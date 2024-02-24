トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1543

アレクセイ・ヴャジミキン

グラフィカルなコンポーネントと財務計算のことです。

結果としては、収益性、シャープレシオだけでは不十分で、スリッページや手数料があったとしても、ほとんど余裕がないようです。

python用テスター、liba - さまざまなものがあります。

あとは......今はパラメータを変えて運転していますが、熱意はなくなりましたね、森と同じオーバーフィットです

どこにトラックがあり、どこにテストがあるのか、一目瞭然です。つまり、要するに何も変わっていない、キャットバストが有利になったわけではないのです。

後で、lstmを試してみます。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

チップとターゲットは？

グレイル

特徴やターゲットは？

インクリメントは通常、トレーニングからトレーニングへ、異なるステップを経てランダムにターゲットされます（フローティングパラメータによるジグザグのようなもの）。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

大丈夫

リターンやインクリメントで良い結果が出たことがない、ノイズが多いので取引しない方が良い((

グレイル

はっきり

返品や増額がうるさくて嫌な思いをした、そんなんじゃ取引できないよ(((^^;)

あっても短命か、普及率が低い。その場合、短命であったり、普及が少なかったりします。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さて、何を期待するか...。

哀しい

もちろん、いろいろな方法でノイズと戦うことはできますが、「斧汁」が出てしまうんですね。

グレイル

さて、何を期待するか...。


クラシファイアを比較するのが面白かったです。

スクリーンショットからはあまり伝わってきませんでした。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

クラシファイアを比較するのが面白かったです。

分類器 - 森、チップ - 運動量記号(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) 目標 - 方向記号ZZ(10)

比べるまでもなく、レームダック化した構成です

グレイル

fichesiireturnsをmontecarryして、トレーニングサンプルに追加してみてはいかがでしょうか？つまり、ドリフトなどを変えて、いくつかの実装をすることです。 唯一まだやっていないこと

なぜなら、価格から差を取ると、合計がなくなり、フィッシュが不完全になるからです。モンテカルロは直る......かもしれない。

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

マキシム・ドミトリエフスキー

いろいろ試しましたが、将来の増分で符号を変えるフォアキャスターは悲しいもので、少なくとも私はそれで何か良いことをする方法を学んだことがありません、それは構成の特殊性の問題ではなく、ゼロに近い予測可能性で、貿易コストによって完全に平準化されています。

増分は原子の動きのような「マイクロ」レベルであり、焦点は通常のリバースやインパルスをフィルターにかけるよりも、トレンドフォローやフローティングのようなノイズの少ないものであるべきです。

