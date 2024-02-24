トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1776 1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2020.05.07 19:43 #17751 アレクセイ・ヴャジミキン これらは、おっしゃるように「チャンス」は積み重ねられるからこそ、そのように保たれているのです。 確かに...このように、さまざまな木から得られたログドを足し合わせていくのです。そして、最終的な確率を算出する。 mytarmailS 2020.05.08 14:41 #17752 アレクセイ・ヴャジミキン そうなんです、新しいものでも、ターゲットが間違っていることに今気づきました。実際のZZベクトルをオフセットで取ったのですが、これは間違っています。 ターゲットを出すために、スクリプトを起草しなければならない。 で、結果どうなったんだ？ Aleksei Kuznetsov 2020.05.08 16:31 #17753 マキシム・ドミトリエフスキー： どこかのチュートリアルで見たことがあるのですが...事前学習時とかでやっておくと便利なんでしょうね。 マキシム 今はクラスタリングをしているようですね。 ここでは、足場がクラスタリングと似ていることを示しています。 https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/ ランダムフォレストと k-nearest neighborアルゴリズムの類似性」編。 Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес habr.com Пятую статью курса мы посвятим простым методам композиции: бэггингу и случайному лесу. Вы узнаете, как можно получить распределение среднего по генеральной совокупности, если у нас есть информация только о небольшой ее части; посмотрим, как с помощью композиции алгоритмов уменьшить дисперсию и таким образом улучшить точность модели; разберём... Speculator 2020.05.08 16:33 #17754 エリブラリウス 何か質問はありますか？ 削除済み 2020.05.08 17:32 #17755 エリブラリウス マキシム 今はクラスタリングをしているようですね。 ここでは、足場がクラスタリングと似ていることを示しています。 https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/ ランダムフォレストとk-nearest neighborアルゴリズムの類似性」編。 どうなんだろう...始めたけど、諦めた)森もクラスター化できますね。 クラスタリングについては、新しいデータも含めて、増分を3つのグループに分けることができます。カテゴリ特徴量として使用することに意味がある、これは私がやりたかったことだ。 Speculator 2020.05.08 17:39 #17756 マキシム・ドミトリエフスキー ご質問はありませんか？ Mihail Marchukajtes 2020.05.09 07:53 #17757 声優兄弟!!!!!!!勝ってしまった......。これぞ勝者!!!!!!!ブラザーズ!!!!ホラアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア皆さん、ハッピーホリデー。この戦争を忘れると、すぐに次の戦争が始まるからです。いつも覚えていよう!!!!!!!!!!ヴィクトリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーピュー、ピュー（これは私が架空のTTガンを乱射し、警官の制服を着て通りを走っているところ）。 Sealdo Сергей 2020.05.09 12:37 #17758 ほら、私たちはバリケードの同じ側にいるんですよ！？皆さん、ハッピーホリデー Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 11:01 #17759 mytarmailS: で、結果はどうなんだ、アクラシは？ 10個のCatBoostモデル、木の深さは6、学習は100個の新しい木で停止し、結果は改善されない、100個単位で座っている。 Accuracy=70.72461682377491 Accuracy=70.86133697920415 Accuracy=70.77066992876159 Accuracy=70.64690220910988 Accuracy=70.78506152406995 Accuracy=70.88004605310499 Accuracy=70.69871195221991 Accuracy=70.59509246599985 Accuracy=70.58501834928403 Accuracy=70.71454270705908 学習サンプル8割2018年、2019年、2割のサンプルで学習停止を抑制。独立したサンプル 2020年1月～5月 もし、さまざまなパーティショニング手法でサンプルを拷問し、より多くのモデルを構築すれば、72を得ることができると思います。 分類のバランス mytarmailS 2020.05.10 13:58 #17760 アレクセイ・ヴャジミキン 10個のCatBoostモデル、木の深さは6、学習は100個の新しい木で停止し、結果は改善されない、100個単位で座っている。 トレーニングサンプル80％2018年、2019年、20％のサンプルでトレーニング停止を制御する。独立したサンプル 2020年1月～5月 もし、さまざまなパーティショニング手法でサンプルを拷問し、より多くのモデルを構築すれば、72を得ることができると思います。 分類のバランス まあ...ナイスでもっともなことです。また、トレード自体の収支や、エントリーのあるチャートも見てみたいです。 これは10機種のアンサンブルだと思いますが、これらの機種の違いは何でしょうか？ 1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これらは、おっしゃるように「チャンス」は積み重ねられるからこそ、そのように保たれているのです。
そうなんです、新しいものでも、ターゲットが間違っていることに今気づきました。実際のZZベクトルをオフセットで取ったのですが、これは間違っています。
ターゲットを出すために、スクリプトを起草しなければならない。
で、結果どうなったんだ？
どこかのチュートリアルで見たことがあるのですが...事前学習時とかでやっておくと便利なんでしょうね。
何か質問はありますか？
どうなんだろう...始めたけど、諦めた)森もクラスター化できますね。クラスタリングについては、新しいデータも含めて、増分を3つのグループに分けることができます。カテゴリ特徴量として使用することに意味がある、これは私がやりたかったことだ。
ご質問はありませんか？
で、結果はどうなんだ、アクラシは？
10個のCatBoostモデル、木の深さは6、学習は100個の新しい木で停止し、結果は改善されない、100個単位で座っている。
学習サンプル8割2018年、2019年、2割のサンプルで学習停止を抑制。独立したサンプル 2020年1月～5月
もし、さまざまなパーティショニング手法でサンプルを拷問し、より多くのモデルを構築すれば、72を得ることができると思います。
分類のバランス
まあ...ナイスでもっともなことです。また、トレード自体の収支や、エントリーのあるチャートも見てみたいです。
これは10機種のアンサンブルだと思いますが、これらの機種の違いは何でしょうか？