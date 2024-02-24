トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1776

これらは、おっしゃるように「チャンス」は積み重ねられるからこそ、そのように保たれているのです。

確かに...このように、さまざまな木から得られたログドを足し合わせていくのです。そして、最終的な確率を算出する。
 
アレクセイ・ヴャジミキン

そうなんです、新しいものでも、ターゲットが間違っていることに今気づきました。実際のZZベクトルをオフセットで取ったのですが、これは間違っています。

ターゲットを出すために、スクリプトを起草しなければならない。

で、結果どうなったんだ？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どこかのチュートリアルで見たことがあるのですが...事前学習時とかでやっておくと便利なんでしょうね。

マキシム 今はクラスタリングをしているようですね。
ここでは、足場がクラスタリングと似ていることを示しています。

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

ランダムフォレストと k-nearest neighborアルゴリズムの類似性」編。

Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
  • habr.com
Пятую статью курса мы посвятим простым методам композиции: бэггингу и случайному лесу. Вы узнаете, как можно получить распределение среднего по генеральной совокупности, если у нас есть информация только о небольшой ее части; посмотрим, как с помощью композиции алгоритмов уменьшить дисперсию и таким образом улучшить точность модели; разберём...
 
エリブラリウス


エリブラリウス

どうなんだろう...始めたけど、諦めた)森もクラスター化できますね。

クラスタリングについては、新しいデータも含めて、増分を3つのグループに分けることができます。カテゴリ特徴量として使用することに意味がある、これは私がやりたかったことだ。
 
マキシム・ドミトリエフスキー


mytarmailS:

で、結果はどうなんだ、アクラシは？

10個のCatBoostモデル、木の深さは6、学習は100個の新しい木で停止し、結果は改善されない、100個単位で座っている。

Accuracy=70.72461682377491
Accuracy=70.86133697920415
Accuracy=70.77066992876159
Accuracy=70.64690220910988
Accuracy=70.78506152406995
Accuracy=70.88004605310499
Accuracy=70.69871195221991
Accuracy=70.59509246599985
Accuracy=70.58501834928403
Accuracy=70.71454270705908

学習サンプル8割2018年、2019年、2割のサンプルで学習停止を抑制。独立したサンプル 2020年1月～5月

もし、さまざまなパーティショニング手法でサンプルを拷問し、より多くのモデルを構築すれば、72を得ることができると思います。

分類のバランス


 
アレクセイ・ヴャジミキン

10個のCatBoostモデル、木の深さは6、学習は100個の新しい木で停止し、結果は改善されない、100個単位で座っている。

トレーニングサンプル80％2018年、2019年、20％のサンプルでトレーニング停止を制御する。独立したサンプル 2020年1月～5月

もし、さまざまなパーティショニング手法でサンプルを拷問し、より多くのモデルを構築すれば、72を得ることができると思います。

分類のバランス


まあ...ナイスでもっともなことです。また、トレード自体の収支や、エントリーのあるチャートも見てみたいです。

これは10機種のアンサンブルだと思いますが、これらの機種の違いは何でしょうか？

