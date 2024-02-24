トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1779

mytarmailS:

トレードでグラフを表示する

バーコードや分類の良い部分を見ることができます。

これは、すべてのバーで起動した場合です。



 
アレクセイ・ヴャジミキン

ジャムや分類の良いエリアがわかります。

これは、すべてのバーで起動した場合です。

はい、私のものと似ていますね...。

まあ、考えて誤差を少なくする必要があるのですが．

2つの方法があると思います。

1）2ページ前にも書いた、看板の品質向上

2) 価格を変更する/滑らかにする、しかしトレーニングに到達する前に、事後的な平滑化は意味がない

 
同じ予測因子を持っていると思いますか？:)

現状から何かを絞り出すことは可能だ--戦略を考える。

現在のZZに対してのみ有効、つまり反転を捕らえるという条件を追加しました。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

同じ予測因子を持っていると思いますか？:)

そして、OHLCから様々なものを生成することができるとお考えですか？:)

ターゲットは同じ...

どうじょう

 
mytarmailS:

OHLCからいろいろなものが生み出せそうですか？:)

ターゲットは同じ...

akurasi 同じく...

例えば、純粋に帰国子女がいないんです。

OHLCを削除し、プレディクターを生成し、シナジーをチェックすることができます。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

例えば、純粋に帰国子女がいないんです。

OHLCを落として、予測因子を生成し、相乗効果を確認することができますが、ご希望通りですか？

私にラインをドロップしてください、見てみましょう......。今日は絶対に見ません、すみません、今は他のことが気になっています。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

それは仕方がないことです。フラットの中に溜め込みが多すぎる。

もちろん、起動のしきい値を、買いは0.65、売りは0.35にシフトすることも可能です。


いつも継続的な損失が大きく、トレーニングに参加しなかった履歴のレポートがあるのでしょうか？

>もちろん、起動のしきい値を買いは0.65、売りは0.35に移動することができます。

また、これらのパラメータをいつ、どのくらいの頻度で変更するのか、つまり、活性化のためのデータが変わったというサインは何なのか。TC後にシステムをテストし、フィルター（活性化）の最適値を選択することは可能でしょうか？

 
報告書はトレーニングに関与していない。

これをバランシングといい、一回で終わります。

ターゲティングの問題は、そのような戦略がないため、高い分類精度で、裸の状態で梅を得ることができることです。

 
高精度は70％ではありません。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

ターゲットの問題は、そのような戦略性に欠けることなので、裸の状態で高い分類精度を持つと、梅干しができてしまいます。

戦略・・・MOの後も、やはり全体の戦略が必要なのですね。最終的にトレード（ロング・ショート）するかどうかのアドバイスをするのがMOの目的だと思ったのですが。

