トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1695 1...168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702...3399 新しいコメント Evgeny Dyuka 2020.04.13 17:13 #16941 Kesha Rutov： そうですね、感覚的な方法です、いわば鳥の手です、鶴をねじ込みます、面倒です))。しかし、IMHOは、非常に小さな単純労働者に偽の「シャベル」を売って奪うよりも、仕事を得る方が簡単だ、我々は両方とも本物のシャベルを売る人がいないことを知っている)))。しかし、私は批判しているわけではなく、原則的に詐欺を尊敬しているのですが、小手先ではなく大手を振っています。 スーパー!あなたの回答は、多くの人の立場の本質をとらえています。他の人がシャベルを持っていることを自分に納得させなければ、コンフォートゾーンを出なければならなくなる。 仕事について 私もそう思うのですが、給料という形でこのプロジェクトに 費やしたリソースは、もっと多くのものをもたらしていたはずです。 Evgeny Dyuka 2020.04.13 17:33 #16942 ケシャ・ルートフ しかし、私は批判しているわけではなく、原則的に詐欺を尊敬しているのですが、小手先ではなく大手を振っています。 - ニューラルネットワークの働きを実際の市場でリアルタイムに示すExpert Advisorを作る、- ニューラルネットワークのシグナルを公開テレグラムチャンネルに送る、- 問題解決の手順を説明する記事を 書き、6Kビューを得たとしても、不正行為とみなされます。 Renat Akhtyamov 2020.04.13 17:41 #16943 ケシャ・ルートフ そうですね、感覚的な方法です、いわば鳥の手です、鶴をねじ込みます、面倒です))。しかし、IMHOは、非常に小さな単純労働者に偽の「シャベル」を売って奪うよりも、仕事を得る方が簡単だ、我々は両方とも本物のシャベルを売る人がいないことを知っている)))。 しかし、私は批判しているわけではなく、原則的には詐欺を尊敬もしていますが、小手先ではなく、大手のものです。 ケシャさん、トレンドとフラットについてのお返事が印象的で、今でも頭から離れません。 そして、ついにその答えが見つかったのです。 なぜトレンドとフラットがあると考え、どちらか一方の出現をどのように仕掛けるのか？ あなたの投稿と意図から判断すると、あなたは知らない... Mihail Marchukajtes 2020.04.14 16:30 #16944 みんな、失礼ですが、私がとても愚かだということがわかりました。Rstudioのアップデートとそのパッケージによる不可抗力が起こり、アップデート後にスクリプトが激しいエラーを出すようになってしまい、克服できないでいるのです。すべて、もともと間違った書き方をしていたため、自然淘汰されたのです。:-( そこで、もし時間が来たら、行列やベクトルなどを弄って、スクリプトを更新し、Exel間をジャンプせずに学習ファイルを保存するようにした方がいいと思った。獣は捕手より偉いという言葉があるように。その結果、ドキュメントを読みながら、チュートリアルの具体例を、自分なりのパラメータを付けてコーディングしているのですが、エラーが出続けています。自分のデータにどのような例を当てはめてもダメだった。したがって、あなたが良いチュートリアルへのリンクを持っている場合、すなわち、拡張ガゼッタコマンド。参考書とはいえ、ダミーのために、独り占めしないでください。シェア!!!!!!!!!! 私は基本を理解していないので、私は、作成することはできませんが、ベクトルの初等行列は、これは彼がこれを好きではないものであるため。いつもエラーが出るのですが......。とても悲しいです :-) そして、主なものは、私は変数の1つで悪態をつき始めていることです、私はそれがそのタイプのものではないことを参照してください。以前はそのタイプだったのに、急にそうでなくなった。Rは自動データ変換を 使用していますが。なんというか...... :-) mytarmailS 2020.04.14 17:52 #16945 ミハイル・マルキュカイツ なんていうか:-)。 ラマー )) Aleksei Kuznetsov 2020.04.14 21:21 #16946 アレクセイ・ヴャジミキン CatBoostを研究してきましたので、その話をします。 深さは4～6分割が推奨されています。これは、私が一般的に試している深さです。 予測分割は、3種類のアルゴリズムから選択することができます。いわゆるグリッドが出来上がります。 分割の結果は、自分で引き出して見てみると面白いですよ。ま た、AlgLibは森の木を作るときに予測子を等分に分割していますが、これはどのようなものでしょうか？ pythonで木を表示する方法を見つけた https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/visualize_decision_trees_tutorial.ipynb しかし、どうやらgraphvizの モジュールが古いようで、困っています。 JSON https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/model_export_as_json_tutorial.ipynb を調べることができます。 深さ2の対称木に対して、次のように動作します。"splits "です。[{{ "border":4.550000190734863,"float_feature_index"：12。"split_index"：15。"split_type": "FloatFeature"(フロートフィーチャー)},{{ "border":2.423949956893921,"float_feature_index"：7。"split_index"：7。"split_type": "FloatFeature"(フロートフィーチャー)} catboost/tutorials catboostgithub.com CatBoost tutorials repository. Contribute to catboost/tutorials development by creating an account on GitHub. Mihail Marchukajtes 2020.04.14 21:26 #16947 mytarmailS: ラマー )) そうですね......あえてその言葉を使わず、カモとさえ言いましょうか。しかし、手段は問わないのに、最後に目的を達するようなカモはダメだ。