トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1696 1...168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.04.15 08:13 #16951 ミハイル・マルキュカイツ もうRを手に入れたのなら、Rでモデルのトレーニングを始めたらどうですか？ そうすれば、エクセルなどの松葉杖は必要なくなりますよ。そのためにあるんだ! Mihail Marchukajtes 2020.04.15 08:21 #16952 mytarmailS: もうRを手に入れたのなら、Rでモデルのトレーニングを始めてみませんか？ そうすれば、Excelなどの松葉杖は必要ありませんよ! さて、ここからが面白いところです。レシェトフのオプティマイザーは、バカみたいに参照ベクトル系を使っただけで、良いオプティマイザーになったとでもいうのだろうか？しかし、そうではなかった。ポイントは、ニューラルネットワークに囲まれたアルゴリズム群を実装していることです。これには、学習用サンプルの不変量や巧妙な分割の作成などが含まれます。そして、JPredictionのロジックを同じRに移し替えようと提案したこともありましたが、このアイデアは支持されなかったので、そのままになっています。私の知識では、昨日一日かけて、ある大きさのプレハブ行列を作り、そこに3番目のテーブルのデータに基づいて別のテーブルから値を入力しなければならなかったとします。私はdata.frameだけを6時間やって、最後に初めて、行で形成されるリストとは対照的に、列で形成されることを知りました。誰も教えてくれる人がいなかったんです。ところで、ドクはどこにいるんだ？長い間、会っていないのですが......。 Mihail Marchukajtes 2020.04.15 08:28 #16953 しかも、私自身が追加した機能で、最適化時間を大幅に短縮し、汎化されたモデルを得られる確率を高めたというのですから。 mytarmailS 2020.04.15 08:50 #16954 ミハイル・マルキュカイツ さて、ここからが一番面白いところです。レシェトフのオプティマイザーは 、バカみたいに参照ベクトル系を使っただけで、良いオプティマイザーに なったとでもいうのだろうか？しかし、そうではなかった。ポイントは、ニューラルネットワークに囲まれたアルゴリズム群を実装していることです。これには、学習用サンプルの不変量や巧妙な分割の作成などが含まれます。そして、JPredictionのロジックを同じRに移し替えようと提案したこともありましたが、このアイデアは支持されなかったので、そのままになっています。私の知識では、昨日一日かけて、ある大きさのプレハブ行列を作り、そこに3番目のテーブルのデータに基づいて別のテーブルから値を入力しなければならなかったとします。私はdata.frameだけを6時間やって、最後に初めて、行で形成されるリストとは対照的に、列で形成されることを知りました。誰も教えてくれる人がいなかったんです。ところで、ドクはどこにいるんだ？長い間、会っていないのですが......。 くっそー)))・・・。 どうして良いと言えるのか、他と比べたことがあるのか？ Mihail Marchukajtes 2020.04.15 08:56 #16955 mytarmailS: くっそー)))・・・。 というのも、この作品は、他の作品と比べたことがあるのでしょうか？ 残念ながら、Rのモデルを含む他のモデルとの比較解析の試みは、すべて失敗に終わったことをご記憶でしょうか。 私のデータセットがttarmailSの殿方には小さすぎたからです。しかし、十分な純度で比較実験を行うためには、JPredictionのアルゴリズムをRにコピーして比較解析する必要があります。そして、もう学習方法やネットワークの種類を改善することができるのです。でも、今のところ、私は経験則だけを頼りにオプティマイザーの仕事を判断しています。練習を通したバカっぷり。もし（オプティマイザーが）実際にはごまかしであるならば、私は、このごまかしがかなり私がお金を稼ぐのに役立つならば、1つは他のシステムで見事な結果を得ることができる方法を想像することさえできない。 mytarmailS 2020.04.15 08:59 #16956 ミハイル・マルキュカイツ 残念ながら、Rモデルを含む他のモデルとの比較解析の試みは、すべて失敗に終わったことをご記憶でしょうか。なぜなら、私のデータセットが小さすぎて、ここにいる紳士には無理だったからです。しかし、十分な純度で比較実験を行うためには、JPredictionのアルゴリズムをRにコピーして比較解析する必要があります。そして、もう学習方法やネットワークの種類を改善することができるのです。でも、今のところ、オプティマイザーの仕事は経験則だけで判断しています。練習を通したバカっぷり。もし（オプティマイザーが）実際にはごまかしであるなら、このごまかしが私の収入にかなり役立つのなら、他のシステムで見事な結果を得ることができるのか、私には想像すらできないのです。 JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2020.04.15 09:06 #16957 mytarmailS: JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？ 一般に、比較の問題点は学習セットが少なすぎることでした。結局、参照ベクトルの方法は、データを徹底的に揺さぶるので時間がかかるのです。そして、その発想は次のようなものだった。同じ学習ファイルを用いて、オプティマイザと代替システムの2つのモデルを取得し、フィードバックループでの性能を単純に比較するのです。もし興味があれば、試してみることもできるのですが...。 Mihail Marchukajtes 2020.04.15 09:08 #16958 それでは、どうぞ。epicfeilが届くまで、あっという間だった。またしても、お金は静かなのが好きなんですね。今は、より良い価格で参入する良い機会だと考えていますが。今日のところは、長くはないですが、少し空売りをするかもしれません。 Mihail Marchukajtes 2020.04.15 09:40 #16959 mytarmailS: JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？ もし望むなら、どのようにでもいじり回すことができます。オプティマイザーに実装されている主要な条件を書いて、システムを作ってみることにします。Rで作るのですが、自由な解釈で。そして、二人で同じファイルをトレーニングして、OOSでどう動くかを確認します。もしかしたら、すでにRでReshetovのオプティマイザのロジックとは異なる独自のAIを持っているかもしれませんが、比較するのが象からハエではなく、適切だったように、いわばゲームのルールを定義することが必要になってくるのではないでしょうか。そこで、私たちはすべてのI'sに点を打ち、すべてのT'sを交差させます!!!! Mihail Marchukajtes 2020.04.15 09:42 #16960 面白いのは、このNIの上昇が、次の選択肢を演じ始めていることで、まあ、なんというか。よくやった...。 1...168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もうRを手に入れたのなら、Rでモデルのトレーニングを始めたらどうですか？ そうすれば、エクセルなどの松葉杖は必要なくなりますよ。そのためにあるんだ!
もうRを手に入れたのなら、Rでモデルのトレーニングを始めてみませんか？ そうすれば、Excelなどの松葉杖は必要ありませんよ!
さて、ここからが一番面白いところです。レシェトフのオプティマイザーは 、バカみたいに参照ベクトル系を使っただけで、良いオプティマイザーに なったとでもいうのだろうか？しかし、そうではなかった。ポイントは、ニューラルネットワークに囲まれたアルゴリズム群を実装していることです。これには、学習用サンプルの不変量や巧妙な分割の作成などが含まれます。そして、JPredictionのロジックを同じRに移し替えようと提案したこともありましたが、このアイデアは支持されなかったので、そのままになっています。私の知識では、昨日一日かけて、ある大きさのプレハブ行列を作り、そこに3番目のテーブルのデータに基づいて別のテーブルから値を入力しなければならなかったとします。私はdata.frameだけを6時間やって、最後に初めて、行で形成されるリストとは対照的に、列で形成されることを知りました。誰も教えてくれる人がいなかったんです。ところで、ドクはどこにいるんだ？長い間、会っていないのですが......。
くっそー)))・・・。
どうして良いと言えるのか、他と比べたことがあるのか？
くっそー)))・・・。
というのも、この作品は、他の作品と比べたことがあるのでしょうか？
残念ながら、Rモデルを含む他のモデルとの比較解析の試みは、すべて失敗に終わったことをご記憶でしょうか。なぜなら、私のデータセットが小さすぎて、ここにいる紳士には無理だったからです。しかし、十分な純度で比較実験を行うためには、JPredictionのアルゴリズムをRにコピーして比較解析する必要があります。そして、もう学習方法やネットワークの種類を改善することができるのです。でも、今のところ、オプティマイザーの仕事は経験則だけで判断しています。練習を通したバカっぷり。もし（オプティマイザーが）実際にはごまかしであるなら、このごまかしが私の収入にかなり役立つのなら、他のシステムで見事な結果を得ることができるのか、私には想像すらできないのです。
JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？
JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？
それでは、どうぞ。epicfeilが届くまで、あっという間だった。またしても、お金は静かなのが好きなんですね。今は、より良い価格で参入する良い機会だと考えていますが。今日のところは、長くはないですが、少し空売りをするかもしれません。
JPredictionと何かを比較することの、一体何が問題なのでしょうか？