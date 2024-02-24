トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1766 1...175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773...3399 新しいコメント Rorschach 2020.05.05 12:05 #17651 ヴァレリー・ヤストレムスキー コードからも、そこにあるものが等しいかどうか、それを置き換えて、何が置き換わったかを見ることができます。いずれにしても、圧縮アルゴリズムや圧縮文字コードを理解し、圧縮結果を解析して意味を持たせることが必要です。つまり、アーカイバが見つけたいくつかの規則性を理解すれば、それで終わりです。 アーカイブのオープンソースコードのリンクを送ってくれれば、見てみるよ。 https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/ https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:23 #17652 マキシム・ドミトリエフスキー ロールシャッハ DOCフォルダの7zFormat.txtをご覧ください。マキシム・ドミトリエフスキーに 助けを求めています))) ファイル: 7zFormat.txt 8 kb Methods.txt 4 kb readme.txt 6 kb src-history.txt 19 kb copying.txt 27 kb Rorschach 2020.05.05 12:28 #17653 ヴァレリー・ヤストレムスキー DOCフォルダの中の7zFormat.txtを見る。マキシム・ドミトリエフスキー、 怠け者でなければ助っ人募集))) LZMA、LZMA2、PPMd、Bzip2、Deflate、Deflate64などの特定のアルゴリズムがサポートされている場合があります。それとも、何か見落としているのでしょうか？ mytarmailS 2020.05.05 12:28 #17654 ヴァレリー・ヤストレムスキー まず属性を決めたい、時間や刻みだけでは心もとない。少なくとも問題文については、腰を据えて考えを書く必要があります))) 今のところ感想の断片ですが...。 正規化せずに、例えばサイズ10のスライディングウィンドウで価格のPCA分解を行い、新しいデータでプリフィックスを作成します。そうすれば、次に何をすべきか、何がネットベッドされるかを教えます... マキシムカが私を信じてくれればいいんだけど )))) 何事も最後までやり遂げられない、今は髪の毛が逆立つような事をしています)))。 AMOの市場参加者の行動（注文）を真似して、「注文書」みたいなものを作ってみようと思い、まだ飛び始めたばかりですが、とても面白いです。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:40 #17655 ロールシャッハLZMA、LZMA2、PPMd、Bzip2、Deflate、Deflate64のいずれかを使用するとよいでしょう。それとも、何か見落としているのでしょうか？ そうなんです、なんでもアルゴリズムが入っているので、映像や音声は必要ないんです。ディクショナリーメソッドってそんな感じ。イーゴリ・パブロフが書くべき))) Rorschach 2020.05.05 12:43 #17656 ヴァレリー・ヤストレムスキー そうなんです、なんでもアルゴリズムが入っているので、映像や音声は必要ないんです。ディクショナリーメソッドってそんな感じ。Igor Pavlovが書くべき））。 さて、何を探せばいいのかわかった。何を見るか、ヘキサエディター？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:45 #17657 マイターメールS 例えばサイズ10のスライディングウィンドウで価格のPCA分解を行い、正規化せずに、新しいデータでプリフェッチを行います。もしそうすれば、次に何をすればnotbedを取得できるかを教えます...。 マキシムカが私を信じてくれればいいんだけど )))) 何も確定できないまま、今は髪の毛が逆立つようなことをしています)))。 AMOの市場参加者の行動（注文）を真似して、「 注文の本 」のようなものを作ってみました。今のところ第一便のみですが、とても面白いです。 まだできません。Rはまだ勉強していません。Pythonはとりあえずやめました。まだまだ勉強中です。後でやります。最後の論理を理解していればよかったのですが。新規に始める方が簡単です。) 注文量はどのように計算するのですか？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:49 #17658 ロールシャッハ さて、何を見ればいいのかがわかった。何を見るか、ヘキサエディター？ 単発の検索ではダメなんです。Mqlを使ってもいいんですよ。文字列検索で、始点終点をハイライトし、時刻とリンクしてグラフを振り返る。 mytarmailS 2020.05.05 12:54 #17659 ヴァレリー・ヤストレムスキー まだ無理です。Rはまだ調べていない。とりあえずpythonで止めておきました。勉強になります。後でやります。最後の論理を理解していればよかったのですが。新規に始める方が簡単です）注文量はどのように計算するのですか？ 要するに複雑な曲なんです。多くのAMO（約100種類）が将来の反発を予測し、どのような値段になるかを予測しているのです。将来の反発は、実際には、価格を停止する重要な注文であり、これらの重要な注文の価格は、多くのTFで同時に予測しようとし、その結果、我々は予測価格の山のようなものを取得します Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 13:22 #17660 mytarmailS: 一言で言えば複雑な曲なのですが、多くのAMO（約100社）が将来のリバウンドを予測し、どの程度の価格になるかを予想しているのです。将来の反発は、実際には、価格を停止する重要な注文であり、これらの重要な注文の価格は、多くのTFで同時にAMOによって予測しようとし、その結果、我々は予測価格の山のようなものを取得します。 私は100のアルゴリズムがあまり好きではありません。私はあまり好きではありません。しかし、最終的には、もちろん予測の確率に注目し、その確率が何に依存しているかを分析する必要があります。そうすれば、きっといいことがある。 1...175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コードからも、そこにあるものが等しいかどうか、それを置き換えて、何が置き換わったかを見ることができます。いずれにしても、圧縮アルゴリズムや圧縮文字コードを理解し、圧縮結果を解析して意味を持たせることが必要です。つまり、アーカイバが見つけたいくつかの規則性を理解すれば、それで終わりです。 アーカイブのオープンソースコードのリンクを送ってくれれば、見てみるよ。
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
DOCフォルダの7zFormat.txtをご覧ください。マキシム・ドミトリエフスキーに 助けを求めています)))
まず属性を決めたい、時間や刻みだけでは心もとない。少なくとも問題文については、腰を据えて考えを書く必要があります))) 今のところ感想の断片ですが...。
正規化せずに、例えばサイズ10のスライディングウィンドウで価格のPCA分解を行い、新しいデータでプリフィックスを作成します。そうすれば、次に何をすべきか、何がネットベッドされるかを教えます...
マキシムカが私を信じてくれればいいんだけど ))))
何事も最後までやり遂げられない、今は髪の毛が逆立つような事をしています)))。
AMOの市場参加者の行動（注文）を真似して、「注文書」みたいなものを作ってみようと思い、まだ飛び始めたばかりですが、とても面白いです。
LZMA、LZMA2、PPMd、Bzip2、Deflate、Deflate64のいずれかを使用するとよいでしょう。それとも、何か見落としているのでしょうか？
まだできません。Rはまだ勉強していません。Pythonはとりあえずやめました。まだまだ勉強中です。後でやります。最後の論理を理解していればよかったのですが。新規に始める方が簡単です。) 注文量はどのように計算するのですか？
単発の検索ではダメなんです。Mqlを使ってもいいんですよ。文字列検索で、始点終点をハイライトし、時刻とリンクしてグラフを振り返る。
要するに複雑な曲なんです。多くのAMO（約100種類）が将来の反発を予測し、どのような値段になるかを予測しているのです。将来の反発は、実際には、価格を停止する重要な注文であり、これらの重要な注文の価格は、多くのTFで同時に予測しようとし、その結果、我々は予測価格の山のようなものを取得します
私は100のアルゴリズムがあまり好きではありません。私はあまり好きではありません。しかし、最終的には、もちろん予測の確率に注目し、その確率が何に依存しているかを分析する必要があります。そうすれば、きっといいことがある。