクリメントのペアの間には機能的な依存関係がないので、クラウドが半分に分割されるなど、バカバカしいことになる。インクリメントよりもっと厳しいものが必要だ。 何らかの形で変身させるべきかもしれません。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

異なるラグ、異なるクラスタ数で2つ以上の増分を行う。

インクリメントのペアの間には機能的な依存関係がないので、クラウドは単純に半分に分割される、など。インクリメントよりもっと厳しいものが必要だ。何らかの形で変身させるべきかもしれません。


ペアのインクリメントがよくわからないのですが。最後の2小節か何かで？

スピードやアベレージの方向性もまだ考えているんです。また、ティックワイズクラップがあるべきです。つまり、TSが何らかの決定を下す際にも、ティックワイズな振る舞いがあるべきです。

異なるTFは、現状から離れた兆候をウェイトダウンしているだけです。セムコは独自のシステムを持っていますが、私はTFの方が好きです。均等性が あり、極限を考慮したシステムになっています。

ふと思ったんです。価格雲に注文を出すので、ドローダウンは99％マイナスになります。しかし、どうして自分たちが間違っていなかったと推定できるのだろうか。直近の極値を使って、直近の極値がマイナスであれば、損切りせずに決済することもあります。

 

最近の数本のバーと120本のバーの履歴で測定することができます。1ヶ月で10年です。十分だと思います。

マッハ2、14、30、120、480のスピードで、高音と 抑揚を見つける。

隣接するストローク間の広がりと最大値、キンクの検出

マシャスとの価格差は最大だが、これは通常、本当の意味での極端な価格差である。

平均トレンド時間（最大値と最小値を強調表示

トレンドの平均差、アラフォー。

そして、トレンドをフラックスとその持続時間に分割することが可能です

フラットにおけるトレンドの平均時間。上位のTFの下位のものの傾向。

トレンドの平均時間。

そして、他のパラメータによって、異なるパラメータが重要になるようです。そして、その関連性は明白ではありません。下位のTFと上位のTFをつなぐのは、真っ先に思いつくことですが、それだけでは不十分であることは明らかです。そして、リンク先にはまだ論理が見いだせません。

アレクセイ・ヴャジミキン

結論、やり直した方がいいのか、意味がないのか？

キャットバストは役に立ちません、問題はデータの大きさです、形質も作れない、トレーニングもできないでしょう...。

サンプルを50キロにする、小さくする、深刻にならないようにする、オーバートレーニングの可能性を高くする、......。..., ...タスクは生産用のロボットを作ることであり、ただエラーを減らすための共同作業であり、そして得られた知識はどんなツールや市場にも転用できる、何かが重要であるというサインを見るには5万円でかなり十分です。

アレクセイ・ヴャジミキン

3.バーの始めに、私はそのOHLCを知らないので、それを書き留めました - 実生活で起こるように。

OHLCを知らない人は書く必要がない。 なぜOHLC全体をずらすのか？ そんなことは誰もしない、トレーニングのために1ステップだけ未来を見るようにZZを1ステップずらせばいい、それだけのことだ。ウラジミール・ペレルヴェンコの鹿鳴館に関する記事を読んだことがある人は、ぜひ読んでみてください。すでにデータの最適な扱い方が確立されていて、誰もがそれに慣れているときに、誰かが同じように、しかし違うやり方でやろうとすると、なんだか無意味に腹立たしく、この著者のデータを扱おうとする人に多くの誤りを引き起こすのです。


もし、それでも何かやりたいというのであれば、次のような条件があります。

1）データ50〜60kはこれ以上、好ましくは1つのファイル、ちょうど最後のろうそくのNはテストになることに同意するものとします。

2) データは、できれば糊付けなしで、最新の価格だけでなく、糊付けでは不可能なサポートとレジスタンスも考慮できるようにすること

3) ターゲットがすでにデータに含まれていること

4) 日付、時刻、o、h、l、c、ターゲットのフォーマットによるデータ


それとも、データセットを作成したほうがいいのでしょうか？

 
核弾頭を積んだ爆撃機の前を冗談抜きで通り過ぎることはない :)
 
現在の状態はどうなっているのでしょうか。 クラスターについてであれば、新しいデータで統計情報を掃引すればよいのです。同じであれば、CAを構築することができます。