しかし、Rにオプティマイザー用の最終ファイルをアップロードさせました。以前はエクセルでデータをドラッグ＆ドロップしなければならなかったが、今はそうしない。 Aleksey Vyazmikin 2020.04.15 07:26 #16948 エリブラリウス pythonで木を見る方法は以下の通りです。 美しいですね。しかし、予測範囲のグリッドが、さらに枝分かれしていることに興味があります。 Mihail Marchukajtes 2020.04.15 08:00 #16949 アレクセイ・ヴャジミキン 美しいですね。しかし、さらに検索された予測範囲のグリッド内訳が気になるところです。 Rにvtreatを使わないのはなぜだろう？これは、ターゲットに対する入力データのレベルを識別し、その結果、ターゲットに関連する予測子を選択するだけである。分類だけでなく、予測のオプションもあります。正直、これがなかったらどうなっていたか......。 Mihail Marchukajtes 2020.04.15 08:04 #16950 RTSで2000年を待っている人たちのために、今日のもう一つの怨念を:-) 1...168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、感覚的な方法です、いわば鳥の手です、鶴をねじ込みます、面倒です))。しかし、IMHOは、非常に小さな単純労働者に偽の「シャベル」を売って奪うよりも、仕事を得る方が簡単だ、我々は両方とも本物のシャベルを売る人がいないことを知っている)))。
しかし、私は批判しているわけではなく、原則的に詐欺を尊敬しているのですが、小手先ではなく大手を振っています。
スーパー!あなたの回答は、多くの人の立場の本質をとらえています。他の人がシャベルを持っていることを自分に納得させなければ、コンフォートゾーンを出なければならなくなる。
仕事について 私もそう思うのですが、給料という形でこのプロジェクトに 費やしたリソースは、もっと多くのものをもたらしていたはずです。
ケシャ・ルートフ
しかし、私は批判しているわけではなく、原則的に詐欺を尊敬しているのですが、小手先ではなく大手を振っています。
- ニューラルネットワークの働きを実際の市場でリアルタイムに示すExpert Advisorを作る、
- ニューラルネットワークのシグナルを公開テレグラムチャンネルに送る、
- 問題解決の手順を説明する記事を 書き、6Kビューを得たとしても、不正行為とみなされます。
そうですね、感覚的な方法です、いわば鳥の手です、鶴をねじ込みます、面倒です))。しかし、IMHOは、非常に小さな単純労働者に偽の「シャベル」を売って奪うよりも、仕事を得る方が簡単だ、我々は両方とも本物のシャベルを売る人がいないことを知っている)))。
しかし、私は批判しているわけではなく、原則的には詐欺を尊敬もしていますが、小手先ではなく、大手のものです。
ケシャさん、トレンドとフラットについてのお返事が印象的で、今でも頭から離れません。
そして、ついにその答えが見つかったのです。
なぜトレンドとフラットがあると考え、どちらか一方の出現をどのように仕掛けるのか？あなたの投稿と意図から判断すると、あなたは知らない...
みんな、失礼ですが、私がとても愚かだということがわかりました。Rstudioのアップデートとそのパッケージによる不可抗力が起こり、アップデート後にスクリプトが激しいエラーを出すようになってしまい、克服できないでいるのです。すべて、もともと間違った書き方をしていたため、自然淘汰されたのです。:-( そこで、もし時間が来たら、行列やベクトルなどを弄って、スクリプトを更新し、Exel間をジャンプせずに学習ファイルを保存するようにした方がいいと思った。獣は捕手より偉いという言葉があるように。その結果、ドキュメントを読みながら、チュートリアルの具体例を、自分なりのパラメータを付けてコーディングしているのですが、エラーが出続けています。自分のデータにどのような例を当てはめてもダメだった。したがって、あなたが良いチュートリアルへのリンクを持っている場合、すなわち、拡張ガゼッタコマンド。参考書とはいえ、ダミーのために、独り占めしないでください。シェア!!!!!!!!!!
私は基本を理解していないので、私は、作成することはできませんが、ベクトルの初等行列は、これは彼がこれを好きではないものであるため。いつもエラーが出るのですが......。とても悲しいです :-)
そして、主なものは、私は変数の1つで悪態をつき始めていることです、私はそれがそのタイプのものではないことを参照してください。以前はそのタイプだったのに、急にそうでなくなった。Rは自動データ変換を 使用していますが。なんというか...... :-)
なんていうか:-)。
ラマー ))
CatBoostを研究してきましたので、その話をします。
深さは4～6分割が推奨されています。これは、私が一般的に試している深さです。
予測分割は、3種類のアルゴリズムから選択することができます。いわゆるグリッドが出来上がります。
分割の結果は、自分で引き出して見てみると面白いですよ。ま た、AlgLibは森の木を作るときに予測子を等分に分割していますが、これはどのようなものでしょうか？
pythonで木を表示する方法を見つけた https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/visualize_decision_trees_tutorial.ipynb
しかし、どうやらgraphvizの モジュールが古いようで、困っています。
JSON https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/model_export_as_json_tutorial.ipynb を調べることができます。
深さ2の対称木に対して、次のように動作します。
"splits "です。[
{
{ "border":4.550000190734863,
"float_feature_index"：12。
"split_index"：15。
"split_type": "FloatFeature"(フロートフィーチャー)
},
{
{ "border":2.423949956893921,
"float_feature_index"：7。
"split_index"：7。
"split_type": "FloatFeature"(フロートフィーチャー)
}
ラマー ))
pythonで木を見る方法は以下の通りです。
美しいですね。しかし、予測範囲のグリッドが、さらに枝分かれしていることに興味があります。
美しいですね。しかし、さらに検索された予測範囲のグリッド内訳が気になるところです。
RTSで2000年を待っている人たちのために、今日のもう一つの怨念を:-)