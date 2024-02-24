トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1692

エフゲニー・デューカ
OK、了解です。もしドロップアウトが0.5より大きくてもうまくいくのであれば、ベクターに不要なものがたくさんあることが判明しました。

なんというか...不必要というより、彼女はただ記憶し始めるだけで、一般化しない可能性が高い。 そしてここで、各エポックでのドロップアウトと彼女のニューロンの半分をカットすると、次回はどのニューロンがカットされるかが明確ではないので、すべてのニューロンで情報を解析（一般化）するように強制し、さらに学習が必要です。

 
イゴール・マカヌ

議論ではなく、私が扇動しているのです。

議論してどうするんだ？正直に稼いだ利益を私に分けてはくれないでしょう？

))))


銀行には他の目標がありますが、銀行も定期的にお金を失っていると言えます ;)

証券会社については、その目的が異なる。- 目的も違うということですね。

SZS: 私は異端者との戦いを覚えている、今こそ誰が正しくて誰が火あぶりにされるのかを知る時だ )))


UPD：そろそろ素敵な物語を...。


ここで私もチャートを作った、EAはTSを生成し、TSは完璧ではありませんが、イモは、このチャートは、将来的にさらなる作業のために使用されるかもしれません。

理想とは違いますが、将来的には便利に使えるかもしれませんね。

なぜなら、リアルではリスクが高まるので、どうしてもTCは赤い雑巾になり、ドレインにつながるからです。

 
レナト・アフティアモフ

イゴール テスターのマーティンと実機のマーティンは別物だということです。

なぜなら、リアルではリスクを増大させるので、TSは必然的に失敗につながる赤いボロになってしまうからです。

すでに書いたと思いますが、ポジションマネジメントについて質問したところ、マーティン・マーティンしか答えがありませんでした。

私のチャートはリミットカウンタークロージング、もしho -ので、テスターは、最適な注文システムを見つけた - 私はそれをやった最後の時間を見て、asctrend指標は、私がコードをデバッグする必要があるときに、追加されました

さあ、テスト開始です。



で、このチャートのポイントは、素敵なバランスチャートではなく、これらの不思議を自動的に検索することなんだ、ファック!

SZS: フォーラムでのコミュニケーションは、どんな質問にも答えてくれますが、残念ながら答えは事前に用意されています )))) 。

うぉー、EAがオーダーで動く方法を見つけた！最適化を停止した


と、私の疑問は、なぜフォワードテストに合格するEAとそうでないEAがあるのか、そしてそれをどう判断するのか...ということです。これがすべての答えです。"マーチンのために "だ

削除済み  
イゴール・マカヌ


そこに数値の入ったレポートはないのでしょうか...お願いします。

そういうのって、投げやりなんですよね：
オネドラルスド

数字が入ったレポートはないのでしょうか...？

はい、あります。

最適化を停止すると、このテスターレポートはPMに送信され、あなたはそれを分析することができます。

最適化 2018.01.01 - 2019.05.01 、その後、今日にフォワードでテスト - 上記のスクリーンショット、実際のティックでテストします。

わからない、わからない。プレイヤーフォーラムを見ると、計算や確率、ベッティングシステムがあるんだけど...。もっと情報を得られると思います。

 
イゴール・マカヌ

あるある

確率の確認方法がわからず、TSがフォワードテストに合格していても負けない方法を聞いています。

これ以上の情報はないだろう。より多くの情報が得られると思います。

全てはそこにある
 
イゴール・マカヌ

すでに書いたと思いますが、ポジション管理について質問したところ、マーチン・マーチンしか出てきませんでした。

マーチンはどこだ？私のチャートは、CHOならカウンターリミット・クローズだ-だからテスターは最適なオーダーシステムを見つけたのだ...。

いいえ、それは動作しません、少なくとも最初のMMなしでシステムを最適化し、それが前方プラス（ASR>2）で何とかなる場合、その後別々にMMと実行を最適化し、すべて一緒に最適化 - 失敗への道。一般的に最適化というのはいい加減なものですが、せっかくなので...。

 
ケシャ・ルートフ

いいえ、それは動作しません、少なくとも最初にMMなしでシステムを最適化し、それがformardにある場合は、別々にmmと実行を最適化し、すべて一緒に最適化 - 失敗への道。一般的に最適化というのはダサいものなのですが、せっかくなので...。

私はヘッジファンドや銀行向けのTSを開発していないのですが、もしかしたらあなたの仕事は違うかもしれません。

という、よくある質問に話を縮めましょう。

私は研究途中のものを持っていますが、あなたはうまくいくものをお持ちだと思うので、実体験を話していただけませんか？

私はTSのテスト方法を 学ぶ必要はないと思います、私は長い間このトピックを勉強してきました。 そして、あなたがMMと呼ぶ101回目の説明は、これはあなたの一般論であり、時間通りに利益を閉じることは、損失を沈静化させないことと同じくらい複雑であることに気づいていない - 私はそれを伝えることができないだけです。

 
イゴール・マカヌ

私はヘッジファンドや銀行向けのTSを開発していないのですが、もしかしたら、あなたの仕事は違うのかもしれません。

シュトイテをお持ちですか？

私は研究途中のものを持っていますが、あなたはうまくいくものをお持ちだと思うので、実体験を話していただけませんか？

TSのテスト 方法を教えても意味がないと思います、私はこのテーマを長く研究していますが、MMと呼ぶのは101回目の説明です、これはあなたの一般論です、時間内に利益を閉じることは損失を乗せないことと同じくらい難しい ということも知らないのですね、私にはどうしても言えません

を強調したのは、問題を引き起こす矛盾を示すものです。

自分でお金の管理を勉強するか、アドバイスに耳を傾けるか、どちらかにすべきです。

どうすれば時間内に利益を確定できるかは、分析が説明するしかないことです

しかし、MOはマーケットを分析する思考をフルスロットルでオフにし、分析に信じられないという根拠を生み出します。
 
テクニカルアナリストならともかく、私はあなたのクライアントではありません。

ハイライトされた部分は、問題を発生させる矛盾を示しています。

問題はない。問題はあなたの見通しだけで、あなたはそれを調査しておらず、どこを見ればいいのかわからないだけだ。

レナト・アフティアモフ

お金の管理については自分で調べるか、アドバイスに耳を傾けるべきでしょう。

出向く

アドバイスのトピックを立ち上げましょうか？- でなければ、議論する意味がない。

レナト・アフティアモフ

利益確定が間に合わない-分析でしか説明できない

なぜテクニカル分析なのか？ 単なる言葉のサラダなのか？- なぜ、経験で見つけられないのでしょうか？- 証拠はあるのか？

Renat Akhtyamov:
 しかし、MOは全速力で思考を分析する市場をオフにし、それはまた、分析のunbelievabilityの基礎を作成します。

国家か、はたまた見通しについてか......わからない、何を議論しているのだろう？ああ、そうだ思い出した、「重い飛行機は飛べない」--有名な人が自分の技術進歩のビジョンを正当化したわけだが、あなたもそうなのか？ あなたはMEの専門家なのだろうか？- もしあなたがテクニカル分析の専門家なら、残念ながら私はあなたのクライアントではありません。

