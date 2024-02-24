トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1542 1...153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549...3399 新しいコメント 削除済み 2019.09.26 00:56 #15411 アレクセイ・ヴャジミキン 決算のマークアップやスプレッドのシミュレーションという点では？ 的はずれもいいとこだ そうそう、mt5ではスプレッドが考慮されていたんですよ。 スプレッドがすべてを食べてしまうので、私のEAではうまくいかないことはすでに分かっています。変更する Aleksey Vyazmikin 2019.09.26 01:58 #15412 マキシム・ドミトリエフスキー ターゲット自体のサンプリングが何らかの形で間違っているのでしょう。 そうそう、mt5ではスプレッドが考慮されるんですよね...ここにも追加しておかないと。 いい考えがあります。これはうまくいきません、スプレッドは何でも食べてしまうのです。修正する必要がありそうです。 MetaTrader 3でよい結果が得られたら、MT5を使い、設定した日付に追加して、二度とクォートを使用しないようにします。私にとっては、軽視されるかもしれないいくつかの例外を除き、概ね納得のいく結果でした。 Aleksei Kuznetsov 2019.09.26 11:00 #15413 マキシム・ドミトリエフスキー 不具合はコードになかった )) マークアップなし のばす もういっちょ 外為市場の価格が部外者にとってランダムなさまであることを、また一つ確認することができた。 お金の名人は、ストップがどこに溜まっているかを知っていて、その後ろに価格を追い込んでいる可能性があります。 Igor Makanu 2019.09.26 11:09 #15414 エリブラリウス お金の持ち主は、ストップがどこに溜まっているかを知っていて、その背後にある価格を動かしている可能性があるのです。 もし、あなたの仮定に従うなら、スポーツくじのオーナーは、くじ引き機からどの玉が落ちるかを知っているし、ルーレットのオーナーは、次に車輪が回転するときに玉がどこにあるかを知っていることになります。 もっと単純なことかもしれませんが......。） Aleksei Kuznetsov 2019.09.26 11:33 #15415 イゴール・マカヌ もし、あなたの仮定に従うなら、スポーツくじのオーナーは、くじ引き機からどの玉が落ちるかを知っているし、ルーレットのオーナーは、次に車輪が回転するときに玉がどこにあるかを知っていることになります。 もっと単純なことかもしれませんが......。） 私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。ただ、すべてがシンプルになったということです。 もちろん、これらは仮定であり、あることないことについては、いくらでも議論することができる。 議論してもあまりおもしろくない。 面白いな～、どうやって稼ぐんだろう。どうやら、一時的に、幸運な状況が与えられた場合を除き、方法はないようです。 まあ、ボールや磁石、重心をずらした遊びもできるんですけどね）。 Igor Makanu 2019.09.26 11:40 #15416 エリブラリウス 私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。それはあくまで、もっとシンプルにということです。 少し前に書いたと思うのですが、見つけました。 イゴール・マカヌ SZZY：私は物理的な世界でアナロジーを検索することによって、すべての問題を解決したい - ここで私は、より多くの市場の数式Eの検索がカードゲームでカードのパック内の次のカードを推測する方法を探しているようなものだと確信して、テレビのフォーラムを読んでいる....しかし、デッキ内の次のカードは1が頻繁に相手を倒すことができるか知っていなくても、右、？;) カードゲームってSB？ 私たちは、価格の行方を推測し、リターンが期待できる戦略を探すのではなく、間違った方向を見ているだけだと思います。 ZS: 近年の私の文献のコレクションを見てみると...。私のギュンターだけがトレーディングに直接関係するもので、残りのすべて（1,9 Gb = 191冊）は安全に削除できます )))) 削除済み 2019.09.26 13:34 #15417 エリブラリウス 私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。これはあくまで、シンプルにするためのポイントです。 もちろん、これは推測であり、あるかないかの議論は尽きない。 議論してもあまりおもしろくない。 面白いのは、どうやってお金を稼ぐかということです。どうやら、一時的な幸運を除いては、何もないようです。 でも、ボールや磁石、重心のズレでも遊べるんですよ）。 Automat Ylexander_Kは、SBがトレーダーの障害になることはないと断言しています。 削除済み 2019.09.27 17:02 #15418 一般的に、私は間違いを修正し、通常のテスターを作り、最後の取引を実際の取引と比較し、彼らはすべて一致しています。 私は以下のような結果（トレーニング＋50/50テスト）、最後にトレーニングをしています。 すべて正しいようですが、もう一度確認する必要がありそうです。