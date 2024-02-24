トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1534

新しいコメント
 
アレクセイ・ヴャジミキン

トレーニングを実施したサンプルからの指標。

トレーニング以外のサンプルはどうなっていますか？例えばこれから6ヶ月間？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、loglossが〜1であり、モデルは何が起こっているのか全く分からない状態なのです。

目が見えないんだけど、負のログロスはどこ？モデル全体のloglossを指定しました。

マキシム・ドミトリエフスキー

個々の入力に対して個別のloglossを求めたいのですか？つまり、シート値と目標値との間の情報量？

loglossが正しいのかどうか、私は質の高い情報を見つけたいのですが、loglossはモデル全体の量を求めているので、量でもいいのかもしれませんね〜。何かいい方法はないでしょうか？

マキシム・ドミトリエフスキー

何もしない」クラスは、他のクラスに比べて明らかにバランスが悪いので、上に書いたような3クラスモデルだからこその問題かもしれませんね。それ以外の指標は憂慮すべきものです。

ああ、アンバランスだな、でも仕方ないか...。もちろん、サンプルをベクトルに分割して2つのサンプルを作成することもできますが、その場合にも有用な情報の一部が失われてしまいます。一般的に、サンプルのバランスが悪いというのは同意だが、情報を失わないようにするにはどうすればいいのかわからない。 少ないターゲット数でラインを複製してみましたが、効果はマイナスです。

削除済み  
アレクセイ・ヴャジミキン

私は盲目なのですが、負のログロスはどこにあるのでしょうか？モデル全体のloglossを指定しました。

loglossが何なのかよくわからない、私は質の高い情報を見つけたい、loglossはむしろモデル全体の量を求めている、量でもいいのかもしれない-わからない。何かいい方法はないでしょうか？

たしかにバランスは悪いけど、しょうがないよね...。もちろん、サンプルを2つに分割してベクトル化することもできますが、その場合にも有用な情報の一部が失われることになります。一般的に、サンプルのバランスが悪いというのは同意だが、情報を失わないようにするにはどうすればいいのかわからない。少ないターゲット数でラインを複製してみたが、効果はマイナスである。

負の値ではないが、1に近い値、すなわち最大値である。ゼロになる傾向があるはずです。

loglossは、大雑把に言うと、特徴量がターゲットとどの程度相関しているかを示しています。1は全く記述がない、つまり全く情報がない。これは、相関が全くないかどうかを教えてくれるという意味で、良い指標だと思います。全く相関が取れていませんね。

3じゃなくて普通に2クラスにしてくれよ。

 
エリブラリウス

そして、トレーニング以外のサンプルでは、？例えばこれから6ヶ月間？

そして、トレーニング以外でのサンプリングも...。していない、2019年3月1日頃のトレーニング、2014年の情報を全て使うべきと判断した。

しかし、これらの木が何を与えるかを自分の目で確かめようと思い、EAに刺し、2019年3月1日から2019年9月15日まで3種類の木で3回パスを行いました。

1.最初の分割ステップ


2.第20分割ステップ


3.分割の48段階目

そして、総じて3機種とも良い結果が出ていることに、私自身驚いています

面白いことに、2ndモデルはよりスムーズに、3rdモデルはすでにプラスに這い上がろうと必死になっているのです。

興味深いことに、モデルの精度はあまり劣化せず、むしろ向上することもありました。 以下は、トレーニングサンプルに対する変化率を示した表です。


完全性や対数性については、指標をとってサンプリングをしてみないと何とも言えません。

そうですね、ほとんどのモデルはゼロを学習するときにループします。他の2つのクラスに比べてゼロが圧倒的に多いので、ゼロを見つけるのが簡単になります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

は負ではなく、1に向かって、つまり最大になる傾向がある。ゼロの方向に向かうはずです。

loglossは、大雑把に言えば、特徴量がターゲットとどの程度相関しているかを示す。つまり、0は完全な相関、つまりターゲットをよく表している。1は全く記述がない、つまり全く情報がない。これは、相関が全くないかどうかを教えてくれるという意味で、良い指標だと思います。全く相関が取れていませんね。

