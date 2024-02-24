トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1541

マキシム・ドミトリエフスキー

コルホーズといえばグーグル

へへグッドアンサー )))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

YandexやSberbankなどの企業は、主に機械学習にPythonを使用しています。というか、現地ではRが生産に使われているという話すら聞いたことがない。pythonでは、そうです。

私は、YandexやSberで働く人たちとは比較しませんし、GoogleやMicrosoftで働く人たちとはもっと比較しません。 そこで、もし私がメタトレーダー取引ターミナルで プログラミングを始めたら、世界がどうであろうと、MQLを使い続けなければなりません。みんなを指折り数えて、ファッショナブルでグラマラスな道へまっすぐ連れて行こうとしているのです。

グレイル

GoogleやMicrosoftで働く人はともかく、YandexやSberで働く人と自分を比較することはありません。彼らは「Render unto Caesar the things that is Caesar'」と言いますが、私たちの場合は「Where you were born, you are welcome」という言葉がより適切です。 つまり、メタトレーダーの取引端末で プログラミングを扱い始めた人は、世の中がどうであれ、MQLを使い続けなければならない、ということなんです。彼らは、指をくわえて、みんなをファッショナブルで華やかな道に連れて行き、そのままADになろうとしているのです。

mqlに最新のmlライブラリが追加されれば、間違いないのですが、そうではないようです。どうせ、比較にならないほど少ない例でしょう。特にここでは、理解者が2人しかいないのです。

それとも書き直せということですか？ それなら私の出る幕はないですね。

自分と比べるのではなく、例を挙げてこんなのいくらでもあるよと言ってるんです。既成のものを取ってきて、それを応用するのです。

 
私のように、CatBoostの コマンドライン版（完全なプログラムとして）を使用し、Windows 7上で実行する人、開発者はCatBoostの最近のバージョンが動作しないバグを修正すると約束しました。新しいバージョンは、明日にはダウンロードできるようになるはずです。
テスターを普通に書いたかどうかテストするために、とりあえずlocalhostに置いてみました。プロファイルでのモニタリング

スプレッドとマーガップを含んでいませんが、15分足のシンボル（始値による シグナル）なので、今のところマーガップは無視することにしています。後で追加します。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

こんにちは。

すべてのトレードはそこで利益を上げているのでしょうか？ スクリーンショットで見ました。あるいはテストデータである。

不具合はコードになかった ))

マークアップなし

のばす

もういっちょ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

モエックスで試してみてください。スプレッドは最小で、この方法がうまくいけば、利益を上げることができます。

アレクセイ・ヴャジミキン

モエックスを試してみてください、そこではスプレッドは最小で、もし方法がうまくいけば、利益を得ることができるでしょう

マキシム・ドミトリエフスキー

は、どういうわけかmt5のロジックを間違って書き換えてしまったようです。ちょっと違うんですよね。スプレッドはそれほど影響しないはずだ。

決算のマークアップやスプレッドシミュレーションの観点で？

