トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1691

Aleksey Nikolayev 2020.04.11 16:49 #16901

マキシム・ドミトリエフスキー
偉大で比類なきアレキサンダーが書いたように（Smradlabで書き続けている）、あなたは市場の時間に合わせて仕事をする必要があり、そうすれば私たちは皆、幸せになれるでしょう。
このことは、「われらの父よ」と同じように、モニターの前に座りながら繰り返し学ばなければならない不変の真理である。理解は後回し、まずは揺るぎない信念を持つこと
時空を貫くシュリク）の映画を思い出しました。
ゲーム理論についてですが、まるで指をくわえて見ているような、国防省に適用されるような
普段はどうなんだろう？
ここにフリップカードゲームがある、ここにNSがある、すぐにルールでNSを制限するが、ゲームのルールではなく、ビジョンで制限するので、一番小さいカードからしか出さず、1枚ずつ投げる・・・父に教わったことである。ということで、トレーニングを開始し、何やら鍛え上げられたカードゲームAIを手に入れました。
ゲームの一般的なルールと目標、つまり勝利数、そしてNSが最小のカードでプレイしたり、排他的に切り札をめくったりする方法など、組み合わせ論から見て、何が正しいのか......。余計なお世話- 目標は最大勝利数
というのが、私たちが教わった原始的な方法です．アタリのゲームをすべて打ち負かしたソフトの名前を忘れてしまった--鈍重なブルートフォースで、しかもゲームのルールを知らなくても--画面上のピクセルを分析することによって、らしい--ここは間違っているかもしれないし、ずっと前に読んだ
そこで、2人、3人とNSを背にして座り...。そして、骨抜きにされる。NSは、できるだけ多くの試合で最大限の勝利を必要としない。投資対効果を最大化することです。NSは、何かを賭けて、ある状況下ではオールインすることができます。しかし、NSは誰と対戦するのか、最後まで把握しておかなければならない。 バカよりポーカーそこにもエクイティがある...。相手を攻略したものが勝利となる。レベルが高い場合
インターネット上では、「フィル・アイビーと対戦して勝つことはできても、距離で負ける」と言われています。なぜ？彼は、あなたが過去の試合ですでに見せてきたものをもとに、どのようにプレー すればよいかを知っているのです。そして、彼との対戦の仕方を知らない。彼はカードゲームではなく、あなたと 勝負しているのです。
プレイして勝つためには、リスクを知る必要があります。いつ、誰と、どんなリスクを負うか、テーブルに座らないほうがいいのか。テーブルについたら、離れるタイミングを見極める。
DenceにはDropoutというパラメータがあります。
説明
ドロップアウトは、学習時間中の更新ごとに入力ユニットの割合がランダムに0になることで、オーバーフィッティングを防ぐことができる。
このパラメータの意味はよくわからないが、オーバーフィッティングに対する何らかの対抗手段であるようだ。つまり、増やせばトレーニングの質も上がるというわけです。しかし、0.5以上増やすと、TensorFlowは文句を言い始めます。
WARNING:tensorflow:ドロップアウト率が大きい:意図した ものかどうか確認してください。
そして、最高品質が始まるのは、0.5以降です。
この理由と内容を理解している人はいますか？
私はニューロンの専門家ではありませんが、ドロップアウトは 正則化の一種であり、オーバートレーニングを防ぐために、ニューロンのトレーニング時にニューロンの一部をゼロにする（殺す）ことで、ニューロンがより良く汎化できるようにし、1つのニューロンに多くの情報が集中しないようにするものです。
この "公理 "を確認することはできないだろう - どの "フェンス "にも書かれていることだが。
もうずいぶん前からフェンスを読んでいない。MMは一種の「化粧品」であり、実際の利益とリスクの比率をマイナスからプラスにすることはできませんが、バックテスト上ではそのような錯覚を起こさせることができます。
もちろん、mmはトレーダーをだますことができる方法すべての可能な方法を分解することは現実的ではありません、人々の数でもクールな組織でそれを行っている。しかし、マーティンの例では、おそらくすべての人に当てはまるわけではありませんが、それを示すのは簡単です。
例えば、同一のランダムエントリー、同一のTP/CLを持つ2TSを例にとりますが、最初のロットは一定で、2番目は前のトレードが負けていれば-2倍にします。
ここでは、そのランダムな一例をご紹介します。
このように、1枚目のASR <0からプロファイリングの錯覚を起こし、2枚目はASR >3という奇跡が起きているのです。
百聞は一見に如かず、何度も何度も試行錯誤を繰り返した結果です。
それゆえ、雪崩を起こす雪崩はうんちからではなく、分析ができないこと、つまり値動きのランダム性を重視することから生まれる。
私はニューロンの専門家ではありませんが、ドロップアウトは 一種の正則化であり、ニューロンを訓練する際に、一部のニューロンをゼロにすることで、ニューロンがより良く汎化され、1つのニューロンにあまり多くの情報が集中しないようにします。
すべてクリアしている、いわば何度もやっていることなんです。
では、なぜ口論になるのですか？
ABCです、銀行やヘッジファンドに就職しようとして、バックテスターで戦略を最適化すると言っても、根性（mm、実行力など）があっても黒星になります、地方DCにすら連れて行ってもらえませんよ。
では、何を議論しているのですか？
アルファベットです、銀行やヘッジファンドに就職しようとして、バックテスターで戦略を最適化しますと言えば、根性（mm、約定など）があっても、地方の証券会社でも黒星になりますよ。
私は議論していない、私は扇動者だ
議論する意味はあるのでしょうか？正直に稼いだ利益を私に分け与えるつもりはない、私はあなたの損失を補填する約束をしていないのか？
銀行には他の目標がありますが、銀行も定期的にお金を失っていると言えます ;)
証券会社については、その目的が異なる。- 目的も違うということですね。
同じようなチャートを作ってみたが、EA自体がTSを生成しており、TSは完璧ではないが、このチャートは今後の作業に使えそうだ