グレード3じゃなくて普通のグレード2にしてくれよ。

マルチクラスでのログロスは1つかな・・・。一般に、自分では計算式の実装方法がわからない--公開されているソースからは、こうした暗号が理解できないのです。そして、最終的なものでなく、サンプル全体のLoglossがどう変化し、どこがたるんでいるのかを見てみたいですね。そして、私の理解では、バランスの取れたサンプルの方が正しいのでは...と思いました。

削除済み  
アレクセイ・ヴャジミキン

多階級化のためのLoglossが1に相当するとは思えないのですが...。一般に、自分で計算式を実装する方法は理解できませんが......公開されているソースからは、こうした暗号を理解することはできないのです。そして、最終的なものでなく、サンプル全体のLoglossがどう変化し、どこがたるんでいるのかを見てみたいですね。そして、私の理解では、バランスの取れたサンプルでは、より大きな範囲で正しいのですが...。

私たちの頭を悩ませることはありません。yandexのような大企業がやっていることです。こうすれば大丈夫と言われる。やるだけやって、自分ではやらない。レトリックやさまざまなアプローチに溺れることになります。

グラデーションに沿って、木々を積み上げながら変化していく様子を表現しています
 
アレクセイ・ヴャジミキン

そして、トレーニング以外でのサンプリングも...。していない、2019年3月1日頃のトレーニング、2014年の情報を全て使うべきと判断した。

しかし、これらの木が何を与えるか自分の目で確かめようと思い、EAに刺し、2019年3月1日から2019年9月15日まで3種類の木で3回パスをしました。

1.最初の分割ステップ


2.第20分割ステップ


3.分割の48段階目

そして、総じて3機種とも良い結果が出ていることに、私自身驚いています

面白いことに、2ndモデルはよりスムーズに、3rdモデルはすでにプラスに這い上がろうと必死になっているのです。

興味深いことに、モデルの精度はそれほど悪化しておらず、時には向上しています。以下は、トレーニングサンプルに対する変化率の表です。


完成度やログロスについては、指標を撮影し、サンプリングをしてみないと何とも言えません。

そして、ほとんどのモデルは、ゼロに訓練するときにループします。他の2つのクラスに比べて、このクラスが本当に優勢で、ゼロを見つけるのが簡単だからです。

悪くない！ボリュームを増やせば、何かがすでに獲得できる)
 
マキシム・ドミトリエフスキー

これが、私が得たものです。ボットロジックを全てpythonに移行し、forestをboostに置き換えただけです。Can't find error, no peeks it seems.設定次第では、取引回数を減らしながら、アキュラスを最大0.7～0.8まで上げることが可能です。

足場の場合、誤差の範囲はほぼ同じですが、アキュラスではなく、分類の誤差です。そして、trayneでも同様の挙動をし、さらに良くなっています。でも、テストではもっとひどいんです。

を学習します。

学習は10倍大きくなる


玄関先には何がある？純粋な価格？
削除済み  
エリブラリウス
途中には何があるのでしょうか？純粋な価格？

ぞうけい

今週末にはコネクタを完成させて、テストにかけたいと思います。モデルをクラウドにアップロードして、端末から信号を取得する予定です。モデルをクラウドに置いて、端末から信号を取得しようと思っています。MT5でクライアントを送ることができます
削除済み  

MoDのパターンの記述方法に関するシンプルで興味深いアプローチ

https://www.quanttrader.com/index.php/a-simple-algorithm-to-detect-complex-chart-patterns/KahlerPhilipp2019

A simple algorithm to detect complex chart patterns
A simple algorithm to detect complex chart patterns
  • Kahler Philipp
  • www.quanttrader.com
Finding complex chart patterns has never been an easy task. This article will give you a simple indicator for complex chart pattern recognition. You will have the freedom to detect any pattern with any pattern length. Not just 2-bar candlestick formations, but complex stuff like V-Tops spread over 20 bars. Defining a chart pattern I am using a...
1...152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541...3399
新しいコメント