CBの結果には満足している Aleksey Vyazmikin 2019.09.27 17:54 #15419 マキシム・ドミトリエフスキー 一般的に、私は間違いを修正し、通常のテスターを作り、最後のトレードを実際のトレードと比較しました - 彼らは一致しています。 私は以下のような結果（トレーニング＋50/50テスト）、最後にトレーニングをしています。 すべて正しいようですが、もう一度確認する必要がありそうです。CBでの結果には満足しています。 グラフィカルなコンポーネントと金融計算のことです。 結果としては、収益性やシャープレシオが十分ではないようです。スリッページや手数料があったとしても、ほとんどマージンがないのです。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.27 17:55 #15420 MOの科学分野への応用について、興味深いサイトを 見つけました。 1...153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
決算のマークアップやスプレッドのシミュレーションという点では？
的はずれもいいとこだ
そうそう、mt5ではスプレッドが考慮されていたんですよ。
スプレッドがすべてを食べてしまうので、私のEAではうまくいかないことはすでに分かっています。変更する
ターゲット自体のサンプリングが何らかの形で間違っているのでしょう。
そうそう、mt5ではスプレッドが考慮されるんですよね...ここにも追加しておかないと。
いい考えがあります。これはうまくいきません、スプレッドは何でも食べてしまうのです。修正する必要がありそうです。
MetaTrader 3でよい結果が得られたら、MT5を使い、設定した日付に追加して、二度とクォートを使用しないようにします。私にとっては、軽視されるかもしれないいくつかの例外を除き、概ね納得のいく結果でした。
不具合はコードになかった ))
マークアップなし
のばす
もういっちょ
外為市場の価格が部外者にとってランダムなさまであることを、また一つ確認することができた。
お金の名人は、ストップがどこに溜まっているかを知っていて、その後ろに価格を追い込んでいる可能性があります。
お金の持ち主は、ストップがどこに溜まっているかを知っていて、その背後にある価格を動かしている可能性があるのです。
もし、あなたの仮定に従うなら、スポーツくじのオーナーは、くじ引き機からどの玉が落ちるかを知っているし、ルーレットのオーナーは、次に車輪が回転するときに玉がどこにあるかを知っていることになります。
もっと単純なことかもしれませんが......。）
もし、あなたの仮定に従うなら、スポーツくじのオーナーは、くじ引き機からどの玉が落ちるかを知っているし、ルーレットのオーナーは、次に車輪が回転するときに玉がどこにあるかを知っていることになります。
もっと単純なことかもしれませんが......。）
私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。ただ、すべてがシンプルになったということです。
もちろん、これらは仮定であり、あることないことについては、いくらでも議論することができる。
議論してもあまりおもしろくない。
面白いな～、どうやって稼ぐんだろう。どうやら、一時的に、幸運な状況が与えられた場合を除き、方法はないようです。
まあ、ボールや磁石、重心をずらした遊びもできるんですけどね）。
私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。それはあくまで、もっとシンプルにということです。
少し前に書いたと思うのですが、見つけました。
SZZY：私は物理的な世界でアナロジーを検索することによって、すべての問題を解決したい - ここで私は、より多くの市場の数式Eの検索がカードゲームでカードのパック内の次のカードを推測する方法を探しているようなものだと確信して、テレビのフォーラムを読んでいる....しかし、デッキ内の次のカードは1が頻繁に相手を倒すことができるか知っていなくても、右、？;)
カードゲームってSB？
私たちは、価格の行方を推測し、リターンが期待できる戦略を探すのではなく、間違った方向を見ているだけだと思います。
ZS: 近年の私の文献のコレクションを見てみると...。私のギュンターだけがトレーディングに直接関係するもので、残りのすべて（1,9 Gb = 191冊）は安全に削除できます ))))
私の投稿からの要点は、市場はSBであるということです。これはあくまで、シンプルにするためのポイントです。
もちろん、これは推測であり、あるかないかの議論は尽きない。
議論してもあまりおもしろくない。
面白いのは、どうやってお金を稼ぐかということです。どうやら、一時的な幸運を除いては、何もないようです。
でも、ボールや磁石、重心のズレでも遊べるんですよ）。
Automat Ylexander_Kは、SBがトレーダーの障害になることはないと断言しています。
一般的に、私は間違いを修正し、通常のテスターを作り、最後の取引を実際の取引と比較し、彼らはすべて一致しています。
私は以下のような結果（トレーニング＋50/50テスト）、最後にトレーニングをしています。
すべて正しいようですが、もう一度確認する必要がありそうです。CBの結果には満足している
一般的に、私は間違いを修正し、通常のテスターを作り、最後のトレードを実際のトレードと比較しました - 彼らは一致しています。
私は以下のような結果（トレーニング＋50/50テスト）、最後にトレーニングをしています。
すべて正しいようですが、もう一度確認する必要がありそうです。CBでの結果には満足しています。
グラフィカルなコンポーネントと金融計算のことです。
結果としては、収益性やシャープレシオが十分ではないようです。スリッページや手数料があったとしても、ほとんどマージンがないのです。