マクロ経済データ（米国雇用統計）でモデルを構築したいのに、コロナウイルスに遭遇したときのあの感じ。
はい、はい、私たちのモデルは再トレーニングされています...。
圧縮ファイルでもフォーラムに入りきらないので、ダウンロードするためのリンクはこちらです。
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
私の看板のモデルをトレーニングしてください。
しかし、サンプルを1年（2019年）に増やすと、少なくとも2018年の傾向は見えてきます
2つのサンプルの統合により、Accuracy=68.06261099940409が得られました。
そして、グラフから見ると、新しい木のトレンドは横向きになったように見えます。
結果をおっしゃる通り、刈り込みをしなければならないので、2つのサンプルで別々にトレーニングすることにしました。
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
マクロ経済データ（米国雇用統計）でモデルを構築したいのに、コロナウイルスに遭遇したときのあの感じ。

あなたの星座と私の星座は一緒なんですか？
2つのサンプルをマージした結果、Accuracy=68.06261099940409となりました。
そして、グラフから、新しい木のトレンドが横ばいになっていることがわかりました。
ということは、あなたと私のサインは一緒なんですね。
Ваша Accuracy=65.46896295378517
私の精度=68.03370090447281。
素晴らしいサインをお持ちですね3%の差、それはとても大きいですね...。この特別なZZのためにサインをセットアップしているのでは？
1) そしてもう一つの質問ですが、MT4でどのようにケツバストレードを行うのですか？
2) mt4でRを使って、例えば.ttファイルにシグナルを書き込んで、EAにファイルを読ませてmt4でポジションをオープン/クローズするような取引は可能ですか？
あなたの星座と私の星座は一緒なんですか？
はい。
はい。
あなたのトレーニング方法によって、結果が異なるかもしれません。
素晴らしい看板をお持ちですね!3%の差、それはとても大きいですね...。この特殊なゾーンに特性を設定する必要があるのでは？
実は3％というのは誤差の範囲であって、以前のように何十万個もモデルを作ると、10％くらいのばらつきが出ることもあるんです。
そうですね、ターゲット関連のZZはたくさんありますね。ただ、商品によって最適なZZスプレッドが違うので、それを調整した方が結果は良くなると言うことです。実際、ZZはトレンドが変わらずに価格が過去に戻ることです。
1) そしてもう一つの質問ですが、mt4でどのようにケツバストを取引するのでしょうか？
2) Rを通してmt4で取引できますか？例えばthtファイルにシグナルを書き、mt4からEAにファイルを読ませてポジションをオープン/クローズさせることができます。
1.MT5で取引しています。モデル通訳の授業があるが、私のものではないので、配布はできない。
2.はい、もちろんファイルを通しての作業も可能です。多くの貿易用コピー機はそうなっていますし...。
1) 私自身のものでサンプルをあげることができます。もしかしたら、あなたのトレーニング方法は違う結果を示すかもしれません。
2）実は3％というのは誤差の範囲であって、私がかつてやっていたように何十万ものモデルをやれば、スプレッドは最大で10％にもなるのです。
3).はい、もちろんファイルを通して作業することも可能です。多くの案件のコピー機はそうなっています...。
1) だめです、少なくともまだだめです、主なものは標識です。
2) いわば経験によるもので、誤差がモデルの可能性の限界に近いほど、誤差の幅は小さくなる。モデルが55％を示したなら5％が誤差となるが、モデルの限界が68％なら誤差は1％未満となる。
3) この種のプログラム/アドバイザーの名前はどうあるべきでしょうか？ どのようにそれらをグーグルする？ 私はmt4/5の完全な初心者です、私はアルゴリズム化するためにいくつかのアイデアを持っています、あなたが参加したい場合、私はそうすることを喜んでいます。
1) だめです、少なくともまだだめです、主なものは標識です。
2) 経験から、例えば、誤差がモデルの可能性の限界に近いほど、誤差の範囲は小さくなる。モデルが55％を示した場合、5％は誤差であるが、モデルの限界が68％であれば、広がりは1％未満である。
3) この種のプログラム/ Expert Advisorsの名前は何ですか？ それらをどのようにグーグルする？ 私はmt4/5の完全な初心者ですが、私はアルゴリズム化するためにいくつかのアイデアを持っている、あなたが参加したい場合は、私は喜んでいます。
2.そこで60％良くなっただけかもしれません。
3.はい、それでは "Deal Copyer "を探してみてください。というのも 選択肢の一つです。 アイデア次第で
みんな、チェックだ!!!!宣伝と思わないでください。でも、オープンデーに参加して、トレーニングの話をしたことがありますが、全体的に良い結果が出ているのはご存知でしょう。
まず、Pythonを学べること、そして、有名なライブラリの使い方を教えてくれることです。しかし、司会者は、私の質問に対して少し嘘をつきましたが、ありふれたことなので、この分野の知識を高めたい人は、どうぞ。また、雇用も確保されている。
https://neural-university.ru/main。
しかし、私は宣伝しているわけではなく、あくまでアドバイスをしているだけなので、司会者から禁止されませんように......。
3.そうだ、"ディールコピー "を探そう
アイデア次第で
例えばこんな感じです。
通常のトレンドアルゴリズム、パラメータなし、微調整なし、1つの信号線を平滑化する1つのスイングがあるだけです。
このロボットはパラメータも最適化もMOもなく、適応性とスペクトル分析だけだと思う。 普通のインジケーターではできない。 7ヶ月後に1700ポイントで成功することはないだろう。
このようなロボットを実装する場合、MT4で主成分法とピアソン相関係数の計算を書く必要があります。
Mt4の使い方を知らなければ、正しく実装することはできません。
例えば、こんなものがあります。
通常のトレンドアルゴリズム、パラメータ、調整なし、1つの信号線を平滑化する1つの掃引があるだけです。
このロボットはパラメータも最適化もなく、適応力とスペクトル分析だけだと思う。 普通のインジケーターではできない。 7ヶ月で1700ポイント。
このようなロボットを実装する場合、MT4で主成分法とピアソン相関係数の計算を書く必要があります。
やり方がわからなければ、別の方法でRを使うようにします。
マクロ経済データ（米国の雇用者数）でモデルを構築したいのに、コロナウイルスに遭遇したときのあの感じ。
一つの外的要因が大きな区間で有意であることはありえない。少なくともあと2、3人、近くのものをまとめて持っていかなければならない。その方が正確です。コロナウイルスは、危機と比較することはできる／する必要があるが、説明することはできない。少なくとも、どの要素が重要なのかを浮き彫りにする。