トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1489

mytarmailS 2019.05.26 13:41 #14881

削除済み 2019.05.26 13:48 #14882

CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.05.26 13:50 #14883
機械学習の最終的な結果の多様性は、このメカニズムの作成者によって制限された有限の数のバリエーション、つまりパターンになる傾向がある。一方、市場の動きの多様性は無限大になる傾向がある。そして、時々だけ団結する傾向がある - 危機における、直線的な。したがって、MOが収益性の高い取引戦略を提供するのに十分有効な方法であるかどうかは議論の余地があり、ここで解決されることはないでしょう。

mytarmailS 2019.05.26 14:03 #14884

削除済み 2019.05.26 14:13 #14885

Aleksey Vyazmikin 2019.05.26 14:53 #14886
エリブラリウス

mytarmailS 2019.05.26 15:26 #14887

削除済み 2019.05.26 15:35 #14888

mytarmailS 2019.05.26 17:47 #14889

削除済み 2019.05.26 17:50 #14890
https://ru.stackoverflow.com/questions/984699/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-hmm-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
さて、状態はマルコフですが、モデルは何でしょう？
ということは、少なくとも二乗窓にはより多くのポイントが必要ということです。また、ランダムな系列を与えた場合、5050以外の予測はどのように語られるのでしょうか？
パッケージの全関数を使用して新しいデータを 予測したところ、（ネット上のすべての例と同じように...）結果は素晴らしいものでした。
同じモデルを使って、同じデータを 予測するのですが、スライディングウィンドウを使った場合、結果は受け入れがたいものになります。それが問題なのです。
どのようなモデルで、どこから状態を得ているのかわからない。パッケージがなければ、意味がない。
もしかしたら、ランダムな状態を出さないgcfがあるから、1件目で予測されるのかもしれません。trainとtestの両方でseedを変えてみて、1番目のケースでは何も予測できないことを確認する、それ以外の場合はどうしたらいいのかわからない、アイデアが明確ではない
分類の確率に応じて分割を行う。正確には、確率ではなく、分類誤差によるものです。なぜなら、訓練ですべてが判明しているので、確率ではなく、正確な推定値がわかるからです。
分離の仕方、つまり不純物の測り方（左サンプリング、右サンプリング）が違いますが。
私が言いたかったのは、サンプルに対する分類精度の分布であって、今のような合計ではありません。
このファイルには、価格と、予測変数 "data1 "と "data2 "を持つ2つの列があります。
この2つの列（"data1 "と "data2"）に対して、Pythonでも何でも好きな方法で、（教師のいないデータトラックで） 2つの状態だけでHMMを訓練する。 価格には全く触れず、可視化のために行うだけだ
そして、ビタビアルゴリズムで、（データテストを） 思いつくわけです。
2つの状態を取得すると、次のようになります。
まさに聖杯です))
そして、同じデータを使ってスライディングウィンドウで同じビタビを計算してみてください
センク、後で見ますね、マルコフでやってるので、お知らせします。
今までのパックを見ているとhttps://hmmlearn.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html に合うと思います。