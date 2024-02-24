トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1770

ミハイル・マルキュカイツ
デルタとは、バー内の買い手と売り手の差のことで、（例）差がプラスなら買い手が多く、マイナスなら売り手が多かったということです。clusterdeltotockサービスをチェックしてください、それはさらにパタンを持っている、ところで、彼らはあなたのすべてではなく、交換のものであるため、注意を払う唯一の市場のパタンは、....ハンマーやテイクオーバー......例として......。

パターンを探すのであれば、実験や研究の純度を高めるために、すべてのデータが重要なので、ボリュームとデルタを考慮しないのは一般的に間違っています。ティックボリュームなど、これはあくまでデータです。その正しさ、正確さを分析なしに論じるのは正しくない。なぜそんなに感情的になるのですか？ このアイデアは15、16のどこかからやってきています、このような作業で結果や感情を出すのは非常に短い期間なのです。餌になることが既に良い))))

 
mytarmailS:

1）あなた自身のZZのパラメータを選択し、あなたは、例えば、最大の利益によってそれを行うことができます、それはすべてグローバルな目標に関係しますが、ローカルターゲットは異なるZZのパラメータの数百を使用することができます、それは理にかなっています。

2)予測因子が違う、メモリを考慮するならすべき

3）第一：エントリーポイントを明確にしたローカルターゲットを持つプレディクターを作ることができる（ターゲットはWPの方向ではなく、反転/非反転など）

2つ目：グローバルな目標に近づけば近づくほど、エントリーの精度が上がる

チャート上のZZ予想のスクリーンショットをどこかに作ったので、見つかったらここに貼り付けますね

私は 発見した私は95％に品質を高めると、それは素晴らしいことだと思う))

しかし、一人でやってもつまらないし、アイデアも枯渇しているので、公開データセットというアイデアを思いついたのですが、その一つに気づきました(

4) 可能ですが、ローカルデータセットで作業していることを忘れないでください。

5)ローソクの終わりにmt4からtchtに常にクォートをアンロードする簡単なスクリプトを持っています、そして私はRからそれを読み、私が望むことをします )

97％の精度を得ることができました。しかし、その使い道は？私が持っている予測因子の一つは、現在のバーのベクトルZZで、これだけで70％の正しい分類ができると思います......。

2017～2019年のトレーニングはミニュチュアとインディペンデントサンプリング2020、ツールはSiグルー。

 
ミハイル・マルキュカイツ
マーケットニュートラルなスタートアップは、原則として0.1％の利益を得る銀行が利用するが、金額的には営業経費を賄える程度であり、それだけではない。預金者のお金で行うことも珍しくない。その戦略は確実だから...。でしょう

根拠がない。世間ではミリ秒単位で取引する頻度取引も多く、専門機関ではそうした取引が市場の半分近くを占めているという報告もありますが、アルゴリズムも専門家も講座も見当たりません。

 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

根拠がない。世間ではミリ秒単位の取引や、専門機関のレポートでは市場の半分近くがそのような取引で占められているというような頻度取引も多くありますが、アルゴリズムや専門家、講座などはありません。何かあるのかもしれませんが、そこに到達できないのであれば、私たちには何の役にも立たないでしょう。

M15ポジの中で仕事してるからわからんが、気にしない。自分ではかなり満足しているのですが...。モエックス、FXを15年もやっているとただのおとぎ話になってしまう。ただ見ているだけで、「こう行けばいいんだ、ボチボチ...」とマンネリ化してしまうんです。でも、運が良かっただけかも...。とはいえビールをもう一杯...。:-)
 
アレクセイ・ヴャジミキン

97％の精度が出ました。でも、そんなことに意味があるのでしょうか？私が持っている予測因子のひとつは、現在のバーのZZベクトルで、これだけで70％の正解率が得られると思います......。

2017～2019年の研修～議事録、そして自主サンプリング2020年、ツールはSiグルー。

は、新しいデータでアクラシは、ヌシが出なかった？2020 ?

 
ミハイル・マルキュカイツ
ポジション的にM15の中で仕事をしているので、わからないが、気にならない。自分ではかなり満足しているのですが...。モエックス、FXを15年もやっているとただのおとぎ話になってしまう。見ていて、ここがいいなと思ったら、ほら、どんどん進んでいくんです。でも、運が良かっただけかも...。とはいえビールをもう一杯...。:-)

モニターへのリンクを貼る。どのようにボイトレしているか、その経験が失われていないことをアピールしてください。書いてみると面白いですよ。

 
ミハイル・マルキュカイツ
M15の中で働いているので、わからないが、気にしない。結構食べているんですけどね...。モエックス、FXを15年もやっているとただのおとぎ話になってしまう。見ていて、ここがいいなと思ったら、ほら、どんどん進んでいくんです。でも、運が良かっただけかも...。とはいえビールをもう一杯...。:-)

MrBobr1 です。

モニターへのリンクを貼る。どのようにボイトレしているか、その経験が失われていないことをアピールしてください。書いてから見ると面白い。

財布を見せなければならない、お金は沈黙を好む、それは基本ルールの一つだ、顔だけ見せて救済を始めると、誰がむなしいかわからなくなる。監視も証拠もない、私の名誉の言葉だけだ。(私と私のTSに1000万円以上投資する覚悟のある投資家でなければ）。
 
mytarmailS:

使っている道具がよく見えません

私も似たようなことを思っています。

TCは、似たようなパターンが隣り合わせに並んでいることを認識する。

...そして、パターンの破壊について予言する。少なくとも2人のNSが働いているはずです。SOMは類似したベクトル（ある幅（時間内）の浮動「可視」窓からのベクトル）を分類する。最も支配的なクラスと一緒に仕事をする、など。さて、MLPですが、このような繰り返しの統計（例えば）をもとに、様々な要素を考慮して、新しいパターンの忠実性／偽りをすでに予測することができます。

協力については、では気にしないことにします。むしろ、私の非力さに嫌気がさしてください。私のコード策定やデバッグ作業は、時に長い時間をかけて行われます...。

Alexey Martyanovがずっと前に言ったことは、これから先もずっと通用すると思う... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s

考え方は正しい、信用はMaytreydaにあるはずだ !

マーケットメーカーを予想し、それがうまくいけば、こんな感じになります。

でも、持っている道具がイマイチなんですよね